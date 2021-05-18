Кому быть академиком, или Как Путин отомстил за Менделеева Сегодня речь о выговоре Владимира Путина Российской академии наук и о том, при чём тут Менделеев. На чтение: 1 минута

Сегодня речь о выговоре Владимира Путина Российской академии наук и о том, при чём тут Менделеев.

Ноябрь оказался символическим месяцем для Российской академии наук.

В год Железного дракона по китайскому гороскопу… простите, 23 ноября 1880 года группа академиков наук отказала в членстве известному русскому химику Дмитрию Ивановичу Менделееву, предпочтя другого учёного.

Тогда в этом увидели «немецкий след»: 7 из 9 поданных против голосов принадлежали академикам с ярко выраженными немецкими фамилиями – Шренк, Штраух, Шмидт, Вильд… А поддержан ими был Фёдор Бейльштейн. Кстати, тоже этнический немец.

Общественность, конечно, негодовала. Что, впрочем, ситуацию не изменило. В истории Менделеев так и остался всего лишь членом-корреспондентом Академии наук. А ещё – открывателем периодической таблицы химических элементов, автором первого русского учебника «Органическая химия» и…русской водки. Последнее – весьма сомнительно, но ведь и случайных людей в творцы одного из национальных символов не записывают!

Годы прошли, но, как говорится, химический осадок остался.

Надолго – аж на 136 лет.

И вот она – отработка РАН этого «кармического долга». И вновь – 23 ноября.

На заседании Совета по науке и образованию Президент Российской Федерации Владимир Путин высказал недовольство кадровой политикой академии наук. И потребовал от главы РАН ответа, почему в число академиков избраны чиновники вопреки запрету совмещать занятие наукой и госслужбой.

Президент отметил, что невозможно занимать одновременно две должности, которые требуют полной отдачи сил и времени.

Цитата: «Если кто-то посчитал, что для него важнее заниматься исследовательской деятельностью, то, видимо, это крупный ученый, и занимаясь исследовательской работой по этому направлению, они принесут гораздо большую пользу стране, обществу, чем исполняя рутинные функции в руководящих органах по линии государственных структур».

Возможно, в этот момент атмосфера на заседании Совета по науке накалилась до тех самых 40 градусов, изобретение которых приписывают отмщённому Дмитрию Ивановичу Менделееву.