Командир группы водружения Знамени Победы на крыше рейхстага Алексей Прокофьевич Берест Командиру водрузивших над Рейхстагом Знамя Победы советских военных Алексею Бересту посмертно присвоили звание Героя России.

В 2021 году отмечали 100-летие со дня рождения Алексея Прокофьевича Береста. Участник штурма Берлина, командир группы водружения Знамени Победы на крыше рейхстага родился 9 марта 1921 года.

Президент России Владимир Путин присвоил Алексею Бересту — командиру водрузивших над Рейхстагом Знамя Победы - звание Героя России посмертно. Об этом говорится в Указе Президента Российской Федерации от 17.07.2025 № 480"О награждении государственными наградами Российской Федерации" , размещенном на сайте официального опубликования правовых актов.

«За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в период Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, присвоить звание Героя Российской Федерации»,

— говорится в документе.

Инициатива по присвоению Бересту звания Героя России исходила от ветеранов и общественных организаций Ростовской области. Они выдвинули это предложение в апреле 2025 года. К сожалению, имя Алексея Береста было мало кому известно за пределами Ростовской области. Но для многих имя Береста по-настоящему свято. В далеком 1945 году 24-летний младший лейтенант Алексей Берест, служивший в должности заместителя командира батальона по политической части, командовал подразделением, водрузившим красное знамя Победы над Рейхстагом.

Он родился 9 марта 1921 г. в деревне Горяйстовка Ахтырского района Сумской области в большой крестьянской семье. С октября 1939 г., записавшись добровольцем в Красную Армию, Берест находился на военной службе, участвовал в советско-финской войне. Великую Отечественную войну Берест встретил еще рядовым, затем был произведен в ефрейторы, а в 1943 г., в числе лучших солдат, был отобран для учебы в Ленинградском военно-политическом училище, после окончания которого и был распределен заместителем командира батальона по политической части 756-го стрелкового полка 150-й стрелковой дивизии.

30 апреля 1945 года, по приказу первого коменданта рейхстага командира 756-го стрелкового полка Зинченко Ф.М., младший лейтенант Алексей Берест возглавил выполнение боевой задачи по водружению знамени военного совета 3-й ударной армии на куполе рейхстага. За эту операцию был награжден Орденом Красного Знамени.

О том, как происходило это историческое событие, написано во многих книгах и статьях, но никогда не будет лишним ещё раз вспомнить о подвиге героев — красноармейцев.

Ворвавшись в здание рейхстага, советские солдаты попали под огонь противника. Бересту удалось спрятаться за бронзовой статуей. Немцы вели столь сильный огонь, что у статуи отвалилась рука. Младший лейтенант сразу сориентировался — он схватил кусок отломившейся бронзы и кинул в сторону, откуда велся пулеметный огонь. Пулеметчик притих — видно подумал, что советский офицер кинул гранату. Пока огонь прекратился, Берест и его бойцы кинулись вперед, но лестница наверх была разрушена. Тогда Алексей Берест, в котором было без малого два метра роста, сам стал «лестницей» — по его плечам наверх поднялись Михаил Егоров и Мелитон Кантария. На чердак Рейхстага первым залез Берест. Красное знамя Победы солдатскими ремнями привязали к бронзовой ноге лошади.

Водружение знамени Победы было в те эпохальные для нашей страны дни не единственным подвигом Алексея Прокофьевича Береста.

В ночь на 2 мая 1945 года Береста как мужчину, олицетворяющего советского воина, советское командование уполномочило вести переговоры о сдаче с командирами немецкого подразделения, оборонявшего рейхстаг. Высокомерные гитлеровские офицеры не хотели вступать в переговоры с советскими командирами в звании ниже полковничьего. Но в подразделении, которое первым ворвалось в рейхстаг, старшим по званию был лишь командир батальона капитан Степан Неустроев — мужчина небольшого роста, которому бы немцы точно не поверили, что он может быть «настоящим полковником». Поэтому на переговоры направили Береста — высокого парня с военной выправкой. Из замполита батальона «полковник» был хоть куда, пусть он и носил на самом деле погоны младшего лейтенанта.

Действительно, у немецких офицеров не возникло сомнений в том, что они имеют дело с полковником и даже возраст Береста не удивил — во-первых, младший лейтенант выглядел старше своих лет, а во-вторых на войне бывает всякое и двадцатипятилетние полковники не часто, но встречались. Берест дал гитлеровцам два часа времени — подумать о сдаче, после чего пошел назад, на позиции своего подразделения. Когда Алексей Прокопьевич удалялся в сторону советских позиций, раздался выстрел. Замполит даже не обернулся. Когда Берест дошел до своих, он увидел, что гитлеровский снайпер целился ему в голову, но попал в фуражку и прострелил ее. У немцев же, видевших, как советский офицер, у которого в считанных сантиметрах от головы прошла пуля, пробившая его фуражку, даже не вздрогнул, «молодой полковник» вызвал еще большее уважение.

Конечно, младший лейтенант Алексей Берест должен был еще 75 лет назад стать Героем Советского Союза. Ведь остальным участникам штурма Рейхстага, водружавшим на него знамя Победы, были присвоены звания Героев Советского Союза. В мае 1946 г. Президиум Верховного Совета СССР опубликовал Указ «О присвоении звания Героя Советского Союза офицерскому и сержантскому составу вооруженных сил СССР, водрузившему Знамя Победы над рейхстагом». Золотую Звезду Героя получили капитаны Степан Неустроев и Василий Давыдов, старший лейтенант Константин Самсонов, сержант Михаил Егоров, младший сержант Мелитон Кантария. Но младшего лейтенанта Береста награда обошла стороной. Говорят, что поспособствовал этому сам маршал Георгий Константинович Жуков — он весьма прохладно относился к политработникам, а Берест, как известно, служил в должности заместителя командира стрелкового батальона по политической части. По другой версии, отказали Бересту по причине его неудобного характера. Как бы там ни было, но Героем Советского Союза Берест так и не стал. Формально. Ведь своей жизнью он доказал, что является самым настоящим героем — не только страны, но и человечества в целом. Таковы были его поступки.

Свой последний подвиг Алексей Прокофьевич Берест совершил через 25 лет после штурма Рейхстага. За четверть века, прошедшую после войны, несмотря на все жизненные трудности, он так и не перестал быть героем, Человеком с большой буквы. В 1970 году, 3 ноября, Алексей Берест гулял с внуком — стоял у перехода через железнодорожные пути. Приближался поезд. И вдруг раздался громкий крик: «Поезд!». Подходила электричка и кто-то из кинувшейся к ней толпы ожидавших на перроне людей толкнул на пути маленькую пятилетнюю девочку. Алексей Прокопьевич бросился на рельсы. Он успел вытолкнуть девочку с полотна, но сам выпрыгнуть не успел. Поезд отбросил Береста на платформу. Вызвали «скорую», Береста повезли в больницу, но спасти Алексея Прокофьевича не смогли. Герой штурма Рейхстага скончался, а было ему всего сорок девять лет. Алексея Прокофьевича Береста похоронили на небольшом кладбище в Александровке — станице, вошедшей в состав Ростова-на-Дону.

В мае 2016 года одна из просьб ростовчан сбылась. В сквере 353-й Стрелковой Дивизии, был открыт памятник Алексею Бересту. Проект скульптуры в полный рост был подготовлен известным в городе скульптором Анатолием Скнариным. Знаменосец Победы – именно таким увидел героя известный донской скульптор, заслуженный художник России Анатолий Андреевич Скнарин. «Знамя Советского Союза символизирует мир, который вернул на нашу землю один из бессмертных героев», - пояснил Анатолий Андреевич.

Судьба Алексея Береста героическая и трагическая одновременно. Мы помним о трёх главных подвигах настоящего народного героя.

Именно он – замполит батальона, лейтенант Берест, возглавил выполнение боевой задачи по водружению Красного Знамени Победы на куполе Рейхстага и был в первых рядах штурмующих.

Это он пошёл во главе парламентёров в бункер Рейхстага и заставил гитлеровское руководство сдаться.

В 2016-м человеку-легенде исполнилось бы 95 лет, если бы не ещё один подвиг, который стоил ему жизни. На глазах сотен ростовчан на железнодорожной станции «Сельмаш» он погиб, спасая 5-летнюю девочку, упавшую перед поездом. Ему тогда было 49 лет.

По материалам сайта муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону "Школа № 107 имени Героя Советского Союза Вартаняна Г.А.",

электронного издания РБК,

официального сайта Российского военно-исторического общества