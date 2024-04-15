Испанская колониальная империя Открытие новых земель было связано с поиском европейцами новых морских путей на Восток. Великие географические открытия коренным образом изменили вектор развития американского континента. Привычные торговые коммуникации были перерезаны турками.

Открытие новых земель было связано с поиском европейцами новых морских путей на Восток. Великие географические открытия коренным образом изменили вектор развития американского континента. Привычные торговые коммуникации были перерезаны турками. Европейцы нуждались в драгоценных металлах и пряностях. Прогресс кораблестроения и навигации позволил им совершать дальние морские плавания. Великие географические открытия сопровождались созданием колониальных империй. В Новое время под понятием колония понимали страну или территорию, находящуюся под властью иностранного государства и лишённую политической самостоятельности. Технологическое превосходство над обитателями других континентов позволило европейцам совершать стремительные территориальные захваты. Вскоре они обнаружили, что колонии могут стать источником большой прибыли и быстрого обогащения. В XVI веке сложились две крупнейшие колониальные империи – испанская и португальская. Утвердилось господство Испании и Португалии в Южной Америке. XVI–XVII вв. в истории Нового Света называют конкистой, или колонизацией.

Конкиста (в переводе с испанского - "завоевание") - завоевание европейцами Центральной Америки и значительной части Южной Америки. В результате народы Нового Света оказались под властью европейцев. Их государства были разрушены и разграблены. Конкистадорами называют испанцев-завоевателей, которые участвовали в покорении Нового Света.

Испанская конкиста

Первыми на путь колониальных захватов вступили Испания и Португалия. В 1494 году был подписан Тордесильясский договор о разделе колониальных владений между Испанией и Португалией. Линия раздела пролегала через Атлантический океан с севера на юг.

Испания первой создала империю, объявив своей собственностью все земли в Новом Свете, открытые мореплавателями. В первые годы после открытия Америки испанцы захватили территории на Карибских островах, особенно Эспаньолу (ныне остров Гаити), а затем Кубу, Ямайку и другие острова Вест-Индии. Однако золота и других ценностей было найдено мало. В начале XVI века испанцы начали осваивать материк, где появились первые испанские поселения. В конце концов, испанцы достигли границ самых развитых цивилизаций Нового Света. На протяжении веков в Перу жили инков, а на территории современной Мексики - майя и ацтеки. Первыми жертвами испанцев стали ацтеки, которых покорили завоеватели во главе с испанским дворянином Эрнаном Кортесом. В 1519 году около 500 конкистадоров высадились на побережье и двинулись на столицу ацтеков. Теночтитлан пал и был жестоко разграблен в 1521 году.

После этого сдались и города майя, а позже и государства инков. Произошло это в 1532-1535 годах. На развалинах завоёванных государств были образованы колонии Новая Испания и Перу. К концу XVI в. испанцы захватили всю Центральную и Южную Америку, за исключением Бразилии, оставшейся за португальцами.

Таким образом, испанская колониальная империя – это территории, которые были завоеваны и контролировались Испанией в период с 15-го по 19-й век. Эта империя была одной из самых больших и влиятельных в истории, охватывая территории в Латинской Америке, Северной Америке, Карибском бассейне и на Филиппинах.

Испанская колониальная империя и её особенности

Главной особенностью создания испанской колониальной империи было то, что Испания стала первой европейской державой, которая активно занялась колонизацией Америки. Она возникла в XVI веке и простиралась на территории Латинской Америки, Северной Америки, Африки и Азии. Создание колониальной империи было обусловлено несколькими факторами, включая желание Испании расширить свою власть и богатство, а также религиозные и политические мотивы.

Вскоре после завоевания Мексики и Перу были открыты богатейшие месторождения серебра. Это были месторождения Потоси. В целом, испанская колониальная империя была основана на эксплуатации ресурсов колоний. Испания использовала свои колонии для добычи золота, серебра и других ценных материалов. Колонии также служили источником сырья для испанской промышленности. Подсчитано, что в XVI – первой половине XVII в. испанцы вывезли из Нового Света более 180 тонн золота и более 16 тыс. тонн серебра. Из потосийского серебра чеканилась самая распространённая в мире монета - испанское песо, получившая в англоязычных странах название доллар.

Испания стремилась к полному контролю над своими колониями. Она устанавливала жесткую административную систему, в которой испанские чиновники назначались на руководящие посты в колониях. Это позволяло Испании контролировать экономику, политику и социальную жизнь в колониях.

Из колоний в метрополию непрерывным потоком шли драгоценные металлы, табак, ценные породы дерева и натуральные красители. Огромные ценности, притекавшие в Испанию, не превращались в этих странах в капитал, а шли главным образом на нужды королевского двора, церкви, на содержание армии, оседали в карманах вельмож.

Экономическая система в колониях была основана на эксплуатации местных ресурсов и на принудительном труде местного населения. Местные жители были принуждены работать на испанских колонизаторов в обмен на защиту и землю. Это привело к эксплуатации и угнетению местного населения.

Из Африки было завезено огромное количество чернокожих рабов для работы на плантациях и в шахтах. Так возникла работорговля, которая изменила демографическую структуру Южной и Центральной Америки. Так, в районах плантаций чернокожие подневольные работники, привезенные из Африки, постепенно преобладали над индейцами и европейцами. Работорговля нанесла непоправимый ущерб народам Африки.

Создание испанской колониальной империи в Северной и Южной Америке напрямую сопровождалось грабежом, преследованиями и массовым истреблением коренных народов. Испанские колонисты получили землю, но возделывать ее считали бесчестным и заставляли индейцев делать это, обращая их в рабство. От тяжелого труда индейцы умирали в огромных количествах. В отчаянии они подняли восстание против своих мучителей, но под удар колонистов попали даже женщины и дети, с которыми безжалостно расправились. В результате жители Карибских островов были полностью истреблены.

Основные колонии и их значение для Испании

Основные колонии Испанской империи включали Мексику, Перу, Кубу, Филиппины и многие другие. Эти колонии были важными источниками драгоценных металлов, сахара, табака и других товаров, которые были экспортированы в Испанию. Они также служили базами для расширения испанской власти и культуры в других регионах мира.

Мексика была одной из самых важных колоний для Испании. Она была богата природными ресурсами, включая золото и серебро, которые были отправлены в Испанию и сыграли важную роль в экономике испанской империи Здесь находилась столица колонии – Мехико.

Перу было известно своими богатыми золотыми и серебряными рудниками, которые обеспечивали Испанию значительными доходами.

Куба была известна своими сахарными плантациями, а также важной колонией для Испании из-за своего географического положения.

Филиппины были первой испанской колонией в Азии и служили ключевой базой для торговли с Китаем и другими азиатскими странами.

«Карибское пиратство»

Колонии играли важную роль в обеспечении Испании военной мощи и контроля над торговыми путями. Однако колоссальные размеры захваченных богатств, не давали покоя Англии и Франции. Эти страны прибегали к помощи пиратов, которые сыграли заметную роль в колониальном противоборстве. Если первое время пираты базировались в портах Англии и Франции.

Пираты совершали налеты на испанские корабли, перевозившие золото, серебро и другие ценные грузы. Со временем объектом охоты стали и американские прибрежные селения. А по мере ослабления Испании пираты обзавелись базами и в самой Америке. Крупнейшими из них были острова Тортуга рядом с Эспаньолой и захваченная англичанами в середине XVII в. Ямайка. Вторую половину XVII века называют «золотым веком» Карибского пиратства. В тот период флотилии морских разбойников нападали даже на самые мощные крепости, захватывая огромные богатства. Мощные флотилии пиратов нападали даже на крепости в Испанской Америке, захватывая баснословные богатства.

Значение Испанской колониальной империи

Пиратство и упадок самой Испании ослабили ее военно-морскую мощь в Новом Свете. Испания теряла территорию за территорией. А когда в начале XVIII века испанское могущество было окончательно сломлено, Англия и Франция стали ещё больше заботиться о безопасности колониальных торговых путей. Испанская колониальная империя начала свое упадок в конце XVIII века. Несколько факторов способствовали этому процессу. Это формирование национальных освободительных движений в колониях Испании начали, которые стремились к независимости от испанского владычества, экономический кризис, серии конфликтов между колониями и испанскими властями. Конец испанской колониальной империи имел серьезные последствия для Испании и ее колоний. Колонии объявили независимость и стали самостоятельными государствами. Это привело к значительному снижению влияния Испании в мире и потере ею значительной части своих территорий и ресурсов. Потеря колоний привела также к серьезным экономическим проблемам для Испании. Однако, стоит отметить, что испанская колониальная империя имела значительное влияние на историю и культуру Латинской Америки. Она оставила свой след в архитектуре, искусстве, языке и религии колоний. Однако, она также вызвала множество проблем и конфликтов, которые в конечном итоге привели к концу испанской колониальной империи.

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