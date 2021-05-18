Колокола Хатыни 22 марта 1943 года – день, отмеченный одним из самых трагических событий Великой Отечественной войны. В этот день деревня Хатынь в Белоруссии была уничтожена немецкими карателями. 149 жителей деревни (в том числе и дети) были сожжены заживо. Партизанский край То, что Белоруссия в годы Великой Отечественной войны превратилась в один большой партизанский край, мы неоднократно рассказывали на наших страницах. Наверное, события, предшествующие этой трагедии, мало чем отличались бы от других, которые происходили на территории республики ежедневно в годы войны. Накануне этой трагедии партизаны одного из отрядов остановились на ночлег в лесу на окраине деревни Хатынь. Утром они продолжили движение и... На чтение: 2 минуты

22 марта 1943 года – день, отмеченный одним из самых трагических событий Великой Отечественной войны. В этот день деревня Хатынь в Белоруссии была уничтожена немецкими карателями. 149 жителей деревни (в том числе и дети) были сожжены заживо.

Партизанский край

То, что Белоруссия в годы Великой Отечественной войны превратилась в один большой партизанский край, мы неоднократно рассказывали на наших страницах. Наверное, события, предшествующие этой трагедии, мало чем отличались бы от других, которые происходили на территории республики ежедневно в годы войны. Накануне этой трагедии партизаны одного из отрядов остановились на ночлег в лесу на окраине деревни Хатынь. Утром они продолжили движение и столкнулись с немецким автомобилем, выехавшим на ремонт поврежденной линии связи. Партизаны не пропустили захватчиков и вступили с ними в бой. Среди погибших было несколько солдат и капитан полиции Ганс Вёльке. После удачной атаки партизаны скрылись в лесу, а оставшиеся в живых фашисты вызвали подкрепление. Все бы ничего, но то, что погиб сам Ганс Вёльке, очень обозлило гитлеровцев. Мало того что он был чемпионом Олимпийских игр по метанию ядра, Ганс был и хорошим знакомым Гитлера. Прибывшие каратели начали прочесывать округу в поисках партизан и даже по ошибке расстреляли 26 лесорубов из соседней деревни, которых сами и направили для сбора дров. По следам каратели вышли к деревне Хатынь, которая и была окружена батальоном «Дирлевангер», к тому же объявлена главным штабом партизанского движения. Сам же батальон состоял из отъявленных головорезов, на счету которых убийство не менее 120 тысяч мирных жителей Белоруссии.

Так захватчики жгли советские деревни...

Источник: pinterest.ru

Обвинение жителям деревни было традиционным: пособничество диверсантам. Возможно, приговор для жителей был бы более мягким, но смерть капитана Ганса Вёльке предрешила будущее деревни. Майор полиции Эрих Кернер самолично отдал приказ о ликвидации.

Жертвы

Каратели действовали по проверенной схеме. Все население деревни согнали в сарай и подожгли. Любые попытки вырваться из горящего сарая пресекались: тех, кто пытался убежать, расстреливали пулеметами и винтовками. Всего было сожжено 149 человек, 75 из которых были детьми. Чудом из горящего сарая смогли выбраться только две девочки: Юлия Климович и Мария Федорович. Они доползли до леса, а затем укрылись в соседней деревне, которую чуть позже постигла участь Хатыни. В живых осталось еще пятеро детей, их своими телами прикрыли матери. После ухода карателей они добрались до соседних деревень, где и прятались в дальнейшем от фашистов. Единственный взрослый человек, кто выжил в горевшем сарае, был кузнец Иосиф Каминский. Во время пожара он потерял сознание, а пришел в себя только ночью, когда каратели покинули деревню. Среди погибших он нашел и своего умирающего сына, обожженного и со смертельным пулевым ранением в живот. Мальчик умер на руках отца. Эта личная трагедия сельского кузнеца стала прообразом известного памятника «Непокоренный» в центре мемориала «Хатынь».

Часть мемориального комплекса

Источник: pinterest.ru

К сожалению, трагическая судьба Хатыни не стала единичным случаем. В Белоруссии еще было сожжено 9200 сел и деревень, а 5295 были уничтожены со всем или частью населения. 140 карательных операций было проведено оккупантами за три года, в результате которых погибло 2230000 человек. Подобная тактика геноцида и «выжженной земли» проводилась и в других оккупированных регионах Советского Союза.

… и палачи

Когда узнаешь о подобных фактах дикой жестокости, всегда возникает вопрос, а что это за звери, которые могут себе такое позволить? Для уничтожения людей на оккупированных территориях были созданы специальные карательные полицейские органы и специальные формирования СС. Карателей всех мастей было много, но мы остановимся на тех, кто непосредственно зверствовал в Хатыни. Среди карательных подразделений был особый батальон СС «Дирлевангер» и 118 батальон шуцманшафта. В зондеркоманде «Дирлевангер» были собраны немецкие браконьеры и откровенные рецидивисты, а еще имелись одна украинская и две русские роты, набранные из предателей и коллаборантов. Известно, что этот батальон причастен к гибели 120 тысяч человек. А вот 118-полицейский охранный батальон сформировали осенью 1942 года в Киеве, в него вошли военнопленные украинцы и представители украинских националистов. Возглавлял батальон немецкий майор Эрих Кернер, но, в сущности, руководство было в руках поляка Константина Смовского и начальника штаба – бывшего офицера РККА Григория Васюры.

Суд над палачом Васюрой

Источник: pinterest.ru

Долгое время было принято считать, что деревню сожгли немецко-фашистские захватчики, но народная молва утверждала, что большинство карателей были выходцами из СССР. В середине 70-х годов были вскрыты первые дела предателей из 118-го батальона. Их показания не оставили сомнений, что основными исполнителями этого чудовищного приказа было подразделение батальона, состоявшее из полицаев-украинцев, русских, белорусов, татар и других национальностей. Из показаний стало ясно, что руководителем этого преступления был Григорий Васюра. Ему много лет удавалось скрываться от правосудия, но в 1986 году он предстал перед судом военного трибунала. Васюра был признан виновным в массовых расстрелах мирного населения и приговорен к расстрелу. Такая же участь постигла и других участников расправы над мирным населением. Все это свидетельствует, что фашизм (как и терроризм) не имеет национальности.

Эпилог

В 1969 году на месте, где находилась деревня, открыт мемориальный комплекс. Да, Хатынь одна из множества деревень, уничтоженных фашистами в годы войны, но именно Хатынь стала символом массового уничтожения мирного населения нацистами и предателями. А закончить мне хочется словами замечательного поэта Андрея Дементьева:

Обложка: pinterest.ru