Кого с кем мирит памятник Примирения? Летом 2014 года, на встрече с представителями думских фракций в Ялте, Президент Российской Федерации Владимир Путин отметил, что Крымский полуостров помнит трагедию братоубийственной Гражданской войны. Поэтому сегодня полуостров может помочь излечить травму, нанесенную российскому народу в результате драматического раскола ХХ века, а также восстановить связь времен исторического пути России. Одним из проектов, призванных решить эту задачу должен стать памятник Примирения в Севастополе, который решено установить в ноябре 2017 года. На чтение: 2 минуты

Летом 2014 года, на встрече с представителями думских фракций в Ялте, Президент Российской Федерации Владимир Путин отметил, что Крымский полуостров помнит трагедию братоубийственной Гражданской войны. Поэтому сегодня полуостров может помочь излечить травму, нанесенную российскому народу в результате драматического раскола ХХ века, а также восстановить связь времен исторического пути России. Одним из проектов, призванных решить эту задачу должен стать памятник Примирения в Севастополе, который решено установить в ноябре 2017 года.

Идея создания подобного памятника была впервые предложена в конце прошлого года Международным советом российских соотечественников (МСРС) в лице его почетного председателя графа Петра Шереметьева и первого заместителя союза князя Никиты Лобанова-Ростовского, которые выступили с инициативой о создании в Республике Крым памятника Примирения. По задумке авторов, памятник, приуроченный к 100-летию Великой русской революции, должен стать символом окончательного завершения гражданской войны и линией примирения потомков солдат и офицеров Красной и Белой армии. Проект сооружения памятника Примирения получил благословение Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла.

Памятник Примирения – это символ трагедии внутреннего раскола русской нации, братоубийственной войны и необходимости сохранения исторической памяти о всех ее участниках. Мы должны помнить уроки прошлого и предотвращать внутренние конфликты, способные порождать острейшие социальные и межнациональные столкновения, разрывающие страну.

Вместе с тем, с приближением даты открытия монумента, политически ангажированные общественные деятели постараются заработать на нем политические очки, безапелляционно рассуждая об уместности и своевременности этого памятника. Однако вряд ли кто-то из них сочтет нужным вспомнить и рассказать своей аудитории о героях и предателях той войны, потере и приобретении Родины на просторах новой страны.

Монумент не призывает к чувству вины, но побуждает каждого из нас проникнуться историями жизни, тягот и лишений, выпавших на долю наших дедов и прадедов, независимо от того по какую сторону баррикад забросили их события революции 1917 года.

Историческое примирение враждовавших в гражданскую войну сторон уже ярко проявилось 22 июня 1941 г., когда после нападения нацистской Германии на СССР многие эмигранты поняли, что на кону судьба не коммунистической идеологии и власти коммунистической партии, а именно России. Многим было сложно отказаться от антикоммунистических убеждений, преодолеть чувство обиды на коммунистическое руководство, которое лишило их Родины, но большинство все же сумело. Тысячи русских эмигрантов оказались в составе движения Сопротивления, многие «белые» офицеры и генералы, словно следуя примеру Антона Деникина, на оккупированных нацистами территориях напрямую отказывали нацистам в сотрудничестве.

Отсюда невозможно доминирование ни одной точки зрения: ни «красных-победителей», ни «белых-проигравших». Проявляемый в последние 25 лет интерес к судьбам последних есть естественная реакция на 70 лет вычеркивания этих людей из истории России. Стремление вернуть в состав нашей истории тех, кто был насильственно лишен Родины, есть проявление гражданского мужества и долга. Это не покаяние, это – ответственность за свою историю. Это не отрицание заслуг советского периода, но исправление допущенных ошибок.

Нам необходима коллективная и ценностная позиция к своему прошлому, позволяющая отличать правду от вымысла, помнить достижения и ошибки наших предков, чтобы не повторялись их в будущем.

Главный урок, о котором будет напоминать монумент – это то, что ни одна идеология, даже самая либеральная или консервативная, не может оправдать убийства гражданами России друг друга. Революция – это, прежде всего, трагедия, причины и последствия которой вызывают противоречивые оценки и по сей день. Памятник не примирит стороны гражданской войны: ее участников давно нет в живых. Но он способен примирить нас самих с одной из самых противоречивых страниц своей историей.

Устанавливаемый памятник – это жест, который словно говорит: «Революция, национальный раскол, братоубийственная война во имя призрачных политических интересов – это зло для нас, это то, чего нельзя допускать, это наш урок истории, который мы обязаны выучить».

В условиях нарастающей глобализации перед нами стоят серьезнейшие задачи: укрепление суверенитета и целостности российской нации, модернизация экономики, решение насущных социальных проблем, отражение многочисленных попыток извне развалить наше государство. Мы живем в эпоху глобальных перемен, когда Россия может заявить о себе как об альтернативном центре мирового развития. Поэтому с прошлым нужно не воевать, а примиряться, осмыслять и идти дальше.

И в год 100-летия событий революции – наш долг увековечить память миллионов соотечественников, которые погибли, стали инвалидами, потеряли своих близких или были изгнаны и обречены на жизнь на чужбине. Ведь события революции демонстрировали еще и силу человеческого духа, боевой героизм наших предков.

Пришло время собирать камни. Поэтому памятник Примирения должен стать символом объединения России и нашего примирения с собственной памятью. Этот монумент – не памятник примирения «белых и красных», а памятник единству и неделимости нашей истории и примирения каждого из нас с ней.