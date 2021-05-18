Кого было приказано истреблять в Китае в 1950-е годы? Известное русское выражение «стрелять из пушки по воробьям» имеет вполне конкретный смысл, но в Китае 1950-х годов и такое случалось. Среди политических кампаний в период правления Мао Цзэдуна выделяется борьба за уничтожение вредителей сельского хозяйства и воробьёв в том числе. Эта история помогает расшифровать уже непонятные многим нашим современникам строки из песни Владимира Высоцкого о письме рабочих тамбовского завода китайским руководителям: «А если зуд – без дела не страдайте, у вас ещё достаточно делов: давите мух, рождаемость снижайте, уничтожайте ваших воробьёв!». Вот как воробьи и мухи попали в большую политику. В 1956 году Китайское зоологическое общество организовало масштабную дискуссию на... На чтение: 1 минута

Известное русское выражение «стрелять из пушки по воробьям» имеет вполне конкретный смысл, но в Китае 1950-х годов и такое случалось. Среди политических кампаний в период правления Мао Цзэдуна выделяется борьба за уничтожение вредителей сельского хозяйства и воробьёв в том числе. Эта история помогает расшифровать уже непонятные многим нашим современникам строки из песни Владимира Высоцкого о письме рабочих тамбовского завода китайским руководителям: «А если зуд – без дела не страдайте, у вас ещё достаточно делов: давите мух, рождаемость снижайте, уничтожайте ваших воробьёв !».

Вот как воробьи и мухи попали в большую политику. В 1956 году Китайское зоологическое общество организовало масштабную дискуссию на предмет воробьёв. Выяснилось, что вредные пернатые не просто летают, а клюют зерно, причём столько, что тем, что склевали, можно накормить аж 35 млн человек. Идею сэкономить на птичках поддержало высшее руководство, и с марта 1958 года в Китае развернулось всенародное движение по уничтожению «четырёх вредителей»: воробьёв, мышей, мух и комаров. Движение было воистину всенародное, в нём участвовали все, кто мог ходить – 90-летние старцы и пятилетние малыши, студентов снимали с лекций, солдат отвлекали от воинской учёбы.

За три дня в китайской столице Пекине уничтожили всех воробьёв – их ловили сетями, травили, выкуривали из гнёзд и под шум барабанов и гонгов гоняли по городу, пока несчастные птицы не падали наземь. К ноябрю 1958 года, по весьма приблизительным оценкам, китайцы уничтожили у себя почти 2 млрд воробьёв.

Итоги кампании были сокрушительными – в отсутствие воробьёв посевы зерновых стали пожирать саранча и гусеницы, и в Китае наступил голод. В 1960 году кампанию свернули, а воробьёв пришлось завозить из Советского Союза.