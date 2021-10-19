Когда появились первые карты Государства Российского? В 1745 году был создан Атлас Российский – первый подробный сборник карт разных частей нашей страны На чтение: 2 минуты

В 1745 году был создан Атлас Российский – первый подробный сборник карт разных частей нашей страны. Трудился над ним ученый Иван Кириллов, участник Оренбургской и Камчатской экспедиций.

Чертежи Московии

Предшественники Кириллова начали рисовать карты России еще в конце XV столетия. Объединенному государству, освободившемуся от ордынской зависимости, по-прежнему нужно было оборонять границы. Кроме того, подробные карты помогали в поиске полезных ископаемых и управлении отдаленными территориями. В 1497 году вышел «Чертеж московских земель», а в 20-х годах XVI века дипломат Дмитрий Герасимов составил карту Российского государства. Труд Деметрия Эразмия, как Герасимова называли европейцы, впечатлил современников. Благодаря Герасимову создание карт было «поставлено на поток». Благодаря кропотливой работе картографов, собственноручно вырисовывавших подробные чертежи, в годы правления Ивана Грозного появилось уже более двухсот карт. Важную роль здесь сыграла и завоевательная политика царя: после присоединения Казани, Астрахани и освоения Западной Сибири необходимо было понимать особенности новых территорий.

Все карты составлялись по личному заказу государя и принадлежали ему. Историк Василий Татищев писал: « Царь Иоанн IV Васильевич в 1552 году велел землю измерить и чертеж государства сделать». «Большой Чертеж всему Московскому государству» исправно служил русским правителям на протяжении полувека, а затем истрепался настолько, что его пришлось переиздавать. Чертеж представлял собой огромную карту, на которую были нанесены крупные и средние населенные пункты России, а также реки и основные дороги. На основании «Большого чертежа» карты нашей страны составляли иностранцы – Герард Меркатор, Исаак Масса, Сигизмунд Герберштейн. Увы, не всем из них можно было верить на слово. Умышленно или по ошибке многие зарубежные картографы и историки заносили в карты неверные сведения, преуменьшали значение русских земель и коверкали сложные названия.

Самым известным картографом в России начала XVII века был Федор Борисович Годунов – человек трагической судьбы, чья молодость пришлась на Смутное время, а смерть стала прямым следствием интриг и борьбы за власть в стране. На основе «Большого чертежа» Федор в течение пяти лет составлял свою карту, поражавшую высоким качеством. Пожалуй, единственным недочетом было небольшое искажение расстояний. Издать карту при жизни Годунова не успели. В 1613 году на основе рукописей Федора Борисовича труд был воссоздан в Голландии гравером Гесселем Герритсом.

Борьба за атлас

Отечественная картография сделала огромный шаг вперед в годы царствования Петра Великого. В 1701 году землепроходец Семен Ремезов составил первый атлас Сибири. Царь пригласил в Россию голландских и французских граверов, чтобы те показали, как в короткие сроки размножить карты. Специалисты практиковали вырезание печатных форм, в которые заливалась краска для получения оттисков. Картография в XVIII веке официально стала наукой: все материалы, полученные в результате экспедиций, теперь отправлялись в Сенат, где их изучал и обрабатывал Иван Кириллович Кириллов. Его главным конкурентом на этом поприще оказался академик Иосиф Делиль. Последний отличался феноменальной дотошностью и постоянно тормозил работу активного и запальчивого Кириллова, заставляя того по многу раз проверять собранный материал.

Вместо того, чтобы объединить усилия, картографы устроили негласное соревнование. Не желая делиться славой с Делилем, Кириллов утаил часть материалов, а геодезические журналы и вовсе спрятал. Работа над атласом Российского государства затягивалась, но Иван Кириллович был твердо уверен – это будет только его неоспоримый триумф. Титульный лист атласа Кириллов издал на чиновничий кошт – те деньги, которые платило ему государство. За 37 карт заплатил из своего кармана. Дальнейшую поддержку картограф планировал получить напрямую от императрицы Анны Иоанновны и даже составил на ее имя прошение, но не успел. Во время Оренбургской экспедиции Иван Кириллов серьезно заболел и умер. «Атлас Российский» вышел спустя восемь лет после его смерти.

Первый атлас и его «потомки»

Атлас состоял из тринадцати карт европейской части России в масштабе 1:1470000, шести сибирских карт, а также включал Генеральную карту империи. Работа Ивана Кириллова и его коллег неоднократно подвергалась критике. Михаил Ломоносов был недоволен атласом из-за недочетов, допущенных в спешке. К сожалению, при составлении не учли открытий Второй Камчатской и Оренбургской экспедиций, в которых участвовал Кириллов. Естествоиспытатель Герхард Миллер обнаружил в сибирских картах немало ошибок и предложил помочь с их исправлением. Тем не менее тираж «Атласа Российского» был велик, и значение этого труда невозможно переоценить. Атлас использовали как на родине, так и за рубежом. Всего существовало три его версии: на русском, немецком и латыни.

Все карты были смешанными: в них можно найти не только географические, но и социально-экономические данные. Впервые в отечественной картографии появились так называемые «легенды» – вставки с условными обозначениями. Система знаков получилась исчерпывающей. На картах обозначили места ключевых сражений в истории страны, столичные и купеческие города, крепости и замки, монастыри и храмы, промышленные объекты. Описания рельефа, правда, были довольно скудными: только «гора» и «гора, выбрасывающая огонь» – то есть, вулкан. Карты «Атласа Российского» (один экземпляр дошел до наших дней) прекрасно сохранились благодаря высокому качеству бумаги. Куда больше пострадал переплет – его пришлось аккуратно чистить, восстанавливать золотое тиснение. Реставрация ценного документа завершилась в 2020 году.

Девятнадцатое столетие в России стало временем новых научных достижений. При Александре I издается первая многолистовая карта государства, а при Николае I – трехверстная топографическая карта европейской части страны. В годы Великих реформ в Российской империи печатать карты впервые стали частные типографии. Со временем карты и атласы перестали восприниматься как нечто дорогое и диковинное, а в XX веке стали одним из самых доступных предметов для изучения территории нашей страны – они активно использовались в школьных и университетских кабинетах, в научных институтах и академиях.