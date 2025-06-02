Хан Батый на подступах к Новгороду не испугался распутицы Краткое описание мифа. Как известно, разорив зимой 1237-1238 года Рязанскую и Суздальскую земли, хан Батый вторгся в Новгородскую землю, взял 5 марта 1238 года её пограничный город Торжок, двинулся на Новгород – но, не дойдя до него 100 вёрст, повернул назад.

Краткое описание мифа

Как известно, разорив зимой 1237-1238 года Рязанскую и Суздальскую земли, хан Батый вторгся в Новгородскую землю, взял 5 марта 1238 года её пограничный город Торжок, двинулся на Новгород – но, не дойдя до него 100 вёрст, повернул назад. С лёгкой руки родоначальника отечественной исторической науки Василия Никитича Татищева (1686 – 1750) учёные на протяжении двух с лишним веков объясняли этот поворот угрозой распутицы, вызванной приходом весеннего тепла. Могли начать вскрываться реки и озёра, по льду которых передвигались по зимней Руси монгольские войска. А начало активного снеготаяния и сушу грозило превратить в непроходимое царство воды и грязи. Некоторые писали даже не о приближении, а о начале распутицы (непонятно, правда, как в этом случае войска Батыя могли двигаться хотя бы и назад).

На самом деле

Однако самый ранний из источников, повествующих о движении Батыя к Новгороду – Новгородская I летопись – ничего о приближении или начале потепления и распутицы не говорит, как, впрочем, и о каких бы то ни было других причинах поворота Батыя назад.

А те «некоторые известия» о повороте из-за приближения весны, на которые ссылался в своей «Истории России с древнейших времён» классик русской историографии Сергей Михайлович Соловьёв (1820 – 1879), – это, по всей видимости, сведения того же Татищева. Да, считается, что этот «историописатель» (как себя именовал Василий Никитич, он и вправду был сочетанием историка и писателя) использовал летописи, не сохранившиеся до XIX века, и поэтому тем сведениям его «Истории Российской», которые не подтверждаются дошедшими до нас источниками, можно доверять.

Но вот А.П. Толочко в своей недавней книге 2005 года пришёл к выводу о том, что источником таких сведений были отнюдь не неизвестные нам летописи, а татищевская фантазия. Вывод Алексея Петровича, в свою очередь, подвергся критике – но, так или иначе, вопрос о достоверности сведений, которые сообщает только Татищев, остаётся открытым.

Да и могло ли вообще в не дошедших до нас источниках говориться о приближении или о начале в середине марта 1238 года в Новгородской земле распутицы? Как показал ещё треть века назад крупнейший знаток средневековой новгородской истории академик Валентин Лаврентьевич Янин, наверняка не могло.

Конечно, в XIII века гидрометеорологических наблюдений на берегах реки Волхов не производилось, но уже в XIX столетии они стали систематическими, и климат Новгородчины в этом столетии нам известен в подробностях. Так вот, в XIX веке зимний путь в Новгородской губернии прекращался из-за снеготаяния около 25 марта. Активное же снеготаяние – настоящая весна – начиналось только в середине, а то и в конце апреля. Реки в южной части губернии – там, где шёл Батый, – вскрывались около 22 апреля (все даты – по старому стилю).

Но, может быть, во времена Батыя климат был теплее? Нет – достаточно вспомнить, что Ледовое побоище в 1242 году проходило 5 апреля (тоже старого стиля; собственно, до конца XVI века разницы между старым и новым стилями и не было) на льду Чудского озера. На льду дрались, столпившись, два войска, по льду семь вёрст бежали эсты и преследовавшие их русские – и ничего. Как явствует из источников, никто не утонул , значит, лёд нигде не проломился.

Таким образом, после взятия 5 марта 1238 года Торжка у Батыя было ещё около трёх недель «чистой зимы» плюс три недели времени, когда о распутице все равно ещё не могло быть и речи. А уж по льду рек и озёр он мог двигаться ещё как минимум месяц. Для того же, чтобы преодолеть 100 вёрст, оставшиеся до Новгорода, ему была нужна максимум неделя. Ведь путь от Рязани до Владимира с 21 декабря 1237-го до 4 февраля 1238-го войско хана прошло со средней скоростью 15 километров в сутки.

Поэтому отнюдь не приближение (или начало) распутицы заставило Батыя прервать поход на Новгород.

А что же тогда?

Пока есть две версии.

Согласно В.Л. Янину, Новгород спасло мужество защитников его «пригорода» – Торжка. Ведь даже эту сравнительно небольшую крепость монголы смогли взять лишь после двухнедельной осады. Что же тогда их ждёт у стен Новгорода, если жители Новгородской земли так «крепки на брани»? Осада Новгорода явно затянется очень надолго. И вот тогда действительно дождёшься распутицы и разлива рек. До самого конца мая кругом будет одна вода – где и как добывать корм для лошадей? А без лошади монгол не воин…

Нет, лучше не связываться и повернуть назад.

А вот современный историк Денис Григорьевич Хрусталёв полагает, что поход на Новгород для Батыя вообще не был самоцелью. Хан с частью своих сил шёл туда только для того, чтобы выяснить, не там ли укрылся великий князь владимирский Юрий Всеволодович. Ведь для того, чтобы считать задачу покорения Суздальской земли – одной из самых сильных в тогдашней Руси – выполненной, надо было покончить с её правителем. И, когда Батый узнал, что Юрия в Новгороде нет и не было, что Юрий погиб в сражении 4 марта на реке Сити (в нынешней Ярославской области) с войсками темника Бурундая, он с лёгким сердцем повернул назад…

Но в любом случае Батыя не могла задержать новгородская распутица в начале марта.

Источники и литература

Новгородская Первая летопись. М.; Л. 1950. Хрусталёв Д.Г. Русь и монгольское нашествие. 20 – 50-е гг. XIII в. СПб., 2013. Янин В.Л. К хронологии и топографии ордынского похода на Новгород в 1238 г. // Исследования по истории и историографии феодализма. К 100-летию со дня рождения академика Б.Д. Грекова. М., 1982.

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