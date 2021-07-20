Керченское сражение Федора Ушакова 19 июля 1790 года в Керченском проливе русская эскадра под началом контр-адмирала Федора Ушакова разгромила турецкую эскадру и сорвала высадку десанта на Крымский полуостров. На чтение: 2 минуты

19 июля 1790 года в Керченском проливе русская эскадра под началом контр-адмирала Федора Ушакова разгромила турецкую эскадру и сорвала высадку десанта на Крымский полуостров.

Опять война

13 августа 1787 года началась очередная русско-турецкая война (6-я по счету). В этот раз основным требованием турок было возвращение Крыма и еще много чего по мелочи. Если помните, накануне этих событий императрица совершила историческое путешествие по новым российским землям и заехала в Крым. Потемкин показал все, что успели сделать за этот небольшой срок, но особое впечатление произвел новый российский флот, базирующийся в Севастополе. Естественно, это не радовало дипломатическую свиту императрицы. Приближенные сразу после этого начали кропать разные пасквили, очерняя дела светлейшего, называя все это «потемкинскими деревнями», и особенно чернили флот, называя его картонным. Не все этому поверили, а вот туркам эта информация очень понравилась, и они решили попытать счастья… Султан объявляет войну.

Современные военные аналитики досконально бы просчитали все плюсы и минусы предстоящей кампании, а вот тогда турецкие просчитались. Эта война заранее была проигрышной для Турции. Почти пять лет продолжались боевые действия, но самым переломным в ней стало взятие крепости Измаил. Крепость обороняли 35 тысяч человек, и комендант заявлял, что скорее небо упадет на землю, чем падет Измаил. Чудо свершилось, небо упало на землю после того, как русские войска возглавил А. Суворов. Его солдаты, воспитанные на принципе «тяжело в учении – легко в бою», опять решили сложную боевую задачу. 11 декабря 1790 года Измаил пал. После этого боевой запал турок стал иссякать и завершился окончательным их разгромом на Балканах. С самой лучшей стороны показал себя и «картонный» Черноморский флот, который окончательно разгромил турецкую флотилию в Керченском проливе в 1791 году.

Керченский пролив

До этого дня надо было еще дожить, и мы остановимся на событиях более ранних, а именно на 19 июля 1790 года. В рамках все той же войны в 1788 году турки потерпели поражение у мыса Федониси и особых действий не предпринимали, зато дома вели активное строительство новых кораблей.

Турки резонно посчитали, что раз основные силы русских сосредоточены на Дунае, надо ударить по местам, удаленным от основного театра военных действий. Главной целью стал Крым. По их мнению, здесь их не ожидало серьезное сопротивление.

И опять турецкие специалисты ошиблись. Русское командование учитывало, что Крым станет возможным местом высадки десанта. Готовому турецкому флоту дойти до Крыма можно было всего за двое суток, а от Анапы, которая в то время была турецкой, – за несколько часов. Стало известно, что в Стамбуле подготовлен мощный флот для перевозки десанта. Во время разведывательных походов были захвачены десятки турецких кораблей, и все пленные подтверждали сложившиеся подозрения.

2 июля русская эскадра под командованием Ф. Ушакова вышла в море в поисках противника и для охраны побережья. 19 июля напротив Керченского пролива между Крымом и Таманью были замечены «посторонние суда», а чуть позже была обнаружена и вся турецкая эскадра, которая шла со стороны Анапы. Турки хорошо подготовились. В составе их эскадры было 10 линейных кораблей, 8 фрегатов и 36 вспомогательных судов. Наши флотоводцы имели практически столько же судов, правда, уступали по количеству вспомогательных судов и количеству пушек. Турки занимали наветренное положение и сразу пошли в атаку, направив удар на русский авангард. Задача была окружить его и поставить меж двух огней. Ушаков не дал туркам осуществить этот маневр, перехватил инициативу и, воспользовавшись изменившимся ветром, занял наветренное положение и сам атаковал турок. Сосредоточенным артиллерийским и ружейным огнем был нанесен серьезный урон десанту противника. Когда вся огневая мощь русского флота была перенесена на турецкие флагманы, турецкий флот стал отходить, преследуемый русскими судами. Турецкая эскадра спаслась от полного поражения только благодаря быстроходности кораблей и наступившей темноте.

Победа русского флота не позволила туркам высадить десант в Крыму. В этом сражении Федор Ушаков впервые выступал в качестве командующего флотом. Его новая маневренная тактика морского боя в сочетании с решительными действиями и обеспечила успех в сражении. Важным фактором стало и то, что выучка русских моряков намного превосходила подготовку противника.

Наши потери составили 29 человек убитыми и 68 – ранеными. У турок один корабль затонул, были очень большие потери среди десантников. Керченское сражение по масштабам не выделялось среди прочих, но оно сорвало высадку турецкого десанта в Крыму, что способствовало нашим победам на суше. Федор Федорович был награжден орденом св. Владимира 2-й степени.

В последнее время возле наших крымских берегов с поразительным упорством совершают маневры натовские корабли. То один из них, то другой пытаются пройти в Керченский пролив. Все понимают, что они не преследуют никаких агрессивных или провокационных целей, у них чисто познавательный интерес. Им хочется на конкретном месте посмотреть, где и как совершил свой ратный подвиг наш флотоводец Федор Ушаков. Но практика показывает, что такие ознакомительные экскурсии лучше совершать на специальных туристических теплоходах и с грамотными гидами.