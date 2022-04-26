„Керченская крепость. Основные этапы развития” На чтение: 3 минуты

С древнейших времен берега Керченского полуострова привлекали взоры различных племен и народов по самым разным причинам, одной из которых является стратегическая ценность данного региона в рамках всего Северного Причерноморья. Доказательством этого являются многочисленные памятники истории и археологии, разбросанные вдоль всего берега. Скифы, греки, готы, аланы, тюрки, византийцы и многие-многие другие народы стремились господствовать в Восточном Крыму и в Тамани, а это было возможно только при условии полного контроля над Керченским проливом. Для этого сооружались поселения разного типа и характера. Особое внимание уделялось поселениям, которые в случае вооруженного конфликта или внезапного нападения врага смогли бы не только оказать содействие сухопутной армии и флоту, но стать ключевым, самостоятельным звеном в вероятном конфликте, играющим важную стратегическую роль. Чтобы поселение смогло оказать необходимую помощь ему стремились придать характер того или иного укрепления. Особую роль в этом играли крепости как укрепления долговременного характера.

Особенностью керченского региона является то, что крепости в большинстве своем размещались вдоль побережья, относясь к типу приморских крепостей. Одной из приморских крепостей является Керченская крепость, которая по праву считается образцом военно-инженерного искусства третьей четверти ХIX века.

Решение о строительстве крепости было принято в 1856 г. Императором Александром II. Этому предшествовала сложная работа по изучению особенностей береговой линии в районе пролива. Тщательность изучения объясняется стремлением выбрать наилучшую позицию для береговых батарей, способных вести тотальный контроль над судами, входящими в Керченский пролив. Изыскания топографов и специалистов военно-инженерной службы склонили к мнению о расположении фортификационных сооружений в районе мыса Павловский и Ак-Бурун. Исторический опыт также сыграл важную роль в выбор места расположения крепости. В частности, в ходе русско-турецкой войны 1768-1774 г.г. после захвата крепости «Еникале» и «Керчь» (занимавшая до конца 20-х г.г. XIX в. Центральную часть современного города Керчь), в 1771 г. это позволило создать так называемую Павловскую батарею (Павловскую крепость) на одноименном мысе. Диспозиция данной артиллерийской батареи была одобрена генерал-майором А.С. Суворовым и князем Г.А. Потемкиным.

В ходе Крымской (Восточной) войны Павловская батарея тоже была задействована. Так, в мае 1855 г. в Керченский пролив вошла объединенная эскадра в составе 57 кораблей, из которых 33 корабля под командованием английского адмирала Ластонса и 24 корабля под командованием французского адмирала Брюа. Суммарная мощь эскадры позволяла в короткий срок установить контроль не только над Керчь-Еникальским каналом, но и над акваторией Азовского моря. Эскадра стала на якорную стоянку в районе Камыш-Бурунской бухты, где была произведена высадка 15 тыс. объединенного десанта под командованием генерала Брауна. Защитники Павловской батареи смогли противопоставить мощи объединенной эскадры только 29 устаревших орудий и около 100 мин, преграждавших фарватер, большинство из которых были просто не исправны или не имели должного обеспечения с берега. Но, не смотря на явное преимущество флота противника, командный состав не решился на вторжение в Керченскую бухту из-за возможности потерять часть своего флота (в составе которого было 9 линкоров) в случае сближения кораблей при проходе пролива в районе Павловского мыса с сосредоточенным орудийным огнем береговой батареи. И все же из-за перевеса сил противника российские войска вынуждены были покинуть Павловскую батарею, приведя ее в негодность. Это позволило беспрепятственно захватить противнику Керчь, затем – крепость «Еникале» и тем самым получить доступ в Азовское море.

События Крымской войны так же повлияли на решение в выборе места будущей крепости. Строительство крепостных укреплений долговременного характера началось с 1857 г. под командованием полковника Ната, хотя уже в 1856 г. была построена первая очередь укреплений. Для строительства крепости привлекались солдаты, казаки, вольнонаемные рабочие, что отразилось на наименовании некоторых сооружений.

Крепость имела несколько проектов, но окончательный профиль представляет собой следующее:

Начертание крепости выглядит на первый взгляд бессистемным, что объясняется спецификой местности, где располагались фортификационные сооружения (рис. 1). Система фронтов укрепления смешанная – бастионная и капонирная.

В общей системе крепостного фронта можно выделить такие составные части (элементы, фортификационные постройки):

Форт «Тотлебен» («форт Тотлебена») – ключевая позиция, защищавшая береговые батареи от атаки сухопутных сил противника (рис. 2-3). Имеет вспомогательное сооружение – кавальер, возвышающийся более чем на 100 м. над уровнем моря. С него открывается великолепная панорама Керчи, Керченского пролива.

Четыре бастиона, усиливавшие оборону форта.

Равелин, служивший прикрытием бастионов, фронта форта и контролировавший обстрел рва.

Минский и Виленнский и полевой люнет, предназначавшийся для усиления обороны форта, передового рва и т. д. (рис. 4).

Комплекс сооружений на мысе Ак-Бурун

А также капониры, мортирные и особенно береговые батареи, различные вспомогательные постройки (рис. 5).

Для того чтобы избежать вероятность проникновения противника в Керченскую бухту и впоследствии в Азовское море, в 1857 г. началось сооружение заградительной постройки в проливе. Заграждение было более 6 м. шириной и возвышалось над уровнем моря на 90 см. Тем самым пролив был сужен до ширины в 850-1000 м. от Павловского мыса до косы Тузла. Частично это препятствие видно и сейчас. Кроме того, для преграждения пролива устраивались минные заграждения. Например в 1876 г. было установлено более 90 мин, по 10 штук в каждой группе. За более 20- летний срок строительства было построено более 300 зданий и сооружений, прорыто около 6 км. разного рода тоннелей и т. д.

5 мая 1867 года Керченские укрепления были переименованы в Керченскую крепость, что придало особый статус этим сооружениям. Крепость стала частью общей системы крепостей Российской империи и важным звеном в схеме крепостей Северного Причерноморья.

С крепостью связаны имена многих выдающихся людей: Р.Р. Гернгрост, А.А. Духовецкий, Д.Н. Кекуатов, Г.Ф. фон Миллер, А.П.Калинин, И.К. Рыпинский, К.К. Седергольм, А.К. Семчевский и другие.

Особенно хотелось бы отметить выдающегося военного инженера Э.И.Тотлебена, героя обороны Севастополя, автора ряда проектов сухопутных и приморских крепостей в Российской империи. Его идеи нашли самое широкое применение при строительстве Керченской крепости. Имя этого человека запечатлено в названии одного из центральных сооружений.

XX в. был трагическим для крепости. В начале ХХ в. особая комиссия переводит крепость «Керчь» на более низкий статус, в ней стали размещаться резервные запасы армии. В годы гражданской войны крепость неоднократно переходила их рук в руки противоборствующих сторон. 16 ноября 1920 г. после захвата Красной Армией крепости «Керчь» М.Ф. Фрунзе телеграфировал о прекращении гражданской войны, но для крепости она закончилась немного позже, когда последний «белогвардейский, буржуйский элемент» покинул концлагерь, размещавшийся на ее территории.

Перед Великой Отечественной войной 1941 – 1945 г.г. в крепости проводятся работы по сооружению новых батарей. В ходе войны крепость так же, как и город Керчь, неоднократно переходила из рук в руки. Наиболее ожесточенные бои шли в мае 1942 году. Кроме того крепость как весьма важная стратегическая точка, неоднократно являлась объектом различных десантных операций. 11 апреля 1944 г. территория крепости окончательно была освобождена от немецко-фашистских войск. После Великой Отечественной войной крепость использовалась как склад.

С 2003 г. земли на которых располагались укрепления крепости были переданы в Крымское республиканское учреждение «Керченский историко-культурный заповедник».