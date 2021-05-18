Как в русской армии появился солдатский котелок и во что он превратился сегодня Солдатский котелок – один из самых очевидных предметов армейской экипировки практически во всех странах. Кажется, что существовал он всегда, а форма его отточена столетиями использования. На самом же деле привычный нам отечественный алюминиевый котелок с крышкой – предмет, история которого насчитывает меньше столетия. Хотя предшественники его действительно появились в середине XIX века. На чтение: 4 минуты

Солдатский котелок – один из самых очевидных предметов армейской экипировки практически во всех странах. Кажется, что существовал он всегда, а форма его отточена столетиями использования. На самом же деле привычный нам отечественный алюминиевый котелок с крышкой – предмет, история которого насчитывает меньше столетия. Хотя предшественники его действительно появились в середине XIX века.

«Старость». Гравюра Корнелиуса Дюсарта, 1690-е годы

Источник: arthive.net

Только для действующей армии!

Любители военной истории, стремясь установить «родословную» солдатского котелка, сумели разглядеть его на знаменитой картине фламандского художника Корнелиса Дюсарта «Старость». Предмет, действительно донельзя похожий на привычный нам котелок, стоит на переносной жаровне, рядом с сушащимся табаком. Утверждать однозначно, что это именно солдатская посуда, трудно: никаких иных указаний на то, что кто-то из персонажей картины имеет отношение к армии, нет. Но версия любопытная.

Еще один намек на солдатский котелок можно найти на картине другого фламандца – Питера Пауля Рубенса. Полотно «Возвращение с войны» написано в 1610 году и со всей очевидностью демонстрирует именно военную амуницию. Среди множества атрибутов походной жизни под арбалетом хорошо видна большая прямоугольная емкость с проволочной ручкой, а чуть левее – классический круглый котелок, но без ручки. И хотя оба предмета мало похожи на те котелки, которыми армии всего мира пользовались в ХХ столетии, конструкция действительно напоминает именно их.

«Возвращение с войны: Венера разоружает Марса». Фрагмент картины художника Питера Пауля Рубенса, 1612 год

Источник: arthive.net

И все-таки однозначных свидетельств того, что солдатский котелок появился на свет в XVII веке, до сих пор нет. Подобные ему элементы снаряжения – часть обмундирования массовых призывных армий, солдаты которых получают все свое имущество от государства. И потому, скорее всего, котелок как стандартизированное армейское имущество появляется лишь век спустя, в XVIII столетии. А подтверждения его существования, скажем, в русской армии можно найти только начиная со второй половины XIX века. Именно к этому времени относятся прямые упоминания «железного котелка».

В приказе, который описывает этот элемент солдатского имущества, есть любопытное примечание: котелок, считают в военном ведомстве, не положен «местным войскам, по роду службы своей не подвергающимся случайностям, для коих предназначаются котелки». Проще говоря, котелок считался принадлежностью действующей армии, в которой далеко не всегда можно было обеспечить горячее питание в привычной обстановке, и тогда солдатам приходилось готовить еду самим. При этом котелок, в котором можно было сварить хоть суп, хоть кашу, должен был быть удобным для переноски: все, что не удавалось надежно приторочить к солдатскому скарбу, бренчало и выдавало местоположение бойца, а в походе болталось и мешало нормально идти.

Внешний вид и способ прикрепления солдатского котелка к ранцу. Рисунок из иллюстраций к положению 1874 года «О довольствии команд Морского ведомства по части обмундирования и амуниции»

Источник: dlib.rsl.ru

«Боб» родом из Германии

Два требования – достаточный объем для приготовления горячей пищи на одного бойца и форма, удобная для переноски, – и определили в конце концов облик солдатского котелка. Причем в русской армии бобовидные котелки появляются довольно рано. В том же приказе от 1862 года, который процитирован выше, сказано, что «железный котелок имеет вид неправильного цилиндра, с эллиптическим основанием; передняя и боковая его стороны выпуклы, задняя, прилегающая к ранцу, вогнута». Классический солдатский «боб»!

Рядовой Лейб-Гвардии Московского полка, у которого на ранце закреплён котелок образца 1862 года. Фрагмент рисунка из справочника «Перемены в обмундировании и вооружении войск Российской Императорской армии с восшествия на престол Государя Императора Александра Николаевича»

Источник: pinterest.com

Это очень хорошо видно на рисунках к положению 1874 года о довольствии команд Морского ведомства по части обмундирования и амуниции. Та же форма, та же крышка, та же ручка… Только материал изготовления долгое время был другим. В документах XIX столетия, описывающих, каким должен быть солдатский котелок, встречаются упоминания котелков железных, медных и даже – в приказе от 1910 года – бронзовых. И это понятно: алюминия в Российской империи не хватало даже для первоочередных армейских нужд, где уж тут тратить его на солдатскую посуду.

Преимущества бобовидного алюминиевого котелка продемонстрировала всему миру армия Германской империи, в которой он появился в том же 1910 году. От привычного нам сегодня котелка он отличался размерами: емкость посуды была 2,5 литра (из расчета на то, что солдату порой приходится самому готовить себе горячую пищу в котелке). Неопытному глазу трудно будет отличить германский котелок времен Первой Мировой войны от такого же котелка, выпущенного в середине 1930-х, если они не будут стоять рядом. Еще на «ранних» версиях котелка порой встречались специальные выступы наверху боковых стенок: на них полагалось класть комбинированную вилку-ложку, и это действительно было удобно.

Солдаты Русской императорской армии во время обеда, октябрь 1915 года, Бунтишки, Минская губерния

Источник: smolbattle.ru

Котелок для Красной Армии

Русская армия наверняка оценила все преимущества легкого и емкого трофейного котелка. Но наши солдаты так и не успели получить что-то похожее, поскольку перестала существовать и Российская империя, и ее армия. А в Красной Армии, вставшей на защиту первого в мире государства рабочих и крестьян, в перечни солдатского снаряжения входили самые разные котелки. Например, в 1926 году ввели чисто цилиндрический солдатский котелок объемом 2,3 литра. И только десять лет спустя в списке снаряжения красноармейца появился тот самый классический бобовидный котелок, который с минимальными изменениями дожил до наших дней.

Распространенное мнение гласит, что в РККА просто взяли и приспособили для своих нужд германский котелок образца 1931 года. Тот повторял котелок образца 1910 года, но был меньшего объема – 1,7 литра вместо 2,5 – и имел другие незначительные изменения. Например, ложку теперь можно было вставлять в прорези на ручке, приклепанной к крышке и собиравшей весь комплект в единый предмет (хотя основное предназначение этих прорезей — продевание ремня, который собирал котелок вместе и крепил его на ранце). Действительно, если поставить рядом два котелка – немецкий и советский – разницу будет уловить трудно. Только маркировки выдают страну, в которой сделали солдатскую посуду.

Солдаты армии Германской империи едят из полевых котелков, Первая Мировая

Источник: vk.com

Есть, впрочем, и другая версия, гласящая, что немецкие котелки образца 1931 года могли первоначально выпускаться на советских предприятиях в рамках межгосударственного военного сотрудничества, и только после обкатки в вермахте их приняли на вооружение РККА. Звучит удивительно, но исследователям-энтузиастам известны, в частности, солдатские кружки немецкого образца, на которых стоит клеймо советского завода «Красный выборжец» – главного производителя армейской посуды. Да и стоит вспомнить, что приблизительно в это же время в Липецке проходили летную подготовку летчики будущего Люфтваффе, а в Казани – немецкие танкисты.

В частях Красной Армии котелки и образца 1926 года, и образца 1936 года, и даже образца 1910 года, доставшиеся в наследство от императорской армии, использовались фактически на равных. После начала Великой Отечественной войны, когда существенная часть армейского имущества западных военных округов оказалась в руках врага, а алюминий срочно требовался для производства, например, танковых двигателей и самолетов, пришлось срочно искать замену бобовидным алюминиевым котелкам. И тогда как более простые в производство пошли круглые котелки. Делали их из стали, сначала лужеными, а потом и эмалированными. Так что нет ничего удивительного в том, что на фотографиях времен Великой Отечественной войны зачастую можно видеть солдат и офицеров, пользующихся одновременно и «бобовидными», и круглыми котелками.

Солдаты армии Германской империи едят из полевых котелков, Расчет 152-мм гаубицы-пушки МЛ-20 за обедом. У крайнего слева котелок образца 1936 года, у крайнего справа — образца 1926 года. Артиллерист в центре пользуется, судя по всему, трофейным котелком образца 1910 года

Источник: partizan.forum2x2.ru

Десантная «матрешка»

Круглые котелки продолжали выпускать и после войны: встречаются экземпляры с отметками ОТК середины и конца 1950-х годов. Но довольно быстро в распоряжении советских солдат остался только проверенный временем «боб», оказавшийся самым удобным. Под него шились специальные чехлы для переноски на поясном ремне, его можно было приторочить к армейскому «сидору», а когда в Советской армии появились более современные системы переноски снаряжения, на них тоже предусмотрели место под солдатский котелок.

Последнюю серьезную трансформацию отечественный солдатский котелок пережил в 1959 году. 17 сентября приказом министра обороны СССР на вооружение ВДВ был принят «комбинированный котелок с флягой». Удивительно, что эта идея не была реализована до войны, ведь в ней нет ничего сложного! Всего лишь потребовалось сделать флягу такой формы, чтобы она вставлялась в привычный бобовидный котелок, – и вместо двух предметов носить один. Поначалу такой комбинированный комплект состоял только из двух предметов: котелка без крышки и фляги, вставлявшейся в него так, что выступ у нее на верхней части плотно закрывал котелок.

Комбинированный котелок ВДВ с подкотельником, 1980-е

Источник: ataman77.ru

Позднее к комплекту добавили «подкотельник»: аналог крышки армейского котелка, но надевающейся снизу так, чтобы не нужно было ее снимать, если нужно попить из фляги. Кстати, в таком варианте комплект можно использовать для опреснения воды на костре: функция, небесполезная для бойцов ВДВ и спецназа. И десантнику, берущему в руки такую «матрешку» (а в войсках десантный комплект окрестили именно так), вряд ли приходит в голову, какую долгую историю имеет этот простой на первый взгляд, но такой необходимый предмет солдатской экипировки.