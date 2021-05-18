Как в России проходила первая перепись населения Стало известно, когда пройдет новая перепись населения в России. По распоряжению председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева, пробная перепись пройдет с 1 по 31 октября 2018 года, а Всероссийская – с 1 по 31 октября 2020 года. А началось все очень давно, еще в Древней Руси, и инициаторами получения этих знаний стали монголы. Они огульно данью не обкладывали. Предъявите, сколько народу, сколько дворов, и тогда извольте к уплате… С образованием Русского централизованного государства стала и власть проявлять интерес к вопросам народонаселения. Появились писцовые книги, в которых собирались сведения о населении, описания городов, деревень, усадеб, церквей. Главной учетной единицей был земельный участок,... На чтение: 1 минута

Стало известно, когда пройдет новая перепись населения в России. По распоряжению председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева, пробная перепись пройдет с 1 по 31 октября 2018 года, а Всероссийская – с 1 по 31 октября 2020 года.

А началось все очень давно, еще в Древней Руси, и инициаторами получения этих знаний стали монголы. Они огульно данью не обкладывали. Предъявите, сколько народу, сколько дворов, и тогда извольте к уплате…

С образованием Русского централизованного государства стала и власть проявлять интерес к вопросам народонаселения. Появились писцовые книги, в которых собирались сведения о населении, описания городов, деревень, усадеб, церквей. Главной учетной единицей был земельный участок, используемый в хозяйстве. Уже с XVII века ею стал двор со своей формой учета – подворными записями.

Петр I внес свои коррективы. Указом от 26 ноября 1718 года были введены государственные ревизии, которые проводились до 1856 года. Всего было проведено десять подобных ревизий.

К концу XIX столетия стало понятно, что этих ревизий недостаточно, и в 1897 году впервые была проведена всеобщая перепись населения Российской империи. Возглавил ее известнейший географ и путешественник Петр Петрович Семенов-Тян-Шанский. Было принято решение учитывать три категории населения: наличное, оседлое (постоянное) и приписное. Основной упор делался на наличное население.

Материалы для проведения переписи начали готовить еще в 1874 году, а в марте 1895 года появился специальный циркуляр, который запрещал в подготовительный период проводить другие опросы населения. И уже в июне 1895-го Николаем II было утверждено положение о первой всеобщей переписи населения Российской империи.

Предусматривалось, что в переписи будут участвовать «все жители Империи, обоего пола, всякого возраста, состояния, вероисповедания и племени, как русские подданные, так и иностранцы», а цель переписи населения – «привести в известность его численность, состав и местное распределение». Для удобства учета использовались три формы переписных листов. Первая форма – А (для крестьянских хозяйств сельских обществ), вторая форма – Б (для владельческих хозяйств и частных дворов и домов внутри поселений) и третья форма – В (для городских жителей).

Основными вопросами переписных листов стали: отношение к главе хозяйства и главе семьи, возраст, пол, брачное состояние, сословие, состояние или звание, место рождения, место приписки, место постоянного проживания, вероисповедание, родной язык, грамотность и обучение, занятие, ремесло, промысел, должность или служба, отношение к воинской повинности и даже вопрос о физических недостатках.

Грамотность населения оставляла желать лучшего, поэтому бланки в основном заполнялись так называемыми счетчиками. Они заполнили 30 миллионов бланков. К подбору счетчиков и руководителей групп счетчиков подходили очень ответственно. Например, группу счетчиков в Серпуховском уезде Московской губернии возглавил лично Антон Павлович Чехов.

Основные итоги подводились и публиковались в период с 1899 по 1905 год. Они выходили отдельными томами. Всего было выпущено 89 томов под заглавием «Первая всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г.».

Итогом всеобщей переписи стало то, что мы узнали, что на 1897 год население России насчитывало 125 640 021 жителя, из них в городах проживало 16 828 395 человек.

Грамотных людей в России 1897 года было всего-то 19,78 %. По вероисповеданию распределились так: православные – 69,3 %, магометане (мусульмане) – 11,1 %, римокатолики – 9,1 % и иудеи – 4,2 %. По родному языку больше всего было великороссов – 44,3 %, малороссов (украинцев) – 17,8 %, поляков – 6,3 %, белороссов – 4,3 %, евреев – 4,0 %. Больше всего в империи было крестьян – 77,5 %, а о рабочем классе, который через несколько лет стал движущей силой российской истории, в результатах переписи ничего не говорилось…