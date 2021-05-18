Как в России появилась скорая помощь 19 марта исполняется 120 лет первой станции скорой медицинской помощи в России. Думаю, что в нашей стране не найдётся ни одного человека, кто хоть раз не воспользовался услугами этой нужной для всех службы. Кажется, такая служба была всегда. В её отсутствие невозможно поверить. Если её не будет, куда бежать? Путь к спасению от хвори А ведь было время, когда о скорой помощи не ведали. В XV-XVI веках на Руси начали появляться богадельни. Именно здесь находили приют немощные, покалеченные, обмороженные или иным образом пострадавшие люди. Некоторым подобием скорой помощи стали дворовые люди боярина Фёдора Ртищева. Боярин содержал больницу, а его люди... На чтение: 1 минута

19 марта исполняется 120 лет первой станции скорой медицинской помощи в России.

Думаю, что в нашей стране не найдётся ни одного человека, кто хоть раз не воспользовался услугами этой нужной для всех службы. Кажется, такая служба была всегда. В её отсутствие невозможно поверить. Если её не будет, куда бежать?

Путь к спасению от хвори

А ведь было время, когда о скорой помощи не ведали. В XV-XVI веках на Руси начали появляться богадельни. Именно здесь находили приют немощные, покалеченные, обмороженные или иным образом пострадавшие люди. Некоторым подобием скорой помощи стали дворовые люди боярина Фёдора Ртищева. Боярин содержал больницу, а его люди собирали на улицах хворых и отвозили туда.

Позже, уже в ХIX веке, пожарные и полицейские активно помогали пострадавшим при несчастных случаях. Их доставляли в приёмные покои при полицейских домах. Первые станции скорой помощи были открыты в Москве при Сущевском и Сретенском полицейских участках. На такой станции имелась одна карета с инструментами и перевязочными материалами. На вызов выезжали врач, фельдшер и санитар. Очень скоро о них знала вся Москва, и они были очень востребованы.

В Петербурге первая станция скорой помощи была открыта 19 марта 1899 года. Эта дата и считается днём основания Скорой медицинской помощи. У истоков её стоял известный хирург Николай Вельяминов. Он и его коллеги (хирурги К. Рейер, Г. Турнер и И. Греков) организовали курсы оказания первой помощи и подготовили проект «Организация создания первой помощи в Санкт-Петербурге». За тот же 1899 год они организовали ещё пять станций первой помощи.

Пароконные экипажи

На этих станциях имелось по два пароконных экипажа с четырьмя носилками и всем необходимым для оказания первой помощи. На станциях дежурили по два санитара. Организаторы ставили своей задачей оказание первой помощи всем пострадавшим в городе и транспортировку в больницу или квартиру. Все станции города возглавил Г. Турнер. На следующий год возникла Центральная станция, в 1905 году открылась шестая станция.

Первоначально на станциях не было дежурных врачей, и с экипажами выезжали только санитары, но в 1912 году группа из 50 врачей приняла решение безвозмездно выезжать для оказания первой помощи. После революции появились специализированные бригады скорой помощи и открылись научно-исследовательские институты в этой области. Самым известным в нашей стране по праву является Московский городской НИИ скорой помощи имени Склифосовского, который был открыт в 1923 году. Нельзя не отметить, что принципы советского здравоохранения, заложенные после установления советской власти, и до настоящего времени в службе скорой помощи остаются прежними: бесплатность, общедоступность, плановость, а также использование достижений науки и техники.

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