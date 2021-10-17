Как Россия в лаптях ходила Раньше Россию за глаза и в глаза называли страной лапотной, стараясь побольнее уколоть, обидеть и унизить. Действительно, вся крестьянская часть страны облачалась тогда в лыковую обувку и блистала в ней на ярмарках и базарах, ходила в школы и даже в университеты. Лапти не носили только казаки и сибиряки. Зато чуть позднее дети тех, кто ходил в лаптях, если вспомнить песню Юрия Визбора, стали делать ракеты, перекрыли Енисей и даже в области балета оказались впереди планеты всей… Странно было бы, если бы в нашей стране, где лес не просто национальное богатство, а основа жизни, лаптей не существовало. Кстати, версия о том,... На чтение: 1 минута

Раньше Россию за глаза и в глаза называли страной лапотной, стараясь побольнее уколоть, обидеть и унизить. Действительно, вся крестьянская часть страны облачалась тогда в лыковую обувку и блистала в ней на ярмарках и базарах, ходила в школы и даже в университеты. Лапти не носили только казаки и сибиряки. Зато чуть позднее дети тех, кто ходил в лаптях, если вспомнить песню Юрия Визбора, стали делать ракеты, перекрыли Енисей и даже в области балета оказались впереди планеты всей…

Странно было бы, если бы в нашей стране, где лес не просто национальное богатство, а основа жизни, лаптей не существовало. Кстати, версия о том, что лапти – это чисто русская затея, неверна. Плели их по-разному, но суть была одна и та же. Такую обувь можно встретить в обиходе японцев, индейцев Северной Америки, карелов, татар, мордвинов и даже аборигенов Австралии. А в Норвегии участников средневековой крестьянской войны так и звали – «лапотники» или «березовоногие».

Сколько веков топчут лапти нашу землю – доподлинно неизвестно, но на неолитических стоянках древних людей они были обнаружены. Так почему они получили широкое распространение на Руси? Самое главное, что лапти были дешевле кожаной обуви. В сафьяновых да юфтевых сапогах могли себе позволить ходить только князья, бояре, люди служивые, а всем остальным в помощь были богатства наших лесов. В основном лапти делали из липового лыка, а уж этого добра в средней полосе России сколько душе угодно.

Лаптей надо было заготовить много, обувь эта недолговечная: летом крестьянин мог стоптать пару за четыре дня, а в год уходило 50–60 пар. В каждом регионе Российской империи была своя практика плетения. Лапти из центральных областей заметно отличались от тех, что плели в белорусских или украинских селах. Эти различия были видны как в технике плетения, так и в общем «фасоне». Посмотришь на лапоть – и сразу скажешь, какой мастер их делал: смоленский или ивановский.

Еще лапти различались по количеству лыковых полос, в зависимости от этого подразделялись на пятерик, шестерик, семерик. Чем больше полос, тем обувка была крепче. В семь лык плели лапти, которые носили зимой. Для прочности в плетении использовали еще пеньковые веревки, ну а совсем шиком являлось пришивание кожаной подметки, или подковырки, как ее еще называли.

По праздникам, в торжественные дни надевались писаные вязовые лапти из тонкого лыка с черными шерстяными оборами. К лаптям прилагались онучи, или портянки, которые крепились специальным лыковым шнурком.

Когда заготавливали лыко, естественно ни о какой экологии речь не шла. В лес ходили артелями, и звали этих заготовщиков лыкодерами. После них у лип оставались совершенно голые стволы. Разумеется, деревья после таких нашествий гибли. Выражение, дошедшее до наших дней, «ободрать как липку» как раз и отображает трудовую деятельность заготовщиков лыка.

О лаптях вынужденно вспомнили и немцы во время зимней кампании 1941 года и в дни Сталинградской битвы. Холода замучили оккупантов так, что им пришлось задуматься, как утеплиться подручными средствами. Специалистов по плетению зимних лаптей у них не было, и пришлось делать эрзац-лапти из соломы. Их можно увидеть в Музее военной формы одежды Российского военно-исторического общества по адресу: Петроверигский переулок, 4, строение 1, на мультимедийной выставке #МЫСТАЛИНГРАД . В основу экспозиции положены уникальные фотоснимки крупнейшей частной коллекции «Великие испытания – Великая Победа». Выставка позволяет увидеть битву глазами фотокорреспондентов, работавших в Сталинграде осенью 1942-го – зимой 1943 года.

Сейчас же лапти можно увидеть только на участниках различных фольклорных ансамблей. Некоторые артели продолжают изготавливать лапти на продажу в качестве сувениров. Тем не менее память об этой нехитрой обуви живет в народе – лапти неразрывно связаны с нашей культурой, традициями и историей.