Как появилась «халява»? Сегодня слово «халява» уверенно занимает свое место в нашей повседневной жизни. Любимое занятие нерадивых студентов в период грядущей зачетной недели и последующей сессии – в полночь накануне учебного испытания высунуть свою зачетку из окна с громким криком «Халява, приди!» Смысл же слова «халява» не очень тактичный и больше ассоциируется с дармовщинкой. Конечно, можно сказать «бесплатное удовольствие», и это будет более правильно, но «халява» уже вряд ли потеснится и, скорее всего, останется в русском языке надолго. Конечно же, слово «халява» имеет свою историю, и время, как это часто бывает, переиначило ее по-своему. «Халява» на самом деле – это голенище сапога. Как... На чтение: 1 минута

Сегодня слово «халява» уверенно занимает свое место в нашей повседневной жизни. Любимое занятие нерадивых студентов в период грядущей зачетной недели и последующей сессии – в полночь накануне учебного испытания высунуть свою зачетку из окна с громким криком «Халява, приди!»

Смысл же слова «халява» не очень тактичный и больше ассоциируется с дармовщинкой. Конечно, можно сказать «бесплатное удовольствие», и это будет более правильно, но «халява» уже вряд ли потеснится и, скорее всего, останется в русском языке надолго.

Конечно же, слово «халява» имеет свою историю, и время, как это часто бывает, переиначило ее по-своему. «Халява» на самом деле – это голенище сапога. Как ни ходи аккуратно, а головка сапога изнашивается быстрее, чем голенище. В давние времена обувных фабрик не было, и вся обувная отрасль была отдана на откуп сапожникам, которые мастерски пришивали к новой головке старое голенище. Такие сапоги – пришитые «на халяву» – были намного дешевле новых. Отсюда и значение слова, связанное с экономией.

Существует и еще одна версия появления этого значения. В польском языке есть слово сholewa – «голенище». И бедные шляхтичи, а среди них были и служившие, и воевавшие в России, «брали на голенища», то есть закладывали в сапоги всякую мелочь, подарки, еду или просто то, что плохо лежало, «на халяву».

Очень похожее использование было у слова «халява» на Украине. У бурсаков, то есть учеников духовных семинарий, сходить «на халяву» означало надеть сапоги с широкими голенищами и отправиться на базар за покупками. Технологии были несложные. Приглянувшуюся снедь надо было долго выторговывать, азартно препираться насчет цены, а когда дело шло к оплате как можно ловчее и незаметнее сунуть покупку за голенище. Обычай укоренился в быту и стал называться халявой, или, иными словами, поживой чужим товаром задаром.