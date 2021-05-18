Как называли самые презрительные российские деньги? – А Ванька с Катькой – в кабаке…– У ей керенки есть в чулке!Александр Блок. Двенадцать (1918) «Керенки» – деньги, которые начало выпускать Временное правительство в 1917 году, номиналом 20, 40 и 250 рублей. Своё звучное название они получили по фамилии последнего председателя Временного правительства А. Ф. Керенского. Слово «керенки» стало нарицательным для их презрительного обозначения. Во-первых, деньги эти формально номинировались в золотых российских рублях, но, к сожалению, реального золотого обеспечения не имели. Во-вторых, в условиях развивающейся революционной ситуации и ухудшения экономики они обесценивались, превращаясь в никому не нужные денежные знаки. В-третьих, купюры в 20 и 40 рублей подчас незаконно... На чтение: 1 минута

– А Ванька с Катькой – в кабаке… – У ей керенки есть в чулке! Александр Блок. Двенадцать (1918)

«Керенки» – деньги, которые начало выпускать Временное правительство в 1917 году, номиналом 20, 40 и 250 рублей. Своё звучное название они получили по фамилии последнего председателя Временного правительства А. Ф. Керенского.

Слово «керенки» стало нарицательным для их презрительного обозначения. Во-первых, деньги эти формально номинировались в золотых российских рублях, но, к сожалению, реального золотого обеспечения не имели. Во-вторых, в условиях развивающейся революционной ситуации и ухудшения экономики они обесценивались, превращаясь в никому не нужные денежные знаки. В-третьих, купюры в 20 и 40 рублей подчас незаконно печатались в небольших частных типографиях…

Интересно, что, кроме керенок, в это же время выпускались ещё «думки», правда, это уже были тысячерублёвые банкноты с видом здания Государственной думы России (Таврического дворца в Санкт-Петербурге, не путать со зданием Госплана на Охотном Ряду в Москве). Такая денежка делалась более качественно и, что очень важно, подписывалась кассиром.

Но самое любопытное, что, несмотря на свершившуюся революцию, эти самые керенки ещё некоторое время выпускались Госбанком РСФСР. И только в 1919 году их окончательно заменили советские денежные знаки.