Как Иммануил Кант стал российским подданным В период с января 1758-го по июль 1762 года Восточная Пруссия и город Кёнигсберг вошли в состав Российской империи. Присягнул на верность и философ Иммануил Кант, который жил и работал в то время в Кёнигсбергском университете. На чтение: 2 минуты

В 1756–1762 годах Центральная и Северная Европа стала очередным полем боя. Пруссия решила расширить свои границы, и ее претензии в том числе распространялись на русские земли. В итоге в войну, получившую название Семилетней, включились Саксония, Австрия, Швеция, Англия, Франция, Россия и, естественно, Пруссия во главе с Фридрихом II Непобедимым.

Несмотря на то что русские добились больших успехов на территории Пруссии, одержали ряд побед, заняли Берлин и Кёнигсберг, воспользоваться победами нам не пришлось. Война начиналась при Елизавете Петровне, а закончилась при Петре III, который был ярым поклонником Фридриха II. Весной 1762 года новый российский император заключил мир между Россией и Пруссией и добровольно возвратил всю территорию Пруссии, которую занимали русские войска. Тем не менее Фридрих так до конца жизни больше в Кёнигсберг не ездил – видно, здорово обиделся, что город сдался русским войскам.

В период с января 1758-го по июль 1762 года Восточная Пруссия и город Кёнигсберг вошли в состав Российской империи. И, естественно, все сословия Восточной Пруссии присягнули на верность российской короне, и было это в январе 1758 года. Присягнул на верность и философ Иммануил Кант, который жил и работал в то время в Кёнигсбергском университете.

Кант был самым знаменитым гражданином этого города за всю его историю. Ни превзойти, ни повторить этой славы не смогли ни правители, ни участники войн в этих землях, ни торговцы этого ганзейского города, находившегося на пересечении важных торговых путей.

Потом город опять стал прусским, но историки не нашли свидетельств того, что Иммануил Кант отказался от российского подданства. И сегодня могила философа находится на территории России: в 1945 году по итогам окончания Второй мировой войны эта земля Восточной Пруссии перешла к Советскому Союзу. Кёнигсберг переименовали в Калининград. В центре города и покоится известный всему миру философ.