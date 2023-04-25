Как и когда русские начали пить чай? В старину на Руси было не принято пить сырую воду... На чтение: 1 минута

В старину на Руси было не принято пить сырую воду, пили всевозможные квасы, брусничные и клюквенные морсы. Среди горячих напитков популярными были медовые настои со зверобоем, душицей, корнем валерианы и другими травами.

Еще надо вспомнить, что долгое время самая «чайная» страна, Англия, пила вкуснейший русский чайный напиток, который изготавливался в селе Копорье. Он так и назывался: копорский чай. Основу этого напитка составляли листья кипрея (иван-чая). Удивительно, но когда-то страна, владевшая самыми крупными в мире чайными плантациями в Индии и на Цейлоне, предпочитала «русский» чай, и его экспорт превышал даже такие популярные русские товары, как мед и пенька. Но постепенно производство копорского чая сокращалось и практически свелось к нулю. Правда, надо отметить, что сегодня интерес к нему понемногу возвращается, и копорский чай уже можно встретить в продаже в некоторых специализированных магазинах.

Но вернемся к «заморскому» чаю и расскажем, как он пробивался на наш рынок и завоевывал русские сердца. По одной из легенд, появлению чая на Руси способствовал Петр I . Он якобы привез его с Запада, из Голландии. На самом деле все произошло гораздо раньше и попал этот напиток к нам с Востока, когда на заре XVII века начали развиваться наши отношения с Китаем. Достоверно известно, что в 1618 году отряд казака Ивана Петлина привез в подарок Михаилу Федоровичу Романову несколько ящиков китайского чая. Чай царю не понравился. И только через двадцать лет, когда царь Алексей Михайлович начал принимать его как лекарственное средство от желудочных болей и ему полегчало, государство стало регулярно закупать чай в Китае.

Справедливости ради надо отметить, что сибирские купцы задолго до этих событий по достоинству оценили качество и лечебные свойства чая и в больших объемах закупали его в Монголии. Чай, который везли из Китая, практически весь оставался в Москве и, несмотря на дороговизну, пользовался большим спросом. Уже в середине XVII века на Руси продавалось до десяти сортов чая.

Второе дыхание открылось у заграничного чая, когда он стал основным восточным товаром на Макарьевской, а потом на Нижегородской ярмарках. Чайный товарооборот удваивался каждые двадцать лет. Русские купцы открывали свои фабрики в Китае, росло производство самоваров, чайных сервизов из фаянса и фарфора.

С появлением новых поставщиков, Индии и Цейлона, и улучшением транспортных связей цены на чай в России снизились на порядок, и в XIX веке он стал национальным напитком всех сословий. Таковым чай остается и по сей день.

Обложка: Б.М. Кустодиев «Купчиха за чаем», 1918 год. © Государственный Русский музей

Источник: https://rusmuseumvrm.ru