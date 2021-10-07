Как генерал Витгенштейн не пустил Наполеона в Санкт-Петербург Французы не сумели пройти к столице Российской империи, даже имея тройное преимущество в силах На чтение: 3 минуты

Французы не сумели пройти к столице Российской империи, даже имея тройное преимущество в силах

Отечественная война 1812 года оставила множество вопросов, ответы на которые до сих пор ищет целая армия историков. Среди них есть и такой: почему гениальный стратег Наполеон, начиная русскую кампанию, сосредоточил свои силы на том, чтобы дойти до Москвы, а не до Санкт-Петербурга? Одна из версий гласит, что от наступления на русскую столицу императора Франции «отговорил» генерал-лейтенант Петр Витгенштейн, сумевший нанести французам серьезное поражение в сражении под Клястицами и остановить их под Полоцком.

Прикрыть «голову»

Готовность Франции начать войну с Россией и сосредоточение наполеоновской Большой армии на русских границах не были секретом. Наблюдая за происходящим, русское командование сформулировало тактику противостояния возможной агрессии. Согласно ей, после начала вторжения следовало выделить две самостоятельные армии, одна из которых серией сражений затянула бы противника вглубь своей территории, а вторая – нанесла удар во фланг. Позднее план скорректировали: роль заманивающего досталась 1-й и 2-й Западным армиям под командованием генералов Михаила Барклая де Толли и Петра Багратиона, а роль ударяющего во фланг и тыл – 3-ей Западной обсервационной армии под командованием генерала от кавалерии Алексея Тормасова.

Наполеон действительно двинулся вглубь России, не оставляя мысли решить судьбу кампании в одном генеральном сражении, от чего российские генералы успешно уклонялись. Но французский император не оставлял без внимания северный и южный фланги своего наступления. Известна его фраза: «Санкт-Петербург – голова Российской империи, Киев – ее ноги, а Москва – сердце. Я нанесу России удар в самое сердце!» Нацеливаясь на Москву, Наполеон заранее планировал расчистить себе путь к Петербургу. Ради этого были выделены специальные силы: 2-й корпус маршала Николя Шарля Удино и 10-й корпус маршала Этьена Макдональда. Первому предстояло разбить немногочисленные русские войска, выделенные для обороны пути на столицу, второму — содействовать ему в этом, попутно захватив Ригу, которая открывала морскую дорогу в Россию и возможность снабжения французской армии по морю.

Как писал, анализируя ход Отечественной войны 1812 года, знаменитый прусский военный теоретик Карл фон Клаузевиц:

«значительное ослабление армии вследствие выделения корпуса Витгенштейна было, конечно, большим минусом... Однако можно было рассчитывать, что французы оставят против Витгенштейна лишь соответствующие силы; к тому же было совершенно немыслимо оставить без всякого прикрытия дорогу к столице».

1-й пехотный корпус под командованием генерал-лейтенанта Петра Витгенштейна первоначально входил в состав 1-й Западной армии под командованием генерала от инфантерии Барклая де Толли. Решение выделить его в самостоятельное формирование, которому предстояло закрыть путь на Санкт-Петербург, командующий принял в первые же дни войны, перед тем как выступить из Дрисского лагеря. Корпус Витгенштейна не успел присоединиться к основным силам, его не стали ждать, а поставили перед ним новую задачу.

По мнению того же фон Клаузевица, заметный перевес французов в силах давал им возможность выделить отдельное соединение для атаки Санкт-Петербурга. Однако как только корпус Витгенштейна перекрывал дорогу к столице, ситуация сразу резко менялась. К отряженным для обороны пути на Петербург войскам вскоре могли присоединиться (как это и случилось) резервные силы и ополченцы. Чтобы справиться с такой армией, французам пришлось бы «направить туда значительно большие силы, чтобы иметь возможность достичь Петербурга со сколько-нибудь соответственными силами. Следовательно, выделяя корпус Витгенштейна, Барклай действовал вполне разумно».

Бей врага поодиночке!

Впервые с противником корпус генерала Витгенштейна столкнулся 16 (28 по н. ст.) июня 1812 года. В этот день арьергард русского соединения встретился в бою с основными частями 2-го корпуса маршала Удино под Вилькомиром – городком в Литовской губернии. Несмотря на явный перевес французов в силах, шеф Гродненского гусарского полка генерал-майор Яков Кульнев в двенадцатичасовом затяжном бою сумел отбросить наступающих, очистив город и вынудив противника остановиться.

Именно эти события и помешали генералу Витгеншнтейну присоединиться к основным силам 1-й армии, отступавшим из Дрисского лагеря, что в итоге обернулось к лучшему. Получив приказ не идти на соединение, а разворачиваться для прикрытия Санкт-Петербурга, Петр Витгенштейн изменил направление движения корпуса. Теперь его задачей было противодействовать корпусу Макдональда, наступавшему в Курляндии, и корпусу Удино, идущему вдоль берега Западной Двины.

Русский генерал, наследник старого немецкого рода, опытный военачальник, Витгенштейн хорошо понимал, что в его распоряжении есть только одна возможность выполнить возложенную на него задачу – бить французов поодиночке. Если бы 2-й и 10-й корпуса Большой армии соединились, против 18 тысяч русских выступил бы почти семидесятитысячный отряд противника, имеющий к тому же перевес в артиллерии. По отдельности, пусть даже каждый из французских корпусов имел двукратный перевес в силах, противостояние выглядело более реальным.

Планам генерал-лейтенанта Витгенштейна суждено было сбыться. Корпус маршала Макдональда застрял на подходах к Риге, которую так и не сумел взять. Корпус маршала Удино действовал более успешно и в середине июня (по старому стилю) сумел переправиться через Западную Двину в городе Динабурге и двинуться в наступление. Французы рассчитывали, пользуясь преимуществом в силах, зайти с севера, отрезать русский корпус от тылов и уничтожить. Но они совершенно не предполагали, что чуть ли не во время марша попадут во встречное сражение, которое обернется для них поражением.

Сражение под Клястицами

Как и полмесяца назад, первый удар нанесли гусары генерал-майора Якова Кульнева, которые 16 (28 по н. ст.) июля при поддержке полутысячи казаков напали на авангард французских сил. И хотя перевес в силах был на стороне противника, лихая внезапная атака принесла свои плоды: враг был опрокинут. Это сразу вынудило маршала Удино прекратить марш и, заняв деревню Клястицы, попытаться собрать все свои силы в кулак, чтобы нанести ответный удар. Однако генерал Витгенштейн не собирался давать ему такой возможности. Уже через два дня, 18 июля, все тот же генерал Кульнев нанес французам очередной удар, столкнувшись с ними у деревни Якубово. Встречный бой шел с переменным успехом, но на сей раз противнику удалось удержать деревню, вынудив русскую кавалерию отступить. Впрочем, ненадолго. Уже на следующий день, соединившись с основными силами, гусары Кульнева вновь предприняли атаку на Якубово, и на сей раз она оказалась успешной.

Понимая, что основные силы противника, сосредоточенные в Клястицах, все еще представляют для него серьезную угрозу, генерал-лейтенант Витгенштейн решил развивать наступление. Русские войска не остановила ни установленная французами на высоком западном берегу реки Нищи артиллерия Удино, ни зажженный мост. Гусары Кульнева преодолели реку вброд, а гренадеры Павловского гренадерского полка сумели прорваться прямо по горящему мосту, чего противник никак не ожидал. Не выдержав натиска, французские войска начали отступление.

Чтобы не дать им опомниться и закрепить победу, русские начали преследование. Во время него и погиб генерал-майор Яков Кульнев, став первым русским генералом, убитым в Отечественной войне 1812 года. Утром 20 июля его соединение попало в засаду во время переправы через реку Дрисса, оказавшись под огнем расставленных на высотах французских пушек. Ядром Якову Кульневу оторвало ноги выше колена. Понимая, что жить ему осталось считанные минуты, он, по свидетельству другого знаменитого гусара Дениса Давыдова, сорвал с себя Георгиевский и Владимирский кресты и бросил их товарищам, сказав: «Возьмите! Пусть неприятель, когда найдет труп мой, примет его за труп простого, рядового солдата и не тщеславится убитием русского генерала».

«Защитник Петрова града»

Встревоженный неожиданно яростным сопротивлением маршал Удино отвел свои войска к Полоцку и занял оборону. Там же с ним соединился отправленный на помощь 6-й корпус генерала Лорана де Сен-Сира. Объединенными усилиями им удалось остановить наступление русских войск. Более того, когда тяжело раненый маршал Удино передал командование соединением Сен-Сиру, тот сумел обмануть генерала Витгенштейна и нанести удар там, где его никак не ожидали. Удержать позиции русским войскам удалось только ценой кавалерийской контратаки, заставившей французов отойти на исходные позиции.

Вернуть Полоцк и заставить французские корпуса отступить еще дальше генералу Витгенштейну не удалось, но главную задачу – прикрыть дорогу на Санкт-Петербург – он выполнил в полной мере. Напуганные яростным сопротивлением, понимавшие, что в ближайшее время на помощь подойдет русское ополчение из столицы, французские командующие решили остановиться. Линия соприкосновения войск на петербургском направлении стабилизировалась вплоть до октября, когда Витгенштейн вновь перешел в наступление. Во втором сражении за Полоцк 7 (19 по н. ст.) октября ему, получившему подкрепление в 20 тысяч ополченцев, удалось одержать победу, после которой последовала целая череда удачных для 1-го корпуса сражений.

К этому времени генерал-лейтенант Петр Витгенштейн уже пользовался огромной славой в России. Его называли «защитником Петрова града» и «спасителем Петербурга», а император Александр I за успехи в летних сражениях наградил полководца орденом Святого Георгия второй степени – вдобавок к уже имевшимся у него четвертой и третьей. Но самое главное, победа под Клястицами, которая стала одной из первых викторий, одержанных русскими войсками в Отечественной войне 1812 года, немало подняла боевой дух армии, вынужденной отступать до самой Москвы. К тому же французы вынуждены были держать против корпуса Витгенштейна серьезные силы – корпуса Макдональда, Удино и Сен-Сира, что ослабило Большую армию и в конечном счете стало одной из причин русской катастрофы Наполеона.