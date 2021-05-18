Как чиновникам транспорт раздавали В нашей стране на сегодняшний день 2 миллиона чиновников. Это федеральные, региональные и муниципальные служащие, имеющие жалованье, всевозможные добавки к нему, премии, просто материальную помощь и другие привилегии. Чиновников возят разномастные машины, с мигалками или без. Важный чиновник – дорогая импортная машина, чиновник попроще – подешевле импортная машина, совсем простой чиновник часто должен обходиться машиной отечественной сборки. Попытки умерить аппетиты слуг народа предпринимаются практически постоянно. Имеются ограничения на служебные поездки, на получение подарков и многое другое, а 20 лет назад один из руководителей государства предлагал пересадить чиновников на отечественные автомобили и даже сам ездил на таком – правда, всего несколько... На чтение: 1 минута

В нашей стране на сегодняшний день 2 миллиона чиновников. Это федеральные, региональные и муниципальные служащие, имеющие жалованье, всевозможные добавки к нему, премии, просто материальную помощь и другие привилегии. Чиновников возят разномастные машины, с мигалками или без. Важный чиновник – дорогая импортная машина, чиновник попроще – подешевле импортная машина, совсем простой чиновник часто должен обходиться машиной отечественной сборки.

Попытки умерить аппетиты слуг народа предпринимаются практически постоянно. Имеются ограничения на служебные поездки, на получение подарков и многое другое, а 20 лет назад один из руководителей государства предлагал пересадить чиновников на отечественные автомобили и даже сам ездил на таком – правда, всего несколько дней.

Только зародилось это не вчера и даже не при советской власти, а в те времена, когда кареты, брички, тарантасы были единственным доступным видом транспорта. Люди со средствами в обязательном порядке имели свой выезд, и это зачастую было связано не с удобством и необходимостью, а скорее с уровнем престижа и статусом. Попробуй сходить пешком на соседнюю улицу – не поймут, засмеют, в приличном обществе руки не подадут. Есть карета, значит, человек соответствует своему статусу.

Был период, когда карет стало так много, что пришлось вводить ограничения. В царствование Павла I было запрещено ввозить в Россию иностранные кареты. Хочешь иметь «иномарку», обращайся напрямую к императору. Даже богатому человеку подобное разрешение получить было практически невозможно.

В XVIII веке Екатерина II издала указ, в котором устанавливалось четкое соответствие социального положения человека его средствам передвижения. Императрица строго определяла, кто в каком экипаже может ездить и сколько лошадей запрягать. Чем важнее чиновник, тем значимее его экипажи. Например, чиновники 1- и 2-го классов по табели о рангах и генералы должны были ездить только цугом при запряженных шестью-десятью лошадьми экипажах и при форейторах. Чиновники 3-, 4- и 5-го классов ехали тоже цугом, но без форейторов. Чем ниже звание, тем меньше лошадей. Можно было быть богатым, но если нет чина, то четверку лошадей ты себе позволить не можешь. А если ты все же позволил себе запрячь больше лошадей, чем положено по чину, берегись: наказания могли быть очень суровые.

Правда, уже скоро такие различия стали стираться. В начале XIX века на каретах перестали рисовать гербы. Транспорт стал более демократичным и менее помпезным. Часто трудно было понять, кто едет в простой наемной карете: князь или купец. Улицы стали заполняться «общественным транспортом» – извозчиками, а на них катались все горожане – и дворяне, и чиновники, и купцы, и студенты.