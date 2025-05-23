К 85-летию со Дня основания Рязанского военного автомобильного училища 29 мая, в День военного автомобилиста, отмечается 85 лет со Дня основания прославленного учебного заведения - Рязанского военного автомобильного училища. К знаменательной дате публикуем отрывок из книги «1940 – 2025. Рязанскому автомобильному 85 лет».

29 мая, в День военного автомобилиста, отмечается 85 лет со Дня основания прославленного учебного заведения - Рязанского военного автомобильного училища. К знаменательной дате публикуем отрывок из книги «1940 – 2025. Рязанскому автомобильному 85 лет».

И ещё немного информации о наших выпускниках. Генерал-майор в отставке Шеин Константин Георгиевич , выпускник Рязанского военного автомобильного училища 1968 года, разместил в интернете информацию о своём сослуживце и тоже выпускнике нашего училища - полковнике в отставке Мединском Ростиславе Игнатьевиче.

Фамилия Мединских в военных автомобильных кругах известна ещё с дореволюционных времён. Правда, мы пока ещё не знаем, существует ли какая-либо связь - генеалогическая (и автомобильная!), между полковником Мединским Ростиславом Игнатьевичем - выпускником нашего училища и доблестными офицерами Российской императорской армии начала 20-го века.

Однако полагаем, что в любом случае эта информация может представлять интерес для всех военных автомобилистов и особенно для автомобилистов из славной когорты выпускников Рязанского военного автомобильного училища (института).

Мединский Ростислав Игнатьевич, родился в 1937 году. Окончил РВАУ в 1959 году. Направлен для дальнейшего продолжения службы в Ракетные войска стратегического назначения. В 1967 г. окончил Военную академию тыла и транспорта. В должности командира автомобильного батальона подвоза специального топлива в 1968 г. принял участие в операции «Дунай», в результате которой группировка советских войск вошла в Чехословакию. В декабре 1979 г. в должности заместителя начальника 1-го отдела 2-го управления ЦУРТГ осуществлял обеспечение входящих в Афганистан войск техникой службы горючего. В последующем неоднократно находился в командировках в Афганистане - непосредственно в зоне боевых действий.

С 5-го мая 1986 г. - в составе группы офицеров ЦУРТГ в зоне ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС осуществлял руководство и контроль за поставками и функционированием техники службы горючего.

В декабре 1988 г. в составе группы офицеров Тыла Вооружённых сил полковник Мединский Р.И. в Армении - в Спитаке, где руководил развёртыванием полевого магистрального трубопровода для поставки воды, что спасло людей от санитарно-эпидемиологической катастрофы. За успешно выполненную работу ему присвоили звание «Почётный гражданин города Спитак». Награждён орденом «За службу Родине в ВС СССР» 3-й степени, орденом Александра Невского и многими медалями.

В декабре 1992 г., по достижению предельного возраста пребывания на военной службе, уволен из Вооружённых Сил. С 2013 г. работает Советником Председателя Российского военно-исторического общества.

По нашей просьбе Ростислав Игнатьевич прислал нам несколько фотографий из своего далёкого курсантского прошлого. Мы с удовольствием делимся ими с нашими читателями: они удивительно содержательны и интересны с точки зрения исторической информативности.

Несомненный интерес вызывают и его воспоминания о запомнившемся ему грандиозном событии в жизни нашей страны:

«4 октября 1957 года... Прошло 67 лет, как русское слово «Спутник» - стало символом прогресса, торжества научной мысли, понятием, навсегда вошедшим в лексикон языков народов мира.

В своё время, будучи курсантом Рязанского военного автомобильного училища, я был свидетелем этого исторического события. Остановлюсь на нём чуть подробнее... Нам сказали, что маршрут полёта первого искусственного спутника проходит через Рязань, район Дашки. Все курсанты, по команде руководства училища, в это время находились на плацу в ожидании услышать сигналы пролетающего необычного летательного аппарата.

В тот вечер небо над Рязанью было без облаков, светила Луна. И вдруг мы услышали сигнал и увидели в ночном небе едва различимый невооружённым глазом огонёк. Вы не представляете, сколько было радостных чувств у каждого из нас, наблюдавших за прохождением Спутника! Сколько разговоров было на следующий день! Это историческое событие, без преувеличения могу сказать, ознаменовало наступление новой эры в истории человечества - эры триумфального прорыва в безграничное пространство вселенной, первооткрывателем которого явилась Страна Советов.

Всего лишь через 12 лет после окончания Великой Отечественной войны она сумела создать грандиозную научно-техническую и промышленную базу, добиться судьбоносных успехов в индустрии ракетостроения » .

Достойно представляли училище в войсках и другие выпускники этого периода. Прекрасные отзывы на выпускников приходили из Северной группы войск, из Прибалтийского, Киевского, Туркестанского и других военных округов.