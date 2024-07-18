К 80-й годовщине начала Люблинско-Брестской операции Впервые опубликованы рассекреченные документы На чтение: 1 минута

По случаю 80-й годовщины со дня начала Люблинско-Брестской фронтовой наступательной операции Красной Армии Центральный архив Министерства обороны РФ совместно с Российским военно-историческим обществом впервые публикуют рассекреченные архивные документы, посвящённые освобождению советскими войсками Западной Белоруссии и Восточной Польши.

Люблинско-Брестская наступательная операция — проводилась с 18 июля по 2 августа 1944 года войсками 1-го Белорусского фронта и являлась составной частью Белорусской стратегической наступательной операции.

Подборка из 23 документов, посвящённых Люблинско-Брестской наступательной операции, опубликована в специальном разделе на портале ИСТОРИЯ.РФ. Материалы содержат многостраничные журналы боевых действий, боевые приказы, планы и другие оперативные документы по планированию наступательной операции по разгрому брестско-люблинской группировки немецких войск.

- Согласно замыслу советского командования, войска РККА должны были выйти к Висле, обогнув Брестский укреплённый район с севера и юга и разгромив брестско-люблинскую группировку немецких войск, - рассказал научный сотрудник Российского военно-исторического общества Рамазан Урусов Рамазан Урусов. — В результате боевых действий с 18 июля по 2 августа 1944 года было завершено ранее начатое освобождение советской Белоруссии. Благодаря успешно проведённой операции у советского командования появились благоприятные условия для освобождения Польши.

В июле 1944 года освобождение Бреста (28 июля 1944) и фортов Брестской крепости было своеобразным «возмездием» за июнь 1941 года, когда наши бойцы сражались в Крепости-Герое – до последнего патрона. Оккупированный Брест был оперативно значимым железнодорожным узлом и мощным укреплённым районом обороны немцев на Варшавском направлении.

По случаю освобождения Бреста в Москве был дан салют 20 артиллерийскими залпами из 224 орудий. Соединениям РККА, участвовавшим в боях за освобождение Бреста, была объявлена благодарность. 47 особо отличившихся в сражениях частей и соединений 1-го Белорусского фронта удостоены почетного названия «Брестские», 16 – «Люблинские», 9 – «Ковельские», 12 – «Кобринские». За мужество и героизм, проявленные в боях в ходе Люблинско-Брестской операции, более 20 воинам было присвоено звание Герой Советского Союза.

Об стремительном ходе операции свидетельствуют данные из документов:

«…войска армии внезапно формировали р. Висла и захватив небольшой плацдарм на её зап. берегу, повели решительное наступление на запад и к концу м-ца с боями расширили плацдарм до 50 км по фронту и 12-15 км в глубину, освободив при этом до 300 кв. км польской территории и свыше 120 населённых пунктов. Противник, оказывая упорное сопротивление, неоднократно переходил в яростные контратаки, стремясь сдержать продвижение наших войск, дважды предпринимая контрнаступление, вводя в бой каждый раз крупные силы пехоты и танков и нанося массированные удары с воздуха, но всё это не принесло успеха противнику».

Российское военно-историческое общество продолжает работу по публикации свидетельств, задокументировавших подвиг советского народа, для сохранения исторической памяти о наших героях и их победах.

Обложка: Офицеры 1-го Белорусского фронта обсуждают поставленную командиром батальона боевую задачу.

Источник: ria.ru