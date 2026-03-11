Избрание Б.Н. Ельцина Президентом РСФСР 1-й съезд народных депутатов РСФСР 12.6.1990 принял Декларацию о государственном суверенитете республики, где провозглашалось верховенство её законов над союзными. По предложению депутатов на всероссийском референдуме 17 марта 1991 г. Было принято решение об учреждении поста президента РСФСР. На этот пост 12 июня того же года был избран Б.Н. Ельцин, уже в первом туре получивший около 57% голосов.

НАРАСТАНИЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ ПРОЦЕССОВ В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ

Стремление Российской Федерации начать с 1 октября 1990 г . переход к рынку резко обострил противостояние центра и республик, «война законов» переросла в новую стадию. Защищая свой суверенитет, РСФСР приняла ряд постановлений, ограничивающих действие союзных законов и союзной власти на территории республики.

1991 год оказался переломным в истории страны. За шесть лет перестройки ни одна из ее задач до конца не была решена. К лету ситуация, сложившаяся во всех областях жизни, характеризовалась как кризисная. Колебания и противоречия Президента СССР М.С. Горбачева, его «центризм», стремление встать над «схваткой» больше не устраивали ни левых, ни правых, справедливо видевших в такой флюгерности слабость государственной власти, предательство национальных интересов. Каждая новая неделя противостояния «центра» и республик, «демократов» и «партократов» усиливала в обществе стихийные антиноменклатурные настроения. Большинство населения на мартовском референдуме 1991 г ., сказав «да» сохранению единого отечества, высказалось против сохранения старой государственной власти. Авторитет КПСС стремительно падал даже среди крупных хозяйственников. Весной 1990 г ., как свидетельствуют социологические опросы, 23% из них еще полностью доверяли КПСС, к лету доля недоверявших поднялась до 72%.

Победа 12 июня 1991 г . в первом же туре президентских выборов в РСФСР Б.Н. Ельцина также свидетельствовала о расшатывании основ номенклатурного строя. Дело принимало оборот, смертельно опасный для тоталитарной системы и корпоративных интересов партноменклатуры. Экономическая политика правительства В. Павлова была последней отчаянной попыткой консервативных сил спасти империю и самих себя легальным конституционным путем. Наименее гибкая и недальновидная часть правящего класса, сосредоточенная главным образом в аппарате ЦК КПСС, других высших звеньях законодательной и исполнительной власти, силовых министерствах, не понявшая вовремя, что происходит, и не успевшая занять выгодные позиции, видела единственный выход в том, чтобы ввести в стране чрезвычайное положение для наведения «порядка».

А.Н. Боханов, М.М. Горинов. История России с древнейших времен до конца XX века

ПРОТИВОСТОЯНИЕ ГОРБАЧЁВА И ЕЛЬЦИНА

В руководстве всеми главными телеканалами преобладали сторонники Горбачева, но они очень плохо использовали эти важные рычаги влияния на общественное мнение. Между тем Б. Ельцин рвался в эфир. 7 февраля 1991 г. он направил руководителю Гостелерадио СССР Леониду Кравченко письмо с требованиями предусмотреть возможность его выступления по Центральному телевидению в прямом эфире в течение часа в «удобное для телезрителей РСФСР время в связи с предстоящим союзным и российским референдумом». Горбачев колебался. «Дай ему минут двадцать на втором канале», – сказал он Л. Кравченко. Но российская сторона настаивала на более продолжительной передаче и непременно в прямом эфире. Условились насчет интервью, в котором собеседником Ельцина будет журналист Сергей Ломакин. Заранее объявленная и разрекламированная передача состоялась вечером 19 февраля. Ельцин легко переиграл Ломакина и сумел утвердить свою позицию по ключевым проблемам. В последние несколько минут он использовал и свою «домашнюю заготовку». Неожиданно для организаторов передачи и для слушателей он сделал резкое заявление в адрес союзного Центра и потребовал смещения или отставки Горбачева с поста Президента СССР. «Вечером 19 февраля улицы Москвы опустели, – писал еженедельник «Новое время». – Но долгожданное выступление обмануло ожидания практически всех. Председатель Верховного Совета РСФСР 42 минуты жаловался на то, как ему трудно работать из-за удушающего противодействия Центра, а в последние три минуты зачитал заранее заготовленное заявление, в котором обвинил Горбачева в склонности к диктаторству и в обмане народа и потребовал, чтобы тот ушел в отставку немедленно. Что это было? Сдали нервы? Судя по всему, это был продуманный, хотя и отчаянный шаг. Ельцин пошел путем очень рискованным».

Горбачев был разгневан, но решил промолчать. Верховный Совет СССР принял, однако, резкую резолюцию с осуждением заявления Ельцина. Обостряя ситуацию, Ельцин шел на некоторый риск, но он полагался на свою интуицию. Одна из европейских газет писала в эти дни, что, выступив по телевидению против Горбачева, Ельцин публично выстрелил себе в висок, что он поднимает такую волну возмущения, которая сметет и Ельцина, и всех демократов. Но это была иллюзия.

Положение с продуктами первой необходимости все ухудшалось, но население все это не ставило в вину Ельцину. Через день после выступления на телевидении Ельцин отправился в поездку по России. Он уже начал свою избирательную кампанию по выборам Президента Российской Федерации, хотя даже поправки в Конституцию РСФСР на этот счет еще не были приняты. Усиливалась и кампания в демократической печати против Горбачева…

На 25 февраля в Москве была намечена новая крупная демонстрация. Демократы рассчитывали вывести на улицу не менее миллиона человек. По оценкам МВД и КГБ уже утром 25 февраля в центре Москвы собралось не менее 300 тысяч манифестантов. Раздавались призывы к захвату Кремля. У Горбачева начали сдавать нервы, во всяком случае, он был не на шутку обеспокоен. Он находился в своем кремлевском кабинете, постоянно принимая донесения о положении дел в столице. В 12 часов дня Президент СССР распорядился перекрыть все главные улицы, ведущие к Кремлю, тяжелыми грузовиками. Министр внутренних дел Б. Пуго пытался возражать: время уже упущено, да и ситуация вокруг Кремля контролируется. Нет ничего страшного. Помитингуют, пошумят и разойдутся. Но Горбачев был другого мнения. «Нет, нет, – убеждал он министра, – главное, не пускать их на Манежную площадь. Так что действуйте решительно». Манифестация кончилась к вечеру, но страх остался. На следующий день Горбачев приказал ввести в центр Москвы военные подразделения. Вокруг Кремля были поставлены десятки танков и бронетранспортеров, здесь же стояли группы бойцов ВДВ и подразделения внутренних войск. Но эта демонстрация силы не произвела на москвичей и на российские власти почти никакого впечатления. Когда через месяц, во время Третьего съезда народных депутатов РСФСР, военные подразделения вновь окружили Кремль, российский съезд прервал свою работу, потребовав убрать из Москвы танки. Горбачев был вынужден уступить. Он не стал протестовать и против решения российских депутатов о введении в России поста Президента РСФСР с полномочиями, которые не были предусмотрены для союзных республик Конституцией СССР. Новые разделы в российскую Конституцию предполагалось утвердить на референдуме в тот же день, что и на референдуме о судьбе СССР, т.е. 17 марта 1991 г. Выборы Президента РСФСР были намечены на 12 июня 1991 г. – путем всенародного голосования.

Р.А. Медведев. Советский Союз. Последние годы жизни. Конец советской империи

УЧРЕЖДЕНИЕ ПОСТА ПРЕЗИДЕНТА РСФСР

Пост президента РСФСР, избираемого всенародным голосованием, был учреждён по результатам общенародного референдума 17 марта 1991 г. В этот день граждане СССР участвовали в референдуме по вопросу о сохранении Союза ССР и в дополнение к этому граждане РСФСР отвечали на вопрос: «Считаете ли Вы необходимым введение поста Президента РСФСР, избираемого всенародным голосованием?» В голосовании по этому вопросу приняли участие 75,42% избирателей, внесённых в списки. За введение поста Президента РСФСР высказалось 69,85% избирателей или 53 млн. 385 тыс. 275 чел., против — 27,89% или 21 млн. 406 тыс. 152 чел.

24 апреля 1991 г. Верховным Советом РСФСР был принят закон «О Президенте РСФСР».

Закон содержал 11 статей и характеризовал Президента как высшее должностное лицо РСФСР и главу исполнительной власти в РСФСР. Многие функции, полномочия и направления деятельности Президента были сформулированы таким образом, чтобы посредством введения этого института укрепить авторитет российской государственной власти, без которой невозможно выполнение законов. Вместе с тем, согласно ст. 5 и 8 упомянутого закона, Съезд народных депутатов и Верховный Совет имели серьёзные рычаги влияния на решения и действия Президента. На основании заключения Конституционного Суда они могли отменить его указы, а также потребовать от Президента внеочередного доклада о положении в стране и принимаемых им мерах.

Большинство полномочий из закона «О Президенте РСФСР» были включены в Конституцию 1993 г., а именно: право законодательной инициативы; право отлагательного вето на принятые палатами законы с возможностью преодоления его парламентом при повторном рассмотрении закона; право назначения Председателя Правительства с согласия парламента и т.д.

Сайт Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина

http://www.prlib.ru/history/pages/item.aspx?itemid=505

КАК ПРОХОДИЛИ ВЫБОРЫ

Закон РСФСР "О выборах президента РСФСР" (1991), который определял процедуру избрания, содержал уникальную норму: кандидаты регистрировались после их выдвижения, но в бюллетень для голосования вносились лишь те зарегистрированные кандидаты, которые собрали необходимое число подписей избирателей.

12 июня 1991 г. состоялись первые выборы президента РСФСР (и единственные с таким названием страны). В отличие от последующих выборов, вместе с президентом РСФСР избирался вице-президент РСФСР. Аналогично системе выборов президента США, кандидатура вице-президента выставлялась вместе с кандидатурой президента как единый пункт избирательного бюллетеня. Кроме того, президент избирался на пятилетний срок, впоследствии в 1993 г. сокращенный до 4 лет; однако переходные положения Конституции 1993 г. предусматривали, чтобы ранее избранный президентом Ельцин пробыл в должности весь первоначальный срок, и следующие выборы состоялись в 1996 г., а не в 1995 г.

На пост президента РСФСР было выдвинуто множество кандидатур, но документы в Центральную избирательную комиссию представили лишь 10 пар кандидатов. Некоторые выдвинутые в президенты кандидаты (Борис Громов, Алексей Сергеев) удовлетворились положением кандидатов на должность вице-президента.

Первым, 16 мая, был зарегистрирован председатель Либерально-демократической партии Владимир Жириновский (с кандидатом на должность Вице-президента Андреем Завидия - президентом концерна "Галанд"). 20 мая были зарегистрированы еще пять пар кандидатов (первый - кандидат на должность президента, второй - кандидат на должность вице-президента):

- член Совета безопасности СССР Вадим Бакатин (бывший министр внутренних дел СССР) и председатель Совета национальностей Верховного совета РСФСР Рамазан Абдулатипов;

- председатель Верховного совета РСФСР, народный депутат СССР Борис Ельцин и председатель Комитета Верховного Совета РСФСР полковник Александр Руцкой;

- командующий Приволжско-Уральским военным округом, народный депутат СССР генерал полковник Альберт Макашов и заведующий кафедрой Академии труда и социальных отношений Алексей Сергеев;

- народный депутат СССР Николай Рыжков (бывший председатель Совета министров СССР) и первый заместитель министра внутренних дел СССР, народный депутат СССР генерал-полковник Борис Громов;

- председатель Кемеровского областного Совета народных депутатов, народный депутат РСФСР Аман-Гельды Тулеев и начальник комбината "Кузбассшахтострой", народный депутат РСФСР Виктор Бочаров.

В поддержку всех зарегистрированных кандидатов, кроме Владимира Жириновского, было собрано необходимое количество подписей избирателей (100 тысяч). Жириновский же воспользовался другой возможностью, которую предоставил закон о выборах президента - поддержкой не менее одной пятой от общего числа народных депутатов РСФСР, принятой путем тайного голосования на заседании Съезда народных депутатов РСФСР. Голосование прошло 22 мая 1991 года на IV Cъезде народных депутатов РСФСР.

Борис Ельцин был единым кандидатом демократических сил; среди выдвинувших его организаций были движение "Демократическая Россия", Демократическая партия России и Социал-демократическая партия Российской Федерации. Полковник Александр Руцкой на III Съезде народных депутатов РСФСР выступил в поддержку Ельцина и создал депутатскую группу "Коммунисты за демократию". Таким образом, союз с Руцким позволил Ельцину привлечь на свою сторону умеренных коммунистов.

Коммунистическая партия РСФСР сделала основную ставку на пару Николай Рыжков - Борис Громов. Радикальных консерваторов представляла пара Альберт Макашов - Алексей Сергеев. Вадим Бакатин был близок к Михаилу Горбачеву и занимал центристские позиции. Аман-Гельды Тулеев имел хорошие позиции в автономиях.

Выборы прошли 12 июня 1991 г., в первую годовщину принятия Декларации РСФСР о суверенитете. Выборы проходили по мажоритарной системе абсолютного большинства. В голосовании приняли участие 74,7% избирателей. По результатам голосования пара Борис Ельцин - Александр Руцкой победила уже в первом туре, получив 57,3% голосов. Второе место заняла пара Николай Рыжков - Борис Громов, получившая 16,9%. Третье место завоевал Владимир Жириновский (7,8%), ставший с этого момента заметной фигурой в российской политике. Далее шли Аман-Гельды Тулеев (6,8%), Альберт Макашов (3,7%) и Вадим Бакатин (3,4%). Против всех кандидатов голосовали 1,9% избирателей.

Наибольшую поддержку пара Борис Ельцин - Александр Руцкой получила в Свердловской области (84,8%), выше 70% была их поддержка также в Чечено-Ингушской республике, Пермской и Челябинской областях и в Москве, между 65 и 70% - в республике Дагестан, Нижегородской и Самарской областях, в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах и в Ленинграде.

Наименьшую долю голосов они получили в Республике Тыва (15,25%), еще в трех национальных регионах (республика Алтай, республика Северная Осетия, Агинский Бурятский автономный округ) их поддержали менее 30% избирателей.

10 июля 1991 года Борис Ельцин принес президентскую присягу, а Александр Руцкой стал вице-президентом РСФСР.