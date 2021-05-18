Из опыта внеклассной работы. Школьный киноклуб М.А. Горбунова Из опыта внеклассной работы. Школьный киноклуб Идея киноклуба пришла ко мне не сразу. Сначала я пробовала использовать кинофрагменты на уроках обществознания. Смысл заключался в том, чтобы обсуждая, например, проблему межличностных отношений, можно было бы опираться на конкретную ситуацию, показанную на экране. Это делало разговор более предметным и заинтересованным, и при этом пропадала опасность перехода на личный уровень, а значит, в процесс вовлекались и замкнутые, «закрытые» по разным причинам ребята. Советское кино для детей и подростков в лучших своих образцах не только затрагивало глубокие нравственные темы, но и без излишнего пафоса и примитивной назидательности давало пищу для дальнейшего самостоятельного... На чтение: 3 минуты

М.А. Горбунова

Из опыта внеклассной работы. Школьный киноклуб

Идея киноклуба пришла ко мне не сразу. Сначала я пробовала использовать кинофрагменты на уроках обществознания. Смысл заключался в том, чтобы обсуждая, например, проблему межличностных отношений, можно было бы опираться на конкретную ситуацию, показанную на экране. Это делало разговор более предметным и заинтересованным, и при этом пропадала опасность перехода на личный уровень, а значит, в процесс вовлекались и замкнутые, «закрытые» по разным причинам ребята. Советское кино для детей и подростков в лучших своих образцах не только затрагивало глубокие нравственные темы, но и без излишнего пафоса и примитивной назидательности давало пищу для дальнейшего самостоятельного размышления. Становилось понятно, что вопрос задан здесь и сейчас, а вот отвечать на него придется, возможно, всю жизнь.

Однако действительность преподнесла неожиданные «сюрпризы». Оказалось, что ребята не только никогда не смотрели, но даже и не слышали об этих фильмах. Для меня фрагмент существовал не сам по себе, а в связи с целой гаммой чувств и эмоциональных оттенков, которые возникали от целостности просмотра, а также от живого и заинтересованного обмена впечатлениями со своими сверстниками. Выхваченный из контекста, отрывок терял не только силу эмоционального воздействия, но смысловое содержание, т.к. непонятны были мотивы и обстоятельства, приведшие героев к конкретной ситуации. Мое восприятие было наполнено жизнью, так как родными были детали быта, аромат музыкальных фраз, добрыми друзьями были и режиссеры, и актеры, и их герои, с которыми я так долго и много заочно общалась. Для ребят все это живое разноцветье не существовало вообще, более того, поменялся «угол нравственного зрения», оценки стали более жесткими, расчетливыми и при этом какими-то плоскими и однозначными. Удивило их неумение смотреть кинофильмы, где отсутствовала динамика, трескучий и внешне оригинальный диалог «ни о чем», погони, выстрелы и тому подобное. У них отсутствовала привычка вместе с неспешной камерой вглядываться в удивительные и трогательные подробности жизни. Я впервые за долгие и успешные годы сотрудничества с ними почувствовала себя «ушедшей эпохой» и припомнила фразу из дневника Матвея Муравьева-Апостола: «…странными и смешными покажутся внукам дедовское воодушевление, самоотвержение, мечты…»! Короче, говоря официальным языком – потеря «скреп», «разрыв поколений», а по сути мы сейчас рискуем стать отрядом, из протянутых рук которого мало кто захочет взять то культурное наследие, которое лучшие представители нации спасали так самоотверженно.

И все-таки я убеждена, что до определенного возраста и опыта дети предпочитают высокое низкому, нуждаются, чтобы их потребность верить в добро и справедливость опиралась на спокойную убежденность взрослых. Столько благодарной радости бывает в глазах детей, когда они слышат от авторитетного или близкого человека то, что не решаются утверждать вслух под напором искривленной действительности! Еще важнее для них возможность высказаться самим, когда они уверены, что их выслушают, не будут перебивать и навязывать авторитарных мнений. Мне захотелось попробовать создать атмосферу искренности и внимания друг к другу в неформальной обстановке киноклуба. Пусть туда придут один или несколько человек — это не важно.

Первый опыт, несмотря на все несовершенство и корявость, показал самое главное – им интересно! Сформировался постоянный состав, появилась четкая периодичность встреч, начали складываться традиции. Мы назвали свой клуб «Другое кино», договорились, что смотреть будем только советские фильмы, потому что именно в отношении их образовался провал, были утеряны смыслы, которые не обязательно было разделять, но обязательно было знать и понимать.

Для себя я сформулировала задачи, ориентируясь на которые, можно было бы анализировать полученные результаты:

– обеспечение познавательной задачи позволяло бы ребятам познакомиться с кинофильмами лучших советских режиссеров, расширять и углублять знания по истории Отечества и более эмоционально воспринимать смысл и значение событий, составляющих историческую канву фильма.

– обеспечение интеллектуально-эстетической задачи помогало бы формировать художественный вкус и чувство стиля, так как особое внимание уделялось авторскому киноязыку, совокупности всех художественных средств, усиливающих восприятие идеи и раскрывающих многослойность замысла.

– коммуникативная задача обеспечивала бы приобретение навыков общения, которое невозможно без умений высказываться, не перебивая слушать собеседника, воспринимать чужое мнение и отстаивать свое.

– задача социализации состояла бы в напряжении осмысливать нравственные проблемы, поставленные в фильме, подходить к их решению на основе внутреннего самоанализа и вместе со сверстниками формироваться как личность, расширяя круг друзей и единомышленников, выстраивая личные ориентиры с учетом общественных.

Таким образом, появлялась надежда на некоторое преодоление духовного и эмоционального разрыва со старшими поколениями, что на уровне семьи позволяло бы расширять заинтересованное и познавательное общение и уменьшало бы опасность возникновения конфликтов. В масштабах общества это позволяло бы противостоять духовному и творческому оскудению и развивать историческую память, благодаря которой человек воспринимает себя как частицу единого целого народа с его прошлым, настоящим и будущим.

В конце 2012 года от Малой Академии «Интеллект будущего» города Обнинска, основателями и руководителями которой являются Лев и Татьяна Ляшко, в рамках проекта «Познание и творчество» мне поступило предложение провести интерактивное обсуждение фильма. Так появилась номинация «Кинолабиринт». Был выбран кинофильм «Республика ШКИД», мною были составлены четыре группы вопросов, объединенных тематически, а координатор проекта Вера Гришковец составила макет –задание, который был разослан по разным городам России, т.к. проект является частью национальной образовательной программы (см. приложение). В результате от ребят пришло более ста работ, география которых была самая широкая. Лучшие работы представляли собой настоящие исследовательские труды: солидный объем, ссылки на источники, работа с терминами и т.д.

Проверка оказалась чрезвычайно трудоемким, но необыкновенно интересным делом. Мною была составлена аналитическая записка (см. приложение), лучшие работы были номинированы и отмечены призами. Почти во всех отзывах содержалась просьба продолжать эту работу, подчеркивалась заинтересованность, которая для самих ребят явилась неожиданностью. Мое личное убеждение в полезности этой работы получило новые основания.

Подводя итоги, могу сказать, что у наших школьников есть острая потребность в реальных и полезных делах, обязательно совместных. Они почти интуитивно угадывают ту радость, которая сопровождает коллективную, созидательную и творческую деятельность. Угадывают, но в редких случаях испытывают ее, так как нуждаются в помощи и поддержке взрослых, которые в большинстве заняты своими проблемами, устав от сегодняшних реалий или смирившись с ними. Поэтому так отрадно читать в работах упоминание о том, что кассета с фильмом была найдена в фильмотеке отца, что рассказ о пионерском детстве был услышан от бабушки, что обсуждение отдельных вопросов проходило при участии всей семьи. Особую благодарность хотелось бы выразить своим коллегам - учителям школ, лицеев и гимназий, которые профессионально и увлеченно продолжают заниматься любимым делом независимо от тех сложных условий, которые создают им неутомимые «реформаторы», мнящие себя макроэкономистами, а на деле являющиеся счетоводами с примитивным бухгалтерским мировоззрением. Дети отмечают падение интереса к учебе, сравнивая тягу к знаниям у героев фильма и ситуацию в современной школе, формализм, направленный на благополучную отчетность перед органами, контролирующими «представление образовательных услуг» исключительно в бумажном выражении и т.д. Однако какие прекрасные отзывы о своих учителях, какие чудесные, глубокие и умные работы прислали ребята из саратовской гимназии №87, из архангельской школы №28, из московского колледжа «Пенаты», из школ Саранска, Краснодара, Пятигорска, Казани, Архангельска и многих других! Выражаю глубокую признательность своим товарищам по цеху за их самоотверженность, преданность нашим детям и профессии и желаю им терпения и успехов в благородном деле просветительства. И конечно без поддержки Малой Академии Наук, ее руководителей и сотрудников организация и проведение такого проекта были бы невозможны, за что им огромное спасибо.

Об авторе:

Марина Анатольевна Горбунова — учитель истории и обществознания, г. Обнинск.