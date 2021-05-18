Иван Охлобыстин: Разве у человечества есть выбор?! Известный актер Иван Охлобыстин рассказал порталу «История.РФ», почему он восхищается философией русского мыслителя Николая Федорова и в чем ему видится предназначение человека: – История моего Отечества так богата великими людьми, что мне представляется невозможным выделить кого-то одного. Руководствуясь только случайным выбором – первым образом, всплывшим в памяти, – рискну вспомнить удивительного человека, отца русского космизма – философии третьего тысячелетия – Николая Федоровича Федорова. Всю свою сознательную жизнь этот истинно православный христианин посвятил образованию русского народа и начертанию цели, стоящей перед ним и всем человечеством, – грядущей эпохе чистого разума, нравственного совершенства, телесного бессмертия и общественной справедливости. Даже сейчас не всякий прогрессивный... На чтение: 1 минута

Известный актер Иван Охлобыстин рассказал порталу «История.РФ», почему он восхищается философией русского мыслителя Николая Федорова и в чем ему видится предназначение человека:

– История моего Отечества так богата великими людьми, что мне представляется невозможным выделить кого-то одного.

Руководствуясь только случайным выбором – первым образом, всплывшим в памяти, – рискну вспомнить удивительного человека, отца русского космизма – философии третьего тысячелетия – Николая Федоровича Федорова.

Всю свою сознательную жизнь этот истинно православный христианин посвятил образованию русского народа и начертанию цели, стоящей перед ним и всем человечеством, – грядущей эпохе чистого разума, нравственного совершенства, телесного бессмертия и общественной справедливости.

Даже сейчас не всякий прогрессивный человек в состоянии допустить возможность подобного идеала. Особенно в последнее время, когда несколько поколений наших соотечественников воспитывались в порочном духе товарно-сырьевых отношений как мерила достижений в общественной и личной жизни.

Н.Ф. Федоров

Мы стали реже смотреть на звезды. Теперь само понятие «звезда» ассоциируется в первую очередь со случайным персонажем сферы развлечений.

Но я искренне убежден, что сама жизнь заставит пересмотреть этот потребительский подход человечества к себе. Если человеку не удастся изменить себя в самое ближайшее время, его ожидают природные катаклизмы, войны и эпидемии. Увы, но чаще к совершенству принуждают боль и потери.

Хотя я оптимист.

Федоров вел аскетический образ жизни и раздавал б о льшую часть своего жалованья наиболее талантливым студентам. Ходил много лет в одном и том же старом пальто, а когда его сановитые поклонники заставили философа принять в дар шубу, он ее все-таки принял, но вскоре умер от воспаления легких.

Три философа (Федоров Н.Ф., Соловьев Вл.С. и Толстой Л.Н.)

Такая вот горькая усмешка судьбы. Не привык за свою почти столетнюю жизнь незаконнорождённый сын князя Гагарина пользоваться роскошью.

Оглянитесь вокруг, а разве у человечества есть выбор? Есть еще какая-нибудь философия, способная в той же полноте, что и русский космизм, ответить на основной вопрос бытия – о предназначении человека?

Мы обречены рано или поздно заново открыть для себя «Философию общего дела» Федорова и основные труды его единомышленников – Вернадского, Циолковского и иже с ними.