IV. Другое лицо войны
IV. Другое лицо войны
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Четырнадцатитомное издание «Великая победа» подготовлено на основе современных представлений ведущих российских и зарубежных историков, академических институтов и образовательных центров о событиях Второй мировой войны. Материалы четвертого тома «Другое лицо войны» поднимают проблематику 1942 года. В центре внимания исследователей операция «Марс», проведенная в ноябре 1942 года и ставшая объектом острой полемики среди специалистов и любителей военной истории, а также проблема коллаборационизма в годы войны на территории современной Украины и Прибалтики. Опубликованные исторические документы позволяют читателю глубже ознакомиться с проблематикой данного тома.
ОПЕРАЦИЯ «МАРС»
Операция «Марс». Дискуссия и ее причины
Новые документы, опубликованные с помощью Ассоциации историков Второй мировой войны
Д.В. Суржик «Мы будем сообщать вам правду»
ГЕРОИ ИЛИ ПРЕСТУПНИКИ УКРАИНЫ?
A.А. Падерин Борцы за самостийную Украину
Ю. Федоровский К вопросу об украинском коллаборационизме
B. Бочаров Вооруженная борьба на оккупированной территории Украины в 1941-1944 годах (попытка объективного анализа)
Еврейский погром в Кельцах 4 июля 1946 г. (по материалам Центрального архива ФСБ России)
КОЛЛАБОРАЦИОНИЗМ И ПРЕДАТЕЛЬСТВО
Коллаборационизм и предательство во Второй мировой войне. Власов и власовщина. Материалы международного круглого стола
Часть I. Анатомия коллаборационизма и предательства во Второй мировой войне: искажение исторической действительности
Часть II. Власов и власовщина: история расставляет оценки
В.С. Христофоров Коллаборационисты отдельно взятого Локотского округа
СУДЬБА ЛИМИТРОФНОЙ ПРИБАЛТИКИ
Л.М. Воробьева Латыши по разные стороны фронтов Великой Отечественной войны
А.Г. Шляхтунов Эстонские и латвийские дивизии «Ваффен-СС» на северо-западе СССР в 1941-1945 гг.
РАССЕКРЕЧЕНО
Часть 1 Часть 2 Часть 3 Часть 4
Часть 5 Часть 6 Часть 7 Часть 8
Часть 9 Часть 10 Часть 11 Часть 12
Обложка: обложка четвертого тома Пятнадцатитомного издания «Великая Победа», посвященного политическим, военным и дипломатическим столкновениям самой масштабной войны, затронувшей судьбы всего мира.
Источник: https://historyrussia.org