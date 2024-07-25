IV. Другое лицо войны IV. Другое лицо войны На чтение: 1 минута

Четырнадцатитомное издание «Великая победа» подготовлено на основе современных представлений ведущих российских и зарубежных историков, академических институтов и образовательных центров о событиях Второй мировой войны. Материалы четвертого тома «Другое лицо войны» поднимают проблематику 1942 года. В центре внимания исследователей операция «Марс», проведенная в ноябре 1942 года и ставшая объектом острой полемики среди специалистов и любителей военной истории, а также проблема коллаборационизма в годы войны на территории современной Украины и Прибалтики. Опубликованные исторические документы позволяют читателю глубже ознакомиться с проблематикой данного тома.

ОПЕРАЦИЯ «МАРС»

Операция «Марс». Дискуссия и ее причины

«Война и общество в ХХ веке»

Новые документы, опубликованные с помощью Ассоциации историков Второй мировой войны

Д.В. Суржик «Мы будем сообщать вам правду»

ДОКУМЕНТЫ

ГЕРОИ ИЛИ ПРЕСТУПНИКИ УКРАИНЫ?

A.А. Падерин Борцы за самостийную Украину

Ю. Федоровский К вопросу об украинском коллаборационизме

B. Бочаров Вооруженная борьба на оккупированной территории Украины в 1941-1944 годах (попытка объективного анализа)

Еврейский погром в Кельцах 4 июля 1946 г. (по материалам Центрального архива ФСБ России)

КОЛЛАБОРАЦИОНИЗМ И ПРЕДАТЕЛЬСТВО

Коллаборационизм и предательство во Второй мировой войне. Власов и власовщина. Материалы международного круглого стола

Часть I. Анатомия коллаборационизма и предательства во Второй мировой войне: искажение исторической действительности

Часть II. Власов и власовщина: история расставляет оценки

В.С. Христофоров Коллаборационисты отдельно взятого Локотского округа

ДОКУМЕНТЫ

СУДЬБА ЛИМИТРОФНОЙ ПРИБАЛТИКИ

Л.М. Воробьева Латыши по разные стороны фронтов Великой Отечественной войны

А.Г. Шляхтунов Эстонские и латвийские дивизии «Ваффен-СС» на северо-западе СССР в 1941-1945 гг.

ДОКУМЕНТЫ

РАССЕКРЕЧЕНО

Часть 1 Часть 2 Часть 3 Часть 4

Часть 5 Часть 6 Часть 7 Часть 8

Часть 9 Часть 10 Часть 11 Часть 12

НАЗАД

Обложка: обложка четвертого тома Пятнадцатитомного издания «Великая Победа», посвященного политическим, военным и дипломатическим столкновениям самой масштабной войны, затронувшей судьбы всего мира.

Источник: https://historyrussia.org