История военного летчика Александра Мочалова 14 июля 1941 года советский летчик Александр Мочалов посадил повреждённый зенитными орудиями самолёт, а затем вступил в неравный бой с противником. На чтение: 1 минута

14 июля 1941 года советский летчик Александр Мочалов посадил поврежденный зенитными орудиями самолет, а затем вступил в неравный бой с противником и героически погиб у молдавского села Окланда. В настоящее время ведется исследовательская работа по восстановлению подробностей его последнего боя.

Александр Борисович Мочалов родился 18 февраля 1918 г. в деревне Одинцы Шабалинского района Кировской области. В 1935 году по спецнабору ВЛКСМ поступил в Оренбургское военно-летное училище. После окончания в 1938 г. направлен на службу в город Кировоград (Украина) в звании лейтенанта. Перед самой войной в числе лучших летчиков осваивает поступивший в авиаполк МИГ-3.

С начала Великой Отечественной войны был командиром звена 55 истребительного авиаполка 20-й смешанной дивизии. За 20 дней войны Мочалов совершил 31 боевой вылет, сбил три самолета противника, спас 1 самолет (посадил с пробитыми бензобаками). Командованием 55 авиаполка было принято решение представить лейтенанта Мочалова А.Б. к боевой награде.

14 июля 1941 года лейтенант Мочалов А.Б. вылетел на боевое задание в группе самолетов МИГ-3, был ведомым у будущего летчика-аса Александра Ивановича Покрышкина. При выполнении задания самолет Мочалова обстреливают румынские войска над территорией леса. Чтобы спасти самолет, летчик принимает решение дотянуть до аэродрома при прикрытии самолета Покрышкина А.И. По пути следования двигатель самолета заглох, и Мочалов вынужден посадить машину на пшеничное поле у молдавского села Окланда.

В послевоенных мемуарах «Небо войны» Покрышкин отмечал, что помнит, как «вместе ходили на штурмовку за Днестр. Над целью его самолёт подбили вражеские зенитки». Развернувшись на обратный курс, Покрышкин А.И. хотел забрать товарища, но не смог найти место для посадки, и как «начал снижаться, он взмахами рук просигналил мне не садиться здесь и лететь на восток». Покрышкин А.И. сделал ещё несколько кругов, убедившись, что нет площадки для посадки самолёта, полетел в расположение авиаполка, чтобы направить техпомощь.

Мочалов в часть так и не возвратился. Тогда Покрышкин А.И. и Мочалов А.Б. ещё не знали, что в селе уже румынские солдаты, которые заметили, что один самолет сел, а другой покружил и улетел.

Лётчик решил пробираться окольными путями к советским войскам через линию фронта. Подходя к селу, обнаружил засаду противника, и завязался неравный бой с румынской жандармерией. Мочалов отстреливался из пистолета ТТ до последнего патрона. Чтобы не попасть в плен, покончил с собой. Румынским солдатам не удалось взять в плен отважного летчика, при этом они понесли потери.

Все это видели жители села Окланда. Они были восхищены подвигом отважного советского летчика. Чтобы враги не глумились над телом погибшего, семья Грибенча, рискуя быть замеченными и расстрелянными, вынесла Мочалова А.Б., и его похоронили.

16 июля 1941 года командованием 55 авиаполка лейтенант Мочалов А.Б. представлен к награде орденом «Боевого Красного Знамени». К сожалению, наградной лист в годы Великой Отечественной войны был утерян. По данным историка авиации Жирохова М.А., штаб авиаполка в конце июля - начале августа 1941 года попал в окружение под Одессой. Чтобы сведения не оказались в распоряжении врага, вся документация, в том числе и наградные листы на летчиков, были уничтожены.

В 1983 году отважного лётчика Мочалова перезахоронили у школы в центре села Окланда. В память о его подвиге здесь проводили уроки мужества, принимали в ряды пионерии и комсомола. На могилу лётчика приезжали его родные.

В 2005 году жители молдавского села Окланда Сорокского района на собственные средства установили памятник Александру Мочалову.

Сохранение памяти об отважном летчике Великой Отечественной войны Александре Борисовиче Мочалове – пример бережного отношения к истории Отечества. В настоящее время продолжается работа по восстановлению исторической справедливости к его подвигу и награждению (посмертно). В этом автора данной статьи поддерживают: жители с. Окланда Сорокского района республики Молдавия, «Русская община в Молдавии» (г. Кишинев), « Русская община» (г. Сороки), Президент Приднестровской Молдавской Республики Красносельский В.Н., сын прославленного летчика ВОВ Покрышкин А.А., летчик-космонавт Савиных В.П., депутаты Госдумы РФ Метелев А.П., Миронов С.М., Никонов В.А., Журова С.С., Бутина М.В., сенаторы СФ РФ Клмов А.А., Перминов С.Н. и общественные организации России.