История особого знака отличия высших офицеров Советского Союза «Каждый французский солдат носит в своем ранце жезл маршала Франции», – с гордостью говаривал император Наполеон. И действительно, в армиях начала XIX столетия шанс выслужиться из рядовых в маршалы был – хотя и небольшой. А вот в Красной Армии солдаты не носили в вещмешках маршальских жезлов – их попросту не было. Вместо жезлов советские маршалы носили на груди платиновую звезду, украшенную бриллиантами. Причем этот почетный знак особого отличия высших офицеров появился в СССР позже, чем само звание советского маршала. На чтение: 3 минуты

«Каждый французский солдат носит в своем ранце жезл маршала Франции», – с гордостью говаривал император Наполеон. И действительно, в армиях начала XIX столетия шанс выслужиться из рядовых в маршалы был – хотя и небольшой. А вот в Красной Армии солдаты не носили в вещмешках маршальских жезлов – их попросту не было. Вместо жезлов советские маршалы носили на груди платиновую звезду, украшенную бриллиантами. Причем этот почетный знак особого отличия высших офицеров появился в СССР позже, чем само звание советского маршала.

«Большая» маршальская звезда Иосифа Сталина в экспозиции Оружейной палаты Московского Кремля

Источник: normpost.ru

Отказаться от маршалов и от жезлов

В Российской империи высшим воинским званием было звание генералиссимуса, и удостаивались его за всю историю дореволюционной России лишь пять человек. Зато как минимум полсотни российских полководцев дослужились до звания генерал-фельдмаршала. Вот им-то и полагался фельдмаршальский жезл как особый знак отличия высокого воинского звания. В России он представлял собой, как правило, недлинную палку, богато украшенную драгоценными металлами и камнями. Впрочем, бывали и исключения. В годы правления императора Александра II фельдмаршальский жезл был сделан, например, в виде подзорной трубы: получилось и почетно, и практично.

Последним из получивших звание генерал-фельдмаршала и все полагающиеся знаки отличия, в том числе фельдмаршальский жезл, был граф Дмитрий Милютин: высокое звание ему присвоили 16 августа 1898 года. Меньше чем через четверть века, в ноябре 1917 года, новая большевистская власть отменила разом все чины и звания, отправив в небытие и звание фельдмаршала вместе с фельдмаршальским жезлом. До сегодняшнего дня в отечественных музеях сохранился лишь один такой знак отличия, принадлежавший, как считается, графу Петру Румянцеву.

Звезда Маршала Советского Союза на почтовой марке СССР

Источник: commons.wikimedia.org

Двадцать лет первое в мире государство рабочих и крестьян обходилось без персональных воинских званий, ограничиваясь разного рода суррогатами вроде должностных званий. Неудобство такой системы было очевидным, и в итоге в 1935 году традиционная армейская система персональных званий была возвращена в Красную Армию. Вместе с нею вернулось и высшее воинское звание, которое теперь звучало как Маршал Советского Союза. Первыми советскими маршалами стали Василий Блюхер, Семен Буденный, Климент Ворошилов, Александр Егоров и Михаил Тухачевский. Но никаких особых знаков отличия первые красные маршалы не имели, не считая больших вышитых золотых звезд на петлицах и рукавах мундиров и шинелей.

Самая скромная из восьми

Маршал Советского Союза Константин Рокоссовский с маршальской звездой на воротнике мундира

Источник: topwar.ru

Спустя пять лет ситуацию решено было исправить. К тому времени уже и список советских маршалов успел измениться (из него исчезли фамилии Блюхера, Егорова и Тухачевского), и новые персоны получили высокие звания. Указ о присвоении маршальских званий Григорию Кулику, Семену Тимошенко и Михаилу Шапошникову вышел 7 мая 1940 года. Но только через четыре месяца, 2 сентября, появился указ об учреждении маршальского знака отличия «Маршальская звезда».

Сегодня уже трудно установить, почему руководство СССР отказалось от традиционных маршальских жезлов. Возможно, сыграло роль и то обстоятельство, что подобными жезлами пользовались маршалы армий капиталистических стран, прежде всего Германии и Великобритании. Но факт остается фактом: советские маршалы сохранили свободными от почетных знаков руки, вместо этого получили настоящее украшение на воротник мундира. Ведь «Маршальская Звезда», как официально именовался новый знак отличия, изготавливалась из золота, платины и бриллиантов!

Генерал армии Российской Федерации Сергей Куликов с «малой» маршальской звездой на узле парадного галстука

Источник: kvrf.milportal.ru

Как следовало из официального описания маршальской звезды, прилагавшегося к указу от 2 сентября 1940 года, она представляла собой пятиконечную звезду из золота диаметром 44,5 мм. В центре этой звезды с двугранными лучами была вмонтирована меньшая – диаметром всего 23 мм. Она была сделана из платины, в центре ее располагался бриллиант весом 2,62 карата, а в лучах — еще 25 мелких бриллиантов общим весом 1,25 карата. А еще пять бриллиантов (общий вес 3,06 карата) украшали внутренние углы золотой звезды. Все это великолепие с помощью муаровой ленты крепилось под воротником парадного мундира. С повседневной формой одежды маршалы этот особый знак не носили.

Любопытная деталь: на утверждение председателю Совнаркома Иосифу Сталину летом 1940 года были представлены восемь различных вариантов маршальской звезды. Один — тот, что сегодня широко известен. Другие отличались большей вычурностью или предполагали наличие разноцветных драгоценных камней. Советский лидер, тяготевший к скромности и в личной жизни, и в общественной, выбрал из всех вариантов самую неброскую маршальскую звезду. И был прав: она прекрасно сочеталась с советскими маршальскими мундирами. А остальные варианты маршальских знаков отличия, отвергнутые Сталиным, сегодня хранятся в Алмазном фонде — там же, куда после смерти маршалов попадают и их маршальские звезды.

Маршал Советского Союза Дмитрий Устинов с «большой» маршальской звездой

Источник: www.mmsk.ru

Прибавка в маршальском созвездии

Красная Армия вступила в Великую Отечественную войну, имея в своем составе пять маршалов. Но к началу 1943 года советские вооруженные силы уже кардинально отличались от тех, которые были у нашей страны к 22 июня 1941 года. В армейской структуре заметно изменилось соотношение «царицы полей» — пехоты — и современных технических войск, прежде всего авиации, танков и артиллерии. Чтобы иметь возможность маневрировать званиями высшего командования таких технических соединений, в указе о введении новых персональных званий в Красной Армии от 16 января 1943 года предусмотрели звания маршалов родов войск: авиации, артиллерии и бронетанковых.

Современная копия маршальской звезды Маршала Советского Союза

Источник: mondvor.narod.ru

Фактически эти звания соответствовали «пехотному» званию генерала армии, но их обладатели имели право на получение маршальской звезды. Правда, она отличалась от той, которую носили «полные» маршалы. Она имела на два миллиметра меньший диаметр, вес бриллиантов тоже стал меньше, а драгоценных камней в углах между лучами вообще не предусматривалось. В итоге общий вес «малой» маршальской звезды, как стали называть эти знаки отличия, снизился по сравнению с «большой» на полтора грамма: 35,1 г против 36,8 г. «Малую» маршальскую звезду полагалось вручать и советским полководцам, которые после 9 октября 1943 года стали получать звания главного маршала родов войск, видов сил и спецвойск. Примечательно, что цвет ленты, на которой носили «малую» маршальскую звезду, различался в зависимости от рода войск или вида сил. У артиллеристов она была золотистой, у летчиков – голубой, у танкистов – бордовой, у саперов – малиновой, у связистов – синей, а у адмиралов – бирюзовой.

Современная копия маршальской звезды Маршала Советского Союза

Источник: rus.team

Погасшие звезды

Всего за годы Великой Отечественной войны звания Маршала Советского Союза получили девять полководцев — и всем девятерым вручили «большие» маршальские звезды. «Малых» за то же время вручили побольше: пятнадцать человек были удостоены звания маршала рода войск и трое — главных маршалов. Гораздо больше «малых» маршальских звезд было вручено уже после войны: свыше 50 человек получили в СССР звание маршалов и главных маршалов родов войск, а также адмиралов. К этому нужно прибавить еще 27 «больших» маршальских звезд, врученных в послевоенном СССР. Причем три из них были вручены флотоводцам, дослужившимся до введенного в 1955 году звания Адмирал флота Советского Союза, которое равнялось званию Маршала Советского Союза.

Единственный в истории современной России человек, получивший звание маршала Российской Федерации — Игорь Сергеев

Источник: stuki-druki.com

После исчезновения Советского Союза было упразднено и звание его маршала. Лишь один-единственный высший российский офицер — маршал Российской Федерации Игорь Сергеев — успел получить последнюю «большую» маршальскую звезду в ноябре 1997 года, уже будучи на посту министра обороны России. А «малые» маршальские звезды успели получить 16 российских военачальников, дослужившихся до звания генерала армии. Такое правило действовало вплоть до 27 января 1997 года, когда в нашей стране решили отменить особые знаки отличия для высших офицеров.

Маршал Советского Союза Георгий Жуков в парадной форме в окружении семьи

Источник: newsvostok.ru

В современной российской армии не осталось никаких маршальских звезд — ни «больших», ни «малых». Ни российские адмиралы, ни генералы армии, ни даже российские маршалы не имеют особых знаков отличия. Хотя, если однажды будет решено вернуть маршальские звезды отечественным полководцам, их есть откуда взять. В общей сложности за восемьдесят лет истории маршальских звезд было изготовлено около 200 больших и 370 малых, и почти все они сегодня хранятся в Алмазном фонде.