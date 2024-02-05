История о прошлом и настоящем. Поисковое движение в России "Святое дело поисковых отрядов должно быть продолжено" На чтение: 4 минуты

Многие ли в нашей стране знают о поисковом движении? Думаю, не многие…

Хотя поисковому движению в России уже около 30 лет. Информацию о нем граждане черпают в основном из интернета. Пожилые люди этим ремеслом не владеют, или владеют плохо. Обидно, что «дети войны», не могут что-либо узнать о работе поисковиков из газет – не пишут, а молодежи порою не интересно.

Хотя, когда общаешься с молодыми людьми, в период поисковых работ, поражаешься их пытливому уму, интересу к истории своей Родины. И это радует.

Горечь войны в районах ожесточенных боев ежедневно, ежечасно напоминают нам извлекаемые из земли останки воинов, безвременно сложивших свои головы, защищая свое Отечество от варваров 20-го века – фашистов. Особенно, это чувствовалось многими в послевоенный период. Мне, как и моим сверстникам в школе, перепахивая украинский чернозем, в то время и в голову не приходило, что найденные останки бойцов и командиров, наспех присыпанные землей, следует достойно похоронить. Людям, воевавшим и вышедшими победителями в страшной мясорубке, страдая от голода и холода, было не до этого… Слишком страшные раны оставила война.

Советская власть, которую они защитили, о них просто забыла. Обидно. К сожалению, эта тема никогда глубоко не рассматривалась на государственном уровне и в новой России.

В субъектах Российской Федерации на общественных началах давно появилось немало поисковых отрядов, состоящих из поисковиков- любителей, занимающихся благородным делом, за счет собственных сбережений, во время каникул, отпусков и выходных, имея плохую техническую защищенность при проведении раскопок, насмерть сражаясь с «черными копателями», для которых это занятие порой больше напоминает бизнес. О неизвестных воинских захоронениях, являющихся основными объектами работы поисковиков, информация ограничена. Статистики, сколько и где покоятся сотни тысяч погибших воинов нет.

За многие годы ни одно решение властей различных уровней до конца так и не выполнено. Безразличие и безответственность отдельных должностных лиц к судьбе погибших или без вести пропавших бойцов продолжается… Немало проблем и сложностей в работе, недавно отметившего свое 10-летие, в 90-м отдельном специальном поисковом батальоне Министерства обороны Российской Федерации. Оснащенность его современными приборами слабая, даже для прочтения медальонов, определяющих его собственника. Для справки: перед отправкой на фронт, каждому бойцу выдавался пластмассовый пенал и два листа пергаментной бумаги, чтобы написать все данные про себя и адрес своей семьи. В народе его называли Смертный медальон. После смерти один листок должен забирать командир, второй оставался на теле погибшего. Многие бойцы, выданные им листы бумаги, рвали и выбрасывали. По поверью его считали нехорошей приметой… вроде «заранее к смерти приготовился» - как шутили остряки. Сегодня найденные медальоны поисковикам даже очень бы пригодились…Вот и приходится на полях под Ржевом в период поисковых работ находить неизвестных солдат целыми ротами. В марте 1943 года после освобождения, возвращающиеся домой голодные люди, стали перепахивать поля. Поверх множества траншей, с наспех присыпанными землей (песком) трупами прошли бороны и плуги. Тела погибших бойцов и командиров были поглощены землей, казалось, навечно. Но не тут то было… Найденных, но не опознанных бойцов и командиров хоронят, как правило, один раз в год, 22 июня. В этом году в Ржевском районе похоронили 7 мая. Святое дело поисковых отрядов будет продолжено...

Только нам следует более тщательно разобраться с местами ожесточенных боев, огромными потерями, с предполагаемым количеством погибших и пропавших без вести бойцов и командиров. В этих целях мы должны более тесно взаимодействовать с Архивами Министерства обороны Российской Федерации. Имеющийся немалый опыт в деле увековечивания памяти павших в боях за свое Отечество, использование современных технологий поиска и прочтения найденных документов, уверены будут способствовать не только совершенствованию поисковой работы, но и даст дополнительный импульс поисковым отрядам в их благородном труде.

Полагаем, что для современного общества России – воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма , как высшей ценности обеспечения национальной безопасности России в самых сложных и трудных периодах ее существования крайне необходима. В условиях борьбы за независимость, в течение большей части истории нашего народа, формирование патриотической идеи, как государственной идеологии, сегодня приобретает главенствующую роль. Патриотизм без совести, глубоких нравственных принципов и устоев в умах граждан – это сознательно выхолощенная идеология.

В диалоге об эффективности развития национальной идеи патриотизма на благо нашего государства и его граждан Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин сказал: «Нужно, чтобы это вошло в сознание, понимаете, в сознание» . Не имеет права оставаться в стороне и Российское военно-историческое общество от любой из решаемых им задач. Задач, поставленных перед ним Президентом России.

Так, за четыре с небольшим года своего существования Российское военно-историческое общество и по поисковой работе сделало немало. Координируя свою работу с одним из его учредителей – Министерством обороны Российской Федерации эта работа с каждым годом набирает обороты.

Несомненно, приобщением молодежи и подростков к поисковой работе, проводимой с целью увековечивания памяти погибших при защите Отечества, Российское военно-историческое общество создает условия, способствующие прикоснуться практически к истории своей страны, осознать цену Победы над фашизмом, заплаченной дедами и прадедами, всем советским народом кровью.

Формы и методы нашей работы разнообразны. Остановимся на одном из них – экспедиции. Так, подводя итоги проведенной с 25 апреля по 8 мая 2017 года Международной военно-исторической поисковой экспедиции «Ржев. Калининский фронт», в рамках областной «Вахты памяти» в населенном пункте Есемово Ржевского района Тверской области, нам хотелось бы поделиться с вами увиденным. В экспедиции принимали участие более 500 поисковиков из 25 регионов Российской Федерации, Казахстана и Германии, а также военнослужащие 90 отдельного специального поискового батальона Министерства обороны Российской Федерации.

За две недели поисковиками были подняты останки 366 бойцов и командиров, погибших в так называемой «Долине смерти» на берегу реки Волга. На местах раскопок найдено 37 медальонов и 9 именных вещей, установлены имена 15 красноармейцев (3 медальона находятся в обработке). Произведена церемония захоронения 1067 останков погибших на военно-мемориальном кладбище «Парк мира и примирения» в городе Ржев.

Участниками экспедиции обнаружено и передано в Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий для обезвреживания 76 взрывоопасных изделий. Одно из самых крупных - 50-килограммовая авиационная бомба.

Высокую оценку нашей работе дал Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота.

Результаты экспедиции высоко оценил также Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Александр Беглов.

Эта оценка работы не случайна. По своему формату уникальная экспедиция объединила в этом году, как начинающих, так и опытных поисковиков со всех уголков России и некоторых иностранных государств.

Поисковая экспедиция стала одной из немногих возможностей прочувствовать горечь боев Великой Отечественной войны. Она дала возможность молодым людям осознать примеры героизма и ужас нацизма, обрушившегося на нашу страну в 1941 году. Оценить зверства, совершаемые сегодня националистами, на некогда братской Украине. Это восстановление справедливости: все воины-защитники своего Отечества, должны быть достойно погребены, а их личности установлены. Совершая поистине героические поступки, поисковики оставили в лесах, болотах и топях Ржевского района частицу своей жизни, души.

К сожалению, с каждым годом свидетелей той страшной войны становится все меньше, а значит от нас уходит живая память целого поколения. Поэтому говоря о воспитании патриотизма , как основы национальной безопасности и развития России, наша задача сегодня сохранить их историю, какими бы тяжелыми эти воспоминания не были, передать ее нашим детям, внукам и правнукам.

Только перечислить, что сделано нами за несколько этих лет, честно говоря, не просто. Это и 102 памятника и стелы, 1800 мемориальных досок Героям Советского Союза, порядка двух десятков выставок о Великой Отечественной войне и ее Героях, оснащенных самой современной мультимедийной техникой, прочтено десятки лекций, издано немало книг по этой тематике, организованы встречи с ветеранами и многое другое.

Не скажу, что все проходит гладко. Требует совершенствования организация военно-исторических лагерей, поисковая работа и экспедиции, работа в регионах и другое. Говоря о последней экспедиции, несмотря на ее высокую оценку, хотелось бы обратить внимание на некоторые просчеты при ее осуществлении:

Во-первых , нуждается в более взвешенном подходе (исходя из климатических условий региона) система планирования при определении сроков проведения экспедиций. Практика проведения их в мае, особенно, в районах лесных массивов, нецелесообразна из-за наличия в этих местах клеща. Не прогретая солнечными лучами земля создает дополнительные трудности при выполнении раскопок.

Во-вторых , приглашая поисковые отряды из отдаленных регионов следует не забывать, что в случае массового заболевания подростков в связи с погодными условиями, возвращение заболевших участников домой будет затруднено, особенно, когда отряды, недобросовестные люди делят на своих и чужих. Нездоровая конкуренция в этом случае чрезвычайно опасна.

В-третьих , потребуется принятие срочных мер по выработке Перечня поискового оборудования, необходимого для работы в каждом отряде.

В-четвертых , нуждаются в пересмотре Требования, предъявляемые к грантовой политике, исключающие проведение закрытых конкурсов.

В-пятых , необходимо повысить оперативность и качество исследования останков бойцов силами и средствами лаборатории, которая в обязательном порядке должна состоять в штате 90-го отдельного специального поискового батальона Министерства обороны Российской Федерации. Только после ее заключения можно будет с уверенностью сказать кому принадлежат эти останки.

В Международной поисковой экспедиции «Ржев. Калинский фронт», эту, крайне важную, работу вынужден был выполнять Всероссийский информационно-поисковый центр «Отечество» г. Казань. За что им огромное спасибо!

В-шестых , региональным органам власти, нам представляется, необходимо исключать вмешательство (угрозы) местных поисковиков, преследующих свои собственные интересы.

В-седьмых , больше внимания уделять организации учебного процесса в ходе поисковых работ, обучая молодежь принципам и методике поиска, формам увековечения памяти погибших при защите Отечества.

Восьмое , Российскому военно-историческому обществу совместно с Министерством обороны Российской Федерации при проведении экспедиций следует больше опираться на Региональные отделения Общества при выборе Поисковых отрядов в Субъектах Российской Федерации и ближнего зарубежья.

Девятое , нужно продолжать вести разъяснительную работу с представителями общественных организаций и поисковых отрядов, не входящих в ПДР, о необходимости строгого соблюдения законодательства Российской Федерации при оформлении отчетных документов о проведенной работе.

Десятое , необходимо вывести работу по объективному освещению в СМИ хода и результатов работы экспедиции на новый, более качественный уровень.

Эти и другие вопросы к организаторам Международных поисковых экспедиций позволят нам на самом высоком уровне выполнить поставленные задачи Президентом Российской Федерации в этом благородном деле.