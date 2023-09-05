История народонаселения России Численность населения – один из важнейших социально-экономических показателей состояния государства. Многочисленное и богатое население – залог процветания и могущества страны. За свою тысячелетнюю историю Российское государство пережило множество взлётов и падений, напрямую отразившихся на численности населения – о её динамике и пойдёт речь ниже. На чтение: 4 минуты

Численность населения – один из важнейших социально-экономических показателей состояния государства. Многочисленное и богатое население – залог процветания и могущества страны. За свою тысячелетнюю историю Российское государство пережило множество взлётов и падений, напрямую отразившихся на численности населения – о её динамике и пойдёт речь ниже.

Предположения, расчёты и подсчёты

Несмотря на важность фактора численности населения для экономической деятельности, военного могущества и культурного потенциала, мы, к сожалению, лишь отрывочно осведомлены о том, сколько человек жило в Древней Руси, Московском государстве, в ранней Российской империи. Сведения в летописях и официальных документах тех лет фрагментарны и не носят регулярного характера, поэтому современные расчёты, особенно до XVI века, строятся на демографических моделях и археологических исследованиях.

Примерно зная площадь древнерусских городов, способы хозяйствования, урожайность сельхозкультур в килокалориях и интенсивность товарообмена, учёные разработали схемы средней плотности населения в ту или иную эпоху. Эти методики легли в основу полученных данных вплоть до времени княжения Ивана III в конце XVвека. Хотя монголы в фискальных целях проводили учёт покорённого населения русских княжеств, но эти документы не сохранились.

С конца XV по конец XVII вв. на Руси проводились писцовые и подворные описания. Эти данные имели важнейшее значение для налогообложения и стратегического военного планирования. Со времён Петра I в России начались государственные ревизии, которых с 1719 по 1857 гг. прошло 10. Другим важным источником для XVIII и XIX вв. стали церковные метрические книги, куда заносились сведения о рождениях, крещениях и погребениях.

Только в 1897 году в Российской империи провели первую всеобщую перепись населения. Вторая перепись прошла в 1917 году только в 62 из 75 губерний. В Советском Союзе провели восемь переписей, в Российской Федерации на сегодняшний день – три.

Население России с древнейших времён до начала Смуты

Русское государство возникло в середине IX века как образование на большей части торгового пути «из варяг в греки». Численность народонаселения для домонгольской Руси оценивается исследователями по совокупности косвенных данных в 5,5–8,0 млн человек. Население стольного града Киева в период наивысшего расцвета в XII веке достигало 60 000 человек, он являлся крупнейшим городом Восточной Европы. Важнейшие центры Руси – Новгород, Чернигов, Владимир-Волынский, Владимир-на-Клязьме, Смоленск, Галич – вдвое уступали Киеву.

С XII века славянское население, занимавшее южное Поднепровье, спасаясь от набегов кочевников, активно мигрировало на северо-восток – в заокские и заволжские земли, где под покровительством суздальских, а позднее владимирских князей, занимало обширные малонаселённые земли. Перед монгольским нашествием число городов Древней Руси доходило до 300, а число деревень – до 75 000. Батыевы полчища уничтожили в 1237–1240 гг. большинство княжеских и боярских замков, крепостей, волостных центров. Обезлюдели целые земли – Киевская, Переяславская, Черниговская. Население всё больше концентрировалось на северо-востоке – вокруг Новгорода, Москвы, Твери.

Большие колебания в численности населения становились результатом не только вражеских набегов и войн, но и голода, а также эпидемий, тягчайшей из которых стала «Чёрная смерть» середины XIV века – она унесла в некоторых районах до четверти населения. К началу XVI века, когда Московское княжество, присоединившее к себе Новгород, Тверь и Псков, превратилось в могущественное царство, его население достигло 5,5 млн человек, а к началу Ливонской войны 1558–1583 гг. – 7,0 млн человек. При этом многолюдные Новгородская и Псковская земли потеряли за XVI столетие до 75% своего населения. К началу Смуты в Русском государстве проживало свыше 7,5 млн человек. Крупнейшим городом оставалась Москва, чьё население превышало 120 000 человек.

Население России в XVII-XVIII вв.

Жесточайший кризис 1604–1618 гг., известный как Смута, сократил численность населения Московского царства на четверть, но благодаря благоприятным условиям второй четверти века, когда Москва отошла от ужасов предыдущих десятилетий, позволили восстановить демографический потенциал. К 1678 году благодаря естественному приросту и территориальным приобретениям численность населения достигла 10,5 млн человек.

Петровская эпоха, ознаменовавшаяся затяжной Северной войной и радикальными переменами во всех сферах жизни государства и общества, и по сей день вызывает жаркие споры среди демографов. Долгое время господствовала точка зрения, согласно которой при деятельном царе-реформаторе страна потеряла существенную часть населения, но детальные исследования Я.Е. Водарского привели к прямо противоположному выводу – численность населения выросла на треть, до 15 млн человек.

При активной колонизации русского Черноземья к концу XVIII века число жителей этого региона превзошло прежде наиболее заселённый центральный район. В течение этого столетия к Российской империи были присоединены также обширные территории Прибалтики, Белоруссии, Украины, Польши, южных степей, Кавказа и Крыма. Это совпало с бурным демографическим ростом в империи: в 1762 году, в начале царствования Екатерины Великой, население империи достигло 23,6 млн человек, а в 1796 году, в конце её правления – 41,2 млн человек.

Население России в XIX веке

Итогом участия России в наполеоновских войнах стало дальнейшее расширение империи. Последовавший за этим настоящий демографический взрыв – как на исконных, так и на вновь приобретённых территориях – к началу царствования Александра II довёл число жителей государства до 75 млн, а к 1897 году, когда в стране провели первую Всероссийскую перепись населения – до 128 млн.

Отмена крепостного права, промышленный рост, урбанизация заметно изменили структуру общества и карту его распределения. Во много раз увеличились в размере города. Крупнейшие из них – Петербург и Москва – в 1891 и 1896 гг. достигли отметки в 1 млн жителей. Три следующих по числу жителей города значительно им уступали: в Варшаве проживало 684 000 человек, в Одессе – 404 000 человек, в Лодзи – 314 000 человек. По национальному составу преобладали три ветви русской нации – всего свыше 83 млн человек, в том числе свыше 55 млн великороссов, 22 млн малороссов и около 6 млн белорусов.

Огромную роль в этом впечатляющем росте населения стоит отвести внедрению гигиены, прогрессу медицины, улучшению качества питания, уменьшению детской смертности. Средняя продолжительность жизни регулярно росла – от 25,8 лет в 1840-е гг. до 33,5 лет к началу XX века. Это явление получило в науке название «демографической модернизации».

Население России и СССР в XX веке

Грандиозные исторические процессы XX столетия – две мировые войны, три революции, развал СССР – ознаменовались кардинальными историческими переменами и повлекли крупнейшие демографические сдвиги. Гигантские массивы детальной документации, полученные в результате переписей и других способов учёта населения – записи о рождении и смерти, заключении браков, регистрации паспортов – дали возможность глубже осмыслить происходящие процессы.

К началу Первой мировой войны население Российской империи превысило 175 млн человек и росло по 2–3 млн в год. Великая революция 1917 года и Гражданская война, сопровождавшаяся массовой эмиграцией и всплеском эпидемий сыпного тифа и испанки, оказали крайне негативный эффект. Исследователи оценивают российские потери в Первой мировой и Гражданской войнах по 2 млн человек погибших и умерших от ран. Ещё 8 млн человек умерли от эпидемий и голода, а 2 млн эмигрировали за рубеж. К началу 1920-х гг. в сравнении с 1914 годом численность населения европейской части России упала на 5,5 млн человек, а Украины – на 1,5 млн человек. К осени 1920 года Петроград потерял почти 1,6 млн из 2,4 млн человек, живших в нем в 1917 году.

Коллективизация, индустриализация, голод, репрессии конца 1920-х – 1930-х гг. полностью преобразили страну. Взрывной рост тяжёлой промышленности обошёлся Советскому Союзу чрезвычайно дорого. По последним сведениям, от голода 1932–1933 гг. в СССР умерли около 6 миллионов человек, в ссылках и лагерях – около 600 000 раскулаченных крестьян, ещё около 700 000 человек погибли в годы «Большого террора». Тем не менее, к началу Великой Отечественной войны население Советского Союза составляло 196,7 млн человек, при этом почти 4,5 млн человек жили в Москве.

Тяжелейшая война, потребовавшая сверхусилий всего народа, стала одновременно его триумфом и трагедией: враг был уничтожен ценой жизней почти 27 млн советских граждан. В 1946 году в СССР проживало около 170,5 млн человек, возник значительный дисбаланс между мужским и женским населением. Только к 1960 году страна восстановила довоенную численность населения, которое увеличивалось на 3–4 млн в год с тенденцией к постепенному снижению рождаемости. В 1990 году население СССР превысило 290 млн человек. В то же время, «демографический переход», характерный для развитых стран – увеличение качества жизни и, как следствие, критическое падение рождаемости – стал реальностью для СССР на исходе его существования.

Население современной России

Распад СССР, разрушение экономических связей, полное «переформатирование» жизни, сопровождавшиеся масштабной миграцией – потоками беженцев, гастарбайтеров и внутренних переселенцев – ухудшили демографическое положение страны. К этому позднее добавился «второй демографический переход», при котором повысился возраст вступления в брак и ещё сильнее упала рождаемость. В 1991 году в РСФСР проживало 148 млн человек, а в 2021 году в РФ, согласно переписи, – 147,1 млн человек.

Другой важной тенденцией стала концентрация населения в мегаполисах. На данный момент в России их 16 (Москва – 13 млн человек, Санкт-Петербург – 5,6 млн человек, Новосибирск – 1,6 млн человек), в то время как в РСФСР в 1990 году насчитывалось 12 миллионников (8,7 млн в Москве, 5 млн в Ленинграде, 1,4 млн в Горьком). Для исправления создавшегося положения российское правительство в 2019 году запустило национальный проект «Демография», целью которого являются увеличение продолжительности активной жизни, снижение смертности и увеличение суммарной рождаемости.

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