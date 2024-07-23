История культуры. Том I История культуры. Том I На чтение: 13 минут

ИСТОРИЯ КУЛЬТУРЫ

I

ПЕРВОБЫТНАЯ КУЛЬТУРА. — ДРЕВНЕЙШИЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ. — АНТИЧНЫЙ МИР. — СРЕДНЕВЕКОВЬЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ

ПЕРВОБЫТНАЯ КУЛЬТУРА

Введение. Продолжительность существования человечества. — Первобытная эпоха. — Источники ее изучения. — Периодизация первобытной истории. — Основные этапы развития первобытного общества. — Первобытная культура

Глава первая Начатки культуры

Становление человека. — Ископаемые представители раннего человечества. — Начальные стадии развития культуры. — Развитие охоты. — Первобытный образ жизни. — Овладение огнем. — Первобытное человеческое стадо. — Начальные формы брака. — Возникновение мышления и речи. — Безрелигиозность стадного человека

Глава вторая Культура раннего родового общества

Скачок в развитии первобытного общества. — Ориньяко-солютрейская культура. — Завершение процесса антропогенеза и возникновение рас. — Прогресс техники. — Использование кости и рога. — Возникновение составного орудия. — Прогресс хозяйства. — Развитие охоты. —Возникновение жилища и одежды. — Образование родовой общины. —Возникновение изобразительного искусства и религии. — Тасманийцы как представители раннеродового общества

Глава третья Развитие техники

Археологические данные. — Культуры верхнего палеолита и мезолита. Мадлен, Азиль, Тарденуа. — Культуры неолита. Триполье. Свайные сооружения. — Этнографические данные. — Материал для изготовления орудий и оружия: камень, раковина, кость, дерево. — Наступательное оружие: бумеранг, копье и копьеметалка, лук и стрелы, духовое ружье, праща и бола. — Оборонительное оружие. — Добывание огня. — Особенности развития первобытного орудия и оружия. — Теория заимствования и конвергенция. — Изобретения, роль личности и коллектива. — Труд— основа развития техники и культуры

Глава четвертая Развитие хозяйства

Особые формы собирательства. — Развитие охоты. — Разделение труда между мужчиной и женщиной. — Женщина-охотница. — Развитие рыболовства. — Возникновение земледелия. —Болотное земледелие. — Ирригация. — Подсечно-огневая система. — Мотыжное земледелие. —Земледельческие культуры. — Террасообразное земледелие. — Приручение и одомашнение животных. — Переход к плужному земледелию. — Возникновение скотоводства. — Разведение мелкого домашнего скота и птицеводство. — Кочевничество и переход к оседлости

Глава пятая Развитие хозяйства (продолжение)

Развитие жилища. — Возникновение стены и крыши. — Отопление и освещение. — Одежда; «теории» ее происхождения. — Обувь и головной убор. — Первобытная кухня. — Возникновение варки пищи. — «Застольные» обычаи. — Посуда и утварь. — Запасы и их хранение. — Вкусовые вещества, напитки, наркотики, куренье. — Домашние ремесла, обработка шкур и выделка кожи, плетение, прядение и ткачество, гончарство. —Первобытные поселения. — Свайные поселки. Пуэбло. —Пути сообщения. —Способы передвижения. — Средства транспорта. — Мосты

Глава шестая Развитие общества

Вопрос о возникновении рода. — Дуальная организация и фратрии. — Экзогамия и групповой брак. — Возникновение матриархата. — Парный брак и пережитки группового брака. — Заключение брака и развод. — Материнская семья и материнский род. — Патриархат. — Неравномерность развития в первобытном обществе. — Возникновение моногамии. — Похищение женщин. —Свадьба. —Большая патриархальная семья. — Патронимии. — Патриархальный род. — Между племенные отношения. — Гостеприимство. — Возникновение обмена

Глава седьмая Духовная культура

Мышление и язык. — Язык жестов и сигналов. — Опыт и знания. Естественные знания. Токсикология. Анатомия. Медицина. — Счет и число. — Воспитание и «школа». — Возникновение религии. — Анимизм. — Магия. — Колдуны и шаманы. — Тотемизм. — Культ природы. —Фетишизм. — Духи. — Культ предков. — Происхождение искусства. — Изобразительные искусства. — Музыка, танец, драма. — Церемонии и празднества. — Украшения. — Фольклор. — Пиктография

Глава восьмая Распад первобытно-общинного строя и возникновение государства

Рост производительных сил. — Металлы: медь, бронза, железо. — Развитие земледелия и скотоводства. — Развитие ремесла. — Торговый обмен, предметные деньги. — Распад патриархальной семьи. — Возникновение частной собственности и наследования. — Новые формы заключения брака. — Возникновение рабства. — Распад родовой общины. — Распад племени. —Кровная месть и система выкупов. —Племенная аристократия, племенной вождь. — Возникновение войны-грабежа. — Дружина. — Культура обороны. — Возникновение богатств. — Образование соседской общины. — Земледельческая и скотоводческая культура. — Образование народностей, судьба расы. — Прогресс и отсталость. — Духовная культура эпохи распада первобытно-общинного строя. — Сакрализация власти. — Жречество. — Возникновение государства

РАЗДЕЛ ВТОРОЙ

ДРЕВНЕЙШИЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ

Введение . Возникновение древних цивилизаций

Глава первая Египет

Египет — «дар Нила». — Очерк истории древнего Египта. — Земледелие. — Система ирригации. — Скотоводство. — Ремесла. — Папирус. — Общество. — Положение общинников и рабов. — Знать, жречество, фараон. — Управление. — Система письма. — Календарь. — Точные науки. — Медицина. — Образование. — Архитектура. — Пирамиды. — Скульптура. — Сфинксы. — Рельеф. —Живопись. — Литература. — Автобиографии. — Поучения. — Религия. — Культ предков. — Мумии

Глава вторая Месопотамия

Страна. — Население. — Очерк истории Месопотамии: Сумер, Аккад, Вавилония, Митанни, Ассирия, Ново-Вавилонское царство. — Земледелие, ирригация. — Ремесла. — Клинопись. —Календарь. — Наука. — Медицина. — Образование. — Возникновение библиотек. — Право. —Кодекс Хаммурапи. — Архитектура. — Скульптура. — Литература. — Эпос Гильгамеша. — Религия

Глава третья Финикия

Страна. — Переселение финикийцев. — Города-государства. — Колонизация страны Угарит. —Раскопки в Рас-Шамра. — Земледелие, виноградарство, ремесла, торговля. — Флот. —Колониальная экспансия. — Карфаген. — Изобретение алфавита. — Литература. — Искусство. —Религия

Глава четвертая Палестина

Страна. — Очерк истории Палестины. — Израильское и Иудейское царства. — Техника, земледелие, скотоводство, ремесла, торговля. — Общество. — Рабство. — Классовая борьба. — Религия. —Ягве. —Возникновение монотеизма. — Письменность. — Библия. — Мифы. — Героический эпос. — Лирика. — Книги пророков. — Искусство. — Музыка

Глава пятая Малая Азия, Закавказье и Иран

Географическая арена. — Хеттское государство. — Культура хеттов. — Архитектура. —Письменность. — Право. — Религия. — Государство Урарту. — Культура урартийцев. —Металлургия. — Архитектура. — Мидия. — Персидское государство. — Сатрапии. — Культура персов. — Религия Заратуштры

Глава шестая Индия

Страна. — Индская культура. — Мохенджо-даро. — Туземные племена и переселение арьев. —Очерк древней истории Индии. Техника и хозяйство. — Общество. — Кастовый строй. — Наука. —Астрономия и медицина. — Литература. — Веды. — Развитие языка. — Санскрит. — Разработка грамматики. — Брахманская литература. — «Махабхарата» и «Рамаяна». — «Законы Ману». —«Артхашастра». — Религия. — Брахманизм. — Философские системы. — Чарвака. — Джайнизм. —Буддизм. — Буддийская литература. — Архитектура и изобразительные искусства

Глава седьмая Китай

Страна. — Происхождение китайцев. — Очерк древней истории Китая. — Техника, хозяйство, ремесло и торговля. — Общество. — Войны и армия. — «Великая стена». — Административная система и законодательство. — Быт трудящегося населения и знати. — Патриархальные отношения и положение женщины. — Система письма. — Письменность. — Астрономия, календарь. —Историческая наука. — Агрономия и география. — Литература. — Философия: Лаоцзы, Моцзы, Янчжу, Конфуций и конфуцианство. — Музыка. — Архитектура, скульптура и живопись. — Религия, культ предков, культ неба

Глава восьмая Древние цивилизации Америки

Культуры Майя, Мексико и Перу, вопрос об их взаимной связи и связи их с древнейшими культурами Востока. —Майя и Мексико. — Страна. — Государства майя и ацтеков. — Техника, хозяйство, ремесла и торговля. — Классы и сословия. — Касик. — Общественная жизнь и быт. —Города. — Язык и письмо. — Календарь. — Архитектура, скульптура и живопись. — Прикладные искусства. — Религия. — Перу. — Страна. —Мегалитический период. — Государство инков. —Земледелие, ирригация и террасы Гуано. —Разведение ламы и альпака. — Классы и сословия. Инка. — Военная экспансия. — Переселения. — Внутреннее управление. — Система магазинов. — Дорожное дело и служба связи. — Быт. — «Девы Солнца». — Кипу. — Наука. — Искусства изобразительные и прикладные. — Религия. — Храм Солнца

РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ

АНТИЧНЫЙ МИР

ЧАСТЬ I

ЭГЕЙСКАЯ КУЛЬТУРА

Введение . Географическая арена. — Население. — Очерк истории Эгейского мира. — Крит и Микены. — Троя

Глава первая Крит

Техника. — Роль бронзы. — Хозяйство и торговля. — Флот. — Общество. — Царь-жрец. — Положение женщины. — Быт. — Письменность. — Дворцовая архитектура. — Художественное ремесло. — Живопись вазовая и стенная. — Рельеф и статуэтки. — Религия

Глава вторая Микены

Влияние критской культуры. — Техника, хозяйство, ремесло, торговля. — Военное дело. —Общественный строй. — Дворцовая архитектура. — Мегарон. — Живопись. — стенная и вазовая. —Скульптура. — Религия

ЧАСТЬ II

ГРЕЦИЯ

Введение . Страна. — Переселения греческих племен. — Истоки древнегреческой культуры. — Греция и Восток. — Основные этапы истории Греции

А. Архаический период (VIII—VI вв. до н. э.)

Глава первая Техника, хозяйство и торговля

Добыча и обработка металлов. — Земледелие. — Разведение оливы и винограда. — Ремесло и вывоз ремесленных изделий. — Появление монеты. — Менялы. — Храмы как торговые центры. — Кораблестроение и мореходство. — Войско

Глава вторая Общество и государство

Общественные отношения в Аттике. — Ростовщичество и закабаление крестьянства. — Отмена долгов. — Ремесленники. — Иностранные поселенцы. — Рабы. — Общественные отношения в Спарте и спартанское государственное устройство. — Возникновение афинской демократии. — Политическая реформа Солона. — Реформа Клисфена. — Культура Афин и культура Спарты. —Раннегреческая тирания и ее историческое значение

Глава третья Быт

Город. — Жилище знати и простонародья. — Одежда. — Пища. — Уход за телом. — Брак и семейная жизнь. — Воспитание и обучение

Глава четвертая Религия

Народная и государственная религия. — Культы и празднества. — Оракулы. — Мифы и их обработка. — Орфики. — Мистерии. — Пифагорейство

Глава пятая Наука и литература

Милетская натурфилософия. — Диалектика Гераклита. — Гераклит и Ксенофан в борьбе с религией. — Светская медицина и религиозное врачевание. — Математика и астрономия. — География и этнография. — Литература. — «Илиада» и «Одиссея». Гесиод. — Поэзия ионийских городов. — Обличающая поэзия. — Архилох. — Алкей и Сапфо. — Анакреонт. — Поэзия в материковой Греции. — Солон, Феогнид, Тиртей

Глава шестая Искусство

Восточный стиль. — Архаический стиль. — Архитектура. — Греческий храм. — Дорийский и ионийский ордера. — Вазовая живопись. — Скульптура. — Чернофигурный и краснофигурный стили

Б. Классический период (V—IV вв. до н.э.)

Глава первая Техника и хозяйство

Работа в Лаврийских рудниках. — Успехи металлургии. — Прогресс в сельскохозяйственной технике. — Ремесленная техника. — Военное дело

Глава вторая Торговля и кредит

Торговля Афин. — Афинский морской союз. — Снабжение Афин хлебом. — Морская и сухопутная торговля. — Торговые компании. — Пошлины. — Монета. — Банковское дело

Глава третья Общество и государство

Землевладение в Аттике в V и IV вв. до н.э. — Клерухии. — Ремесленники. — Быстрый рост рабовладения и массовая безработица свободных. — Оплата государственных должностей и помощь безработным. — Государственные обложения богатых. — Передел земли и отмена долгов. — Афинская демократия времен Перикла. — Возникновение наемного войска

Глаза четвертая Быт

Частные жилища. — Одежда. — Пища. — Бани. — Военная служба. — Образование. — Новые формы семейной и половой жизни. — Гетеризм. — Кружок Аспасии

Глава пятая Наука

Успехи точных наук. — Развитие геометрии и ее практические приложения. — Атомистический метод в математике. Развитие механики и астрономии. — Летосчисление и календарь. — Реакция в науке начала V в. (Элейская школа). — Попытки примирения идеалистических теорий с материалистической наукой (Эмпедокл и Анаксагор). — Демокрит. — Атеизм и идеалистическая реакция. — Софистика. — Сократ. — Платон. — Аристотель. — Историография

Глава шестая Литература

Аристократическая лирика. — Пиндар и Симонид. — Трагедия. — Театр. — Эсхил, Софокл и Еврипид. — Политические вопросы в греческой трагедии. — Отражение философских споров в трагедии и драме сатиров. — Аттическая комедия. — Комедия как орудие политической борьбы. — Аристофан. — Ораторское искусство. — Антифонт и Лисий. — Исократ и Демосфен

Глава седьмая Искусство

Расцвет искусства. — Освобождение статуи от закона фронтальности. — Поликлет и его канон. — «Дискобол» Мирона. — Полигнот. — Строительная деятельность Перикла. — Фидий. —Иллюзионистическая живопись. — Аполлодор и его ученики. — Начало упадка в искусстве. —Пракситель, Скопас и Лисипп. — Живопись IV в. — «Битва при Иссе». — Музыка

В. Эпоха эллинизма

Глава первая Техника, хозяйство и торговля

Экономические последствия походов Александра. — Прогресс техники. — Обработка стекла и производство папируса. — Прогресс в военном и военно-морском деле. — Новая техника осады и обороны. — Торговля с Востоком. — Постройка дорог и гаваней. — Упадок материковой Греции и расцвет новых эллинистических центров. — Торговые компании. — Маяки. — Морское и сухопутное сообщение. — Упадок земледелия в греческих областях. Государственные монополии

Глава вторая Государственный строй, быт

Устранение народных масс от управления государством. — Бюрократический аппарат и армия. — Меркантильная политика Птолемеев и ее причины. — Классовые противоречия и классовая борьба. — Быт привилегированного класса и простого народа

Глава третья Наука и литература

Расцвет математики, астрономии и техники — Александрийский музей. — Открытия Архимеда. —Гидравлика. — Теория конических сечений. — Эратосфен. — Астрономия (Аристарх Самосский, Гиппарх и Птолемей). — Космография, картография и этнография. — Прогресс медицины. —Герофил и открытие нервной системы. — Эпикур и его школа. — Киники. — Перипатетики, академики и стоики. — Скептики. — «История» Полибия. — Литература. — Новая аттическая комедия (Менандр). — Александрийская филология. — Ученая поэзия. Геронд

Глава четвертая Искусство

Характер эллинистического искусства. — Архитектура. — Живопись. — Скульптура. — Пергамский стиль. — Академизм

ЧАСТЬ III

РИМ

Введение . Страна и население. — Очерк истории древнего Рима. — Происхождение римской культуры. — Римская культура как новый этап развития культуры эллинистической. — Рим и провинции. — Рабы, их участие в создании и разрушении римской культуры

А. Период Республики

Глава первая Техника, хозяйство и торговля

Возникновение крупного рабовладельческого хозяйства. — Катом и его сочинение «Об агрикультуре». — Трактат Варрона о сельском хозяйстве. — Ремесла. — Добыча и обработка металлов. — Рабский труд в рудниках. — Торговля. — Работорговля. — Ростовщичество. —Монетная система

Глава вторая Общество и государство

Патриции и плебеи. — Пережитки родового строя. — Так называемая реформа Сервия Туллия. — Итоги борьбы патрициев и плебеев. — Всадники. — Рабы и вольноотпущенники. — Ремесленники и коллегии их. — Государственный строй. — Курульные магистраты. — Комиции. — Выборы. — Сенат

Глава третья Быт и частная жизнь

Римская семья первых веков Республики. — Формы брака и положение женщины. — Римский дом. — Воспитание детей. — Гробницы. — Одежда. — Римский быт по данным раскопок в Геркулануме и Помпеях

Глава четвертая Право

Развитие римского права. — Законы XII таблиц. —Преторские эдикты. — Консерватизм формы. —Роль фикций. — Римское право как законченная правовая система рабовладельческого общества

Глава пятая Военное дело

Фортификационные сооружения и лагери. — Осада и осадные орудия. — Римская пехота. —Манипулярная фаланга. — Эшелонная и когортная тактика. — Положение солдат. — Возникновение наемного войска. — Значение кавалерии. — Дорожное строительство. — Флот

Глава шестая Государственные и домашние культы

Жреческие коллегии. — Авгуры и гаруспики. — Домашние культы. — Римская мифология. —Проникновение в Рим греческих и восточных культов

Глава седьмая Наука

Общий характер римской науки. — Календарь. — Солнечные и водяные часы. — Нумерация и счет

Глава восьмая Литература и искусство

Книги, библиотеки, школы. — Сатира. — Комедия. — Эпос. — Трагедия. — Красноречие. — Письма и философские сочинения Цицерона. — Лукреций. — Лирика Катулла. Историография и «наука о древностях». — Римляне и греческое искусство. — Римляне и этруски. —Витрувий

В. Период Империи

Глава первая Техника, хозяйство и торговля

Развитие хозяйства. — Крупное землевладельческое хозяйство и его упадок. — Колонат. — Техника сельского хозяйства. — Ремесла. — Горное дело. — Крупные императорские предприятия и закабаление ремесленников государством. — Торговля. — Дороги, торговый флот, строительство гаваней. — Торговля с Востоком. — Экономика Империи в IV в. н.э.

Глава вторая Общество и государство

Социальные сдвиги. — Принципат. — Магистратуры, комиции и сенат во времена принципата. — Доминат. Система управлении провинциями. — Финансы. — Распад Империи

Глава третья Право

Расцвет римского права во II—III вв. н.э. — Право квиритов и право перегринов. — Бесправие рабов. — Деятельность юристов в период расцвета. — Юридическая литература. — «Свод гражданского права» как источник наших сведений о римском праве периода его расцвета. — Состояние римского права в период домината. — Историческое значение римского права

Глава четвертая Частная жизнь и быт

Социальные контрасты. — Развитие роскоши. — Парадный и «будничный» Рим. — «Хлеба и зрелищ». — Тессеры. — Гладиаторские бои. — Навмахии. — Цирковые состязания. — Театр. — Термы. — Общая характеристика римских зрелищ

Глава пятая Военное дело

Политическая роль войска. — Восстания легионов. — Этнический состав войска. — Строительные работы легионов. — Военные громатики. — Военно-инженерные сооружения. — Машины в войсках. —Реформы III в. — Теоретические трактаты по военному делу

Глава шестая Религия

Культ императоров. — Религиозный синкретизм. — Плутарх и неоплатонизм. — Происхождение и эволюция христианства

Глава седьмая Наука

География. — Энциклопедия Плиния Старшего. — Медицина. — Астрономия и астрология. — Философия. — Историография

Глава восьмая Литература

Эпос. — Красноречие. — Сатира. — Эпиграммы Марциала. — Лирические поэты. — Овидий. — Римский роман

Глава девятая Искусство

Архитектура. — Виллы. — Римский пейзаж и живопись. — Эллинистическое и римское искусство

РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ

СРЕДНЕВЕКОВЬЕ

Введение . Возникновение, развитие и разложение феодально-крепостнического способа производства. — Понятие «средних веков» и история культуры

ЧАСТЬ I

ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА, ВИЗАНТИЯ И АРАБЫ

Глава первая Падение античной культуры (IV—VI вв.)

§ 1

Падение Римской империи. — Кризис рабовладельческого хозяйства. — Колонат. — Упадок городов, ремесла и торговли. — Варваризация армии и военной техники. — Революция рабов и вторжение варваров. — Гибель Империи на Западе

§2

Город и деревня позднеримской эпохи. — Римский аристократ этого периода, его вилла, его окружение, занятия, отдых и развлечения. — Утварь и одежда. Варваризация быта

§3

Падение античной культуры. Упадок науки и философии. — Гибель культурных ценностей. — Вырождение литературы и искусства. — Кризис языческого мировоззрения. — Победа христианского мировоззрения. — Отношение христианской церкви к языческой культуре. —Августин и его «Государство божие». — «Семь свободных искусств». — Монастыри и их роль в спасении остатков античной культуры

Глава вторая Варварские государства западной Европы (VI—IX вв.)

§ 1

Роль варваров в создании средневековой Европы. — Происхождение и этнический состав варваров, вторгавшихся в Римскую империю. — Кельты, германцы, славяне, сарматы, гунны. — Их занятия, образ жизни, быт и нравы. — Социальный строй варваров: род, племя, племенной союз. — Зародыши классового расслоения. — Духовная культура варварского мира

§ 2

Образование варварских государств. — Центральная власть и местное управление. — Процесс феодализации в государстве франков. — Разложение рода и общины. — Образование крупной земельной собственности. — Закрепощение свободных. — Организация поместного хозяйства, его замкнутый натуральный характер. — Внешний вид поместья: барская усадьба и крепостная деревня. Техника сельского хозяйства. — Признаки хозяйственного прогресса

§ 3

Город и городское население в эпоху Меровингов и Каролингов. — Монастыри, их роль как центров материальной и духовной культуры складывающегося феодального общества. — Сен-галенский монастырь. — Быт и нравы монастыря и окружающего мира. — Ремесло и художественное ремесло. — Строительная техника и архитектура. — Торговля. — Дороги и транспорт. — Итоги роста материальной культуры

§ 4

Исчезновение школ и всеобщая неграмотность в VI—VII вв. — Отношение церкви к светской образованности. — Григорий Турский и папа Григорий «Великий». — «Этимологии» Исидора Севильского. — Бёда. — Житийная литература и господство грубых суеверий. — «Каролингский Ренессанс» в литературе и школьном образовании. — Заботы Карла Великого о просвещении. — Алкуин и его ученики. — Дворцовая школа. — Характер преподавания, учебники. — Церковная реакция против светского образования при преемниках Карла Великого. — Музыка раннего средневековья. — Григорианский хорал

Глава третья Византия и Арабский халифат (V—XI вв.)

§ 1

Происхождение Византии. — Ее социальное и политическое развитие от VI к XI в. — Многоплеменный состав византийского государства. — Материальная культура Египта, Сирии, областей Причерноморья. — Константинополь. — Внешний вид города: укрепления, ворота, дворцовые постройки. — Убранство дворца и придворный церемониал. — Храм св. Софии. — Ипподром. — Константинопольский плебс. — Организация ремесла и торговли. — Производство шелка. — Художественное ремесло. — Византийская культура как результат сотрудничества многих народов Империи

§ 2

Характер византийской образованности. — Высшая школа. — Константинопольский университет. — Кодекс Юстиниана и развитие византийского права. — Философия и ее представители в Византии (Михаил Пселл). — Историческая литература. — Агиография. — Художественная литература. — Данные о византийской музыке. — Историческое значение византийской культуры

§ 3

Арабский мир. — Возникновение Ислама. — Коран. — Завоевания арабов и образование халифата. — Положение крестьянства. — Расцвет ремесла и торговли. — Морские и сухопутные торговые пути. — Уровень земледелия. — Горное дело. — Текстильное, ковровое, стеклянное, керамическое и другие производства

§ 4

Наука, литература и искусство в Арабском халифате. — Книжное дело и библиотеки. — Школа. — Предметы преподавания. — Арабская поэзия и прозаическая художественная литература. — Арабская наука: история, география, право, астрономия, математика, философия. — Феодальный и светский характер науки. — Арабское искусство. — Влияние арабской культуры на средневековую Европу. — Историческое значение арабской культуры

Глава четвертая Феодальная Европа XI—XV вв.

§ 1

Общая характеристика политического и социального строя. — Феодальная раздробленность и феодальная иерархия. — Вассалитет, оммаж, фуа и инвеститура. — Феодальные войны. — Феодальный замок и его обитатели. — Рыцарство, его быт, нравы, вооружение. — Рыцарские турниры. — Рыцарский эпос. — Провансальская лирика и ее распространение в Европе. — Трубадуры и миннезингеры. — Рыцарский роман: цикл короля Артура, сказание о Граале, «Тристан и Изольда». — Классовая окрашенность рыцарской литературы. — Музыка. — Примитивные формы многоголосия. — Борьба церкви с многоголосием. — Многоголосные формы светской музыки

§ 2

Католическая церковь и папство. — Феодальная организация церкви.— Борьба папства с Империей. — Быт и нравы духовенства. — Ереси. — Инквизиция. Церковь и народные суеверия. — Демонология. — Цезарий Гейстербахский и его «Диалоги о чудесах». — «Молот ведьм». — Ведовские процессы. — Нищенствующие ордены. — Организация образования. — Университеты. — Студенчество. — Ваганты, или голиарды. — Содержание церковно-феодальной науки. Схоластика и мистика. — Фома Аквинский. — Рожер Бэкон. Значение схоластики

§ 3

Трудящиеся массы. — Крестьянство и его категории. — Эксплоатация крестьян и их восстания. — Бегство крепостных. — Исчезновение серважа и развитие вилланства. — Рост производительных сил в деревне. — Новые культуры и специализация районов. — Возникновение и развитие городов. — Улучшение путей сообщения и техники сухопутного и водного транспорта. — Организация торговли и кредита. — Ломбарды. — Евреи, их роль в сфере кредита. — Еврейские погромы и еврейское гетто. — Подъем ремесленной техники. — Организация ремесла. — Строение цехов и их историческое значение. — Горное дело и металлургия. — Коммунальные движения как предпосылка освобождения городов и их развития. — Население города. —Внешний вид города: укрепления, рыночная площадь, улицы, здания. — Отсутствие канализации. Водоснабжение. — Освещение. — Антисанитарное состояние города. — Учреждения общего пользования: трактиры, гостиницы, бани, парикмахерские, больницы. — Быт горожан и городские моды. — Влияние города на деревню

§ 4

Двойственный характер средневекового города. — Обособление буржуазной духовной культуры от культуры феодальной. — Зарождение буржуазного искусства. — Архитектура: романский стиль и готика. Особенности феодально-церковной архитектуры и живописи и их обуржуазение в городе. — Джотто. — Музыка. — Нововведения Гвидо д’Арреццо. — Нотное письмо. — Адам де ла Галь и его «Игра Робена и Марион». — Зарождение театра. — Развитие в городах светского театра. — Крестьянско-буржуазная литература. — Фабльо и швенки. — «Роман о Лисе». — «Пародия» на роман о Лисе «лавочника из Труа». — «Роман о Розе» Жана де Мен. — Обличительный антифеодальный характер народной литературы. — Данте. — «Божественная комедия»

Глава пятая Возникновение буржуазной культуры (Ренессанс XIV—XVI вв.)

§ 1

Историческое значение Ренессанса. — Причины раннего Ренессанса в Италии. — Зародыши капиталистической промышленности в итальянских городах XIV в. — Расцвет торговли и ростовщичества. — Буржуазия итальянских городов и ее борьба с феодалами. — Восстания ремесленных рабочих. — Новые формы политической организации городов Италии (тирания). — Появление техников-специалистов. — Технические изобретения и усовершенствования в области текстильного производства, энергетики и металлургии. — Изобретения в областях, не связанных с производством. — Порох и переворот в военной технике. — Компас и успехи мореплавания. — Книгопечатание. — Деятельность Гутенберга. — Распространение книгопечатания в Германии, Франции, Италии и Нидерландах. — Издательские фирмы. — Значение книгопечатания в дальнейшем подъеме культуры

§ 2

Борьба феодального и буржуазного начала в произведениях раннего Ренессанса. — Петрарка и Боккачио. — Новое отношение к человеку и миру у первых гуманистов. — Флорентийский центр гуманизма. — «Платоновская Академия» и Марсилио Фичино. — Леон Баттиста Альберти. —Римский центр гуманизма. — Неаполитанский центр. — Гуманистическое воспитание. — Гуарино да Верона и Витторино да Фельтре. — Поэзия Ренессанса (Лоренцо Медичи, Пульчи, Бойярдо, Ариосто). — Политические учения Ренессанса (Макиавелли). — Ученые-естествоиспытатели (Леонардо да Винчи). — Гуманизм в Германии: Эразм, Рейхлин и Гуттен. — Реформация. — Мартин Лютер. — Крестьянская война и плебейский революционер Томас Мюнцер. — Культурное значение Реформации и крестьянской войны. — Французское Возрождение, его особенности; его ранние представители: Долэ, дю Перрье, Лефевр д’Этапль. — Идеи и деятельность Кальвина. —Поэзия и литература французского Возрождения: Клеман Маро, Раблэ. — Гуманизм в Англии. —Томас Мор и его «Утопия»

§ з

Искусство Ренессанса, его виднейшие представители в Италии. — Трактовка человеческого тела и индивидуального характера. — Монументальная скульптура. — Портрет и мастера портретной живописи. — Появление искусства пейзажа. — Светский характер искусства и трактовка религиозной тематики в эпоху Возрождения. — Рационализм и принцип расчета в архитектуре, живописи и скульптуре. — Развитие музыкальных инструментов. — Новые музыкальные формы. — Нотопечатание. — Мейстерзингеры. — Музыкальные школы. — Развитие контрапункта. — Протестантский хорал. — Палестрина. — Развитие гармонического творчества. — Хроматические искания. — Венецианская школа. — Увлечение античностью и ее влияние на искусство Возрождения.

§ 4

Перемены в быте и нравах общества эпохи Возрождения. — Положение основных общественных классов. — Новые черты придворного быта. — Роскошь при дворе и в жизни богатого буржуа. — Показной характер роскоши. — Рост значения художников и поэтов. — Жажда славы через увековечение в литературе и литературный шантаж. — Шуты. — Перемены в общественном положении женщины. — Изабелла д’Эсте, Маргарита Наваррская. — Увлечение теориями любви. — Перемены в мужской и женской одежде и возникновение быстро сменяющейся моды. —Борьба против роскоши в одежде. — Заботы о наружности (косметика и пр.) и пренебрежение гигиеной

Глава шестая Культура XVI—XVII ВВ.

§ 1

Первоначальное накопление капитала и «начало капиталистической эры». — Великие географические открытия и их следствия. Роль феодально-абсолютистских монархий в первоначальном накоплении. — Производственная основа капиталистического развития: мануфактура и ее техника. — Развитие точных наук в связи с производственной практикой. —Астрономия: Коперник, Кеплер и Галилей. — Успехи математики, механики и оптики. — Исаак Ньютон. — Новое мировоззрение. — Джордано Бруно. Кампанелла. — Английская материалистическая философия (Бэкон, Гоббс, Джон Локк). Зарождение материалистической диалектики (Декарт и Спиноза). — Новые формы организации науки: ученые академии и журналы

§ 2

Расцвет литературы в XVI—XVII вв. — Литература феодального дворянства. — Ее жеманство и претенциозность. — Пастораль. — «Освобожденный Иерусалим» Торквато Тассо. — Предпосылки расцвета и особенности испанской литературы. — Рыцарские романы и «Дон Кихот» Сервантеса. — Театр Лопе де Вега и Кальдерона. — Черты развития Франции и ее литературы в эпоху абсолютизма. — Малерб. — Реформа языка и стиля. — Классицизм. — Французская Академия «бессмертных». — Буало. — Законы классической поэтики. — Драматурги классицизма: Корнель, Расин. — Комедии Мольера. — Басни Лафонтэна. — Влияние французской литературы на культуру Европы. — Англия эпохи Тюдоров. — Английский театр. — Марло. — Уильям Шекспир и культурное значение его творчества. — Буржуазное творчество времен революции. — Мильтон и его «Потерянный рай»

§ 3

Изобразительное искусство и архитектура XVI—XVII вв. — Стиль «барокко»: его особенности в архитектуре и живописи. — Творчество Бернини. — Живописец Тинторетто. — Возрождение реализма в работах Караваджо. — Искусство Северной Европы; фламандская и голландская школы. — Рубенс. — Ван-Дейк и Иорданс. — Испанская живопись: Веласкес. — Испанская архитектура. — Голландская реалистическая живопись; Хальс и Рембрандт. — Французский «классицизм» и «стиль Людовика XIV». — Версальский дворец. — Стиль «рокайль», или «рококо». — Творчество Ватто и конец барочного искусства. Развитие инструментальной музыки. — Возникновение оперы. — Монтеверди. — Французская опера (Люлли). — Неаполитанская опера (А. Скарлатти). — Оратория

§ 4

Быт и нравы европейского общества в период разложения феодализма. — Идеальный придворный Кастильоне. — Черты загнивания придворного быта и дворянской семьи: чичисбеизм. — Первые «салоны». — Отель Рамбулье и подражания ему в Европе. Новый центр светской жизни — двор Людовика XIV. — Быт и нравы двора, придворный церемониал. — Внутреннее убранство дворцов и отелей. — Стиль мебели и домашней утвари. — Версальский дворец. — Версальские придворные и бытовая обстановка в Версале. — Изменения в одежде господствующих классов. — Испанская мода. — Парижская мода. — Клубы. — Увлечение картами. — Положение народных масс

ЧАСТЬ II

СРЕДНЕВЕКОВЫЙ ВОСТОК

Введение . Взаимосвязь Востока и Запада. — Значение торговли. — Роль арабов и монголов. — Культурный вклад средневекового Востока. — Причины отсталости восточных обществ

А. Иран и Средняя Азия

Глава первая Иран в эпоху Сасанидов

Исторический очерк сасанидского Ирана. — Социальный строй. Управление и государственный аппарат. — Суд и право. — Войско и военная техника. — Замок. — Город. — Ремесла и торговля. — Монета и денежное обращение. — Семья. Положение женщины. — Быт царя, феодалов и народной массы. — Пища, жилище, одежда. — Религия. — Жрецы и храмы. — Религиозные тексты. — Оппозиционные религиозные учения и связанные с ними социальные движения. —Манихейство и маздакизм. — Язык, письменность и литература. — Школа и образование. — Наука. — Музыка и изобразительное искусство. — Три периода развития искусства. — Архитектура, скульптура, торевтика и живопись. — Символика художественных образов

Глава вторая Иран в IX—XIII вв.

Иран от распадения халифата до монгольского завоевания. — Государства Тахиридов, Саффаридов и Буидов. — Социальные и экономические сдвиги в период господства сельджуков. — Сельское хозяйство. — Земледельческие культуры. — Развитие городов. — Ремесло и торговля. — Быт городского населения. — Организация государства. — Войско. — Мусульманское право. Религия. — Мусульманские секты. — Суфизм. — Богословие и философия. — Медицина, астрономия, география и другие науки. — Язык науки и литературы. — Поэзия. — Фердоуси. — Рыцарские романы и поэмы. — Низами. — Народное (городское) творчество. — Изобразительное искусство

Глава третья Иран и Средняя Азия в XIII—XVII вв.

Монгольское нашествие. — Тимур и Тимуриды. — Организация государства Тимура. — Феодальное чиновничество и войско. — Строительная деятельность Тимура. — Архитектурные памятники Самарканда и Ясы (Туркестана). — Гератский центр культуры при Тимуридах. — «Художественная академия» Байсонгура и искусство художественной книги. — Литература на персидском и староузбекском языках. — Джами и Навои. — Архитектура и художественное ремесло в Герате. — Сефевиды. — Подъем сефевидского Ирана при Аббасе I. — Художественное ремесло Исфахана и Джульфы. — Развитие сефевидской миниатюры. — Влияние сефевидского искусства на Европу. — Упадок Ирана со второй половины XVII в.

Б. Китай

Глава первая

Особенности китайской культуры. — Основные этапы истории Китая в III—XVIII вв. — Государственное устройство. — Император, центральное и местное управление, армия. — Расширение территории. — Разноплеменность населения. — Сельское хозяйство. — Добывающая промышленность. — Ремесло. — Государственные предприятия и монополии. — Транспорт и торговля

Глава вторая

Деревня и город. — Феодальные отношения в деревне. — Формы землевладения. — Туфеи. —Города и их отношение к деревне. — Внешний вид крупного города; Ханчжоу. — Городские сословия. — Быт феодалов и трудящихся масс. — Положение женщины. — Семейные нравы. —Самоубийства

Глава третья

Религия и философия. — Конфуцианство, буддизм, даосизм. — Проникновение ислама и христианства. — Китайская наука, ее особенности. — «Пятикнижие», «Четверокнижие» и комментарии к ним. Филология, история, география. Естествознание и медицина. — Каталоги и энциклопедии. — Письмо и книга. — Газета. — Образование. — Литературные экзамены, их общественное и государственное значение. — Влияние китайской образованности на соседние страны

Глава четвертая

Художественная литература. — Поэзия. — Роман. — Театр. — Актеры. — Живопись. Техника, стиль и сюжеты живописи. — Скульптура. — Архитектура. Наиболее выдающиеся памятники архитектуры. — Народное искусство. — Резьба по дереву, камню и кости. — Живопись иглой. —Ювелирное дело. — Фарфор. — Эмали. — Упадок художественного ремесла

В. Индия

Введение . Очерк истории средневековой Индии. — Эпоха Гупта. — «Золотой век» индийской культуры. — Нашествие гуннов. — Мусульманское господство. — Правление «Великих Моголов». — Индия—английская колония

Глава первая Экономика, общество, государство

Сельская община. — Система искусственного орошения. — Земледелие и его техника. —Скотоводство. — Ремесла. — Общественный строй. — Феодальная иерархия. — Царь и государственный аппарат. Военное дело. — Суд и законы. — Феодальные «республики» (гана)

Глава вторая Быт, нравы, религия

Семья и положение женщины. — Обычай «сутти». — Быт брахманов. — Ученичество. — Форма брака. — Кастовые запреты. — Аскетизм и самоистязания. — Быт кшатриев. — Царский двор. Образ жизни царя и князей. — Царские и княжеские резиденции. — Шудры и внекастовые социальные низы. — Внешний вид деревни. — Внешний вид города. — Религия индуизма. — Индуистические культуры и религиозно-философские учения

Глава третья Наука, искусство и литература

Математика, астрономия, география, медицина. — Изобразительные искусства. — Архитектура и ее важнейшие памятники. — Скульптура. — Монументальная и миниатюрная живопись. —Литература. — Калидаса и его «Шакунтала». — Поэзия и авантюрный роман. — Мусульманская литература. — Литература на народных языках. — Художественное ремесло. — Индийская культура в Индонезии и Индокитае. — Памятники зодчества и скульптуры

Обложка: обложка книги «История культуры. Том первый»