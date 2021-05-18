История британского колониализма в работах отечественных историков XIX — начала XX веков Отечественные исследователи уделяли немало внимания самым различным проблемам британской истории, актуальным в XIX — начале XX вв. для России. В их числе: проблемы местного самоуправления, становления политической системы, внешней политики и ряд других. Однако историками практически не рассматривались проблемы, связанные с Британской империей, в особенности, со страницами ее становления. На чтение: 3 минуты

А.А. Киселев

История британского колониализма в работах отечественных историков XIX — начала XX веков

Как известно, отечественные исследователи уделяли немало внимания самым различным проблемам британской истории, актуальным в XIX — начале XX вв. для России. В их числе: проблемы местного самоуправления, становления политической системы, внешней политики и ряд других. Однако историками практически не рассматривались проблемы, связанные с Британской империей, в особенности, со страницами ее становления. К примеру, известные историки М.М. Ковалевский и Н.И. Кареев лишь упоминали об английских колониях в Северной Америке как местоположении переселения пуритан, пострадавших от политики Стюартов [1] . Для Ковалевского английская колонизация — это еще и важный фактор переноса в Новую Англию республиканских идей, которые впоследствии станут основой идеологии нового государства — США.

Более тщательно к истории британской колонизации (правда, преимущественно на Востоке) подошел Г. Вызинский. В своей работе, посвященной известному британскому историку Т.Б. Маколею, Г. Вызинский описал службу ученого в Ост-Индской компании. К слову сказать, отечественный исследователь всячески поддерживал британский колониализм в Индии, считая его необходимым для развития цивилизации. Что же касается местного населения страны, то к ним Вызинский относился с долей презрения. Так, характеризуя уголовный кодекс 1834 г., который Т.Б. Маколей составил для Индии, Г. Вызинский писал: «Он (закон) был, можно сказать, слишком хорош для индийского народонаселения; индусы еще не доросли до таких законов» [2] .

Подобные взгляды Г. Вызинский высказывал и в другой своей работе «Настоящее и будущее Английской Индии», опубликованной в разгар восстания сипаев в Индии. Там, пожалуй, впервые отечественный исследователь описал британский колониализм в Индии. «Система, основанная на нравственном и физическом превосходстве англосаксонского племени над азиатами, управляющая страною, равною Европе и заселенною 180 миллионами жителей, посредством нескольких десятков тысяч англичан и 300-тысячной армии туземцев — система самая искусственная и, по-видимому, ненадежная, оправдывалась, однако ж, с каждым годом новыми успехами», — писал Г. Вызинский. — «Мы не хотим сказать этим, чтобы все в этой истории было хорошо и удовлетворительно, чтобы тут не было всякого рода злоупотреблений, порожденных корыстью и пылом частных интересов; но все это прекращается само собою, по мере ограничения деспотизма (Ост-Индской — А.К. ) Компании, который портит и людей, и учреждения, по мере уничтожения ее привилегий, которые давали ей характер исключительности и монополии, и по мере развития в стране условий гражданственности и свободного проявления жизни» [3] . Вызинский анализируя деятельность Ост-Индской компании на Востоке, отмечал недостатки управления данным регионом (например, коррупцию в огромных размерах), однако искренне желал британцам успехов в подавлении сипайского восстания и установления жесткой власти в Индии: «Буря, которая разразилась теперь в Индии, несмотря на все свои ужасы, послужит только, мы уверены, к очищению воздуха и почвы: падет и рушится все гнилое, негодное и отжившее, и знамя, поднятое Англией на отдаленном Востоке, поднимется выше и станет светлее» [4] .

Пионером в области изучения британского колониализма в России является также П.Г. Мижуев, считавший свое исследование «первым опытом обзора истории английской колонизации» в отечественной исторической литературе [5] . Автор сетовал на то, что «русское общество… мало знакомо с политической и общественной жизнью Англии, равно как и с английской наукой» [6] . В то же время, по его мнению, «изучение истории развития колониальной империи Англии заслуживает серьезного изучения», поскольку в этом направлении «англичане достигли наиболее замечательных и, по-видимому, наиболее прочных результатов» [7] . Важность исследования британского колониализма для П.Г. Мижуева обозначена тем фактом, что «британская империя представляет собою одно из самых замечательных и самых важных государств нашего времени как по огромности занимаемой им территории, разбросанной по всем пяти частям света, так и по крайнему разнообразию народностей, населяющих различные части империи, в особенности же по чрезвычайной сложности своего политического устройства» [8] . Однако, несмотря на важность поставленной задачи, исследование П.Г. Мижуева представляет собой лишь краткий обзор основных событий английской колонизации XVII — XIX вв., выполненный в нарративной традиции англо-американской историографии.

Отсутствие интереса отечественных историков к британской колониальной политике можно объяснить тем фактом, что и в самой Великобритании к началу XX столетия было совсем немного хороших работ о колониализме. Отдельные проблемы рассматривались в биографиях различных колониальных деятелей (например, на русский язык среди прочих было переведено эссе Т.Б. Маколея об Уоррене Гастингсе) [9] . Однако на протяжении почти 60 лет в XIX столетии в Лондоне политическими элитами культивировалась идея о том, что будущее империи заключается в постепенном освобождении метрополии от ее колоний. К примеру, в 1830-е гг. заместитель государственного секретаря по военным и колониальным делам лорд Генри Грей писал генерал-губернатору Канады: «В Палате Общин и, с сожалением вынужден сказать, в высших сферах начинает господствовать мнение (которое я считаю совершенно ошибочным), будто у нас нет интереса к сохранению наших колоний» [10] .

Лишь в эпоху колониальных реформ в 1860-е гг. начался пересмотр взглядов на колонии и колониальную политику. В 1869 г. вышла знаменитая книга либерального историка и политического деятеля Чарльза Дилка «Более Великая Британия» [11] , которая снова породила интерес к колониям. В 1872 г. лидер Консервативной партии Б. Дизраэли выступил с известной речью в Хрустальном дворце, которая считается началом целенаправленной проимперской пропаганды, подтолкнувшей британский народ к джингоизму. А в 1883 г. была опубликована, по сути, первая комплексная работа по истории британского колониализма Джона Сили «Расширение Англии», которая в 1903 г. была переведена на русский язык [12] .

Несмотря на то, что во второй половине XIX — первой XX вв. в США активно развивалась «имперская» историческая школа, представители которой (Г. Осгуд, Дж. Бир и др.) создали множество статей и монографий о развитии Британской империи [13] , в самой Великобритании следующая комплексная работа об истории империи появилась только в 1929 г. [14]

Таким образом, русская дореволюционная историография следовала за британской наукой в вопросе истории британского колониализма (особенно ее раннего периода). Основное же внимание проблемам колониальной истории Великобритании в нашей стране начнут уделять уже советские исследователи.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Ковалевский М.М. История Великобритании. СПб., 1911; Кареев Н.И. История Западной Европы в Новое время. Т. 2. СПб., 1904.

[2] Вызинский Г. Лорд Маколей, его жизнь и сочинения. СПб., 1860. С. 65.

[3] Вызинский Г. Настоящее и будущее Английской Индии // Русский Вестник. 1858. № 13. С. 242, 249.

[4] Там же. С. 302.

[5] Мижуев П.Г. История колониальной империи и колониальной политики Англии. СПб., 1909. С. 7.

[6] Там же. С. 210.

[7] Там же. С. 3.

[8] Там же. С. 1.

[9] Маколей Т.Б. Воррен Гастингс // Маколей Т.Б. Полное собрание сочинений. Т. IV. СПб., 1862.

[10] Брендон П. Упадок и разрушение Британской империи, 1781—1997. М., 2010. С. 113.

[11] Dilke Ch.W. Greater Britain. L., 1868.

[12] Сили Дж. Расширение Англии. СПб., 1903.

[13] К примеру см.: Osgood H.L. England and the American Colonies in the Seventeenth Century // Political Science Quaterly, №17. (June 1902). P. 206 – 222; Osgood H. The American Colonies in the Eighteenth Century. Vol. 1 – 3. Gloucester (Mass.), 1958.

[14] The Cambridge History of the British Empire. Vol. I. The Old Empire. From the Beginnings to 1783. Cambridge, 1929