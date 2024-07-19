Историческое знание в контексте книжной культуры Историческое знание в контексте книжной культуры На чтение: 1 минута

Люди и тексты. Исторический альманах. 2013 Историческое знание в контексте книжной культуры

Редакционный Совет издания:

д.и.н. М.С. Бобкова (отв. ред.), Dr. phil. Андреас Буллер (ФРГ), к.и.н. С.Г. Мереминский , д.и.н. С.И. Посохов (Украина), д.и.н. А.И. Сидоров , член-корр. РАН П.Ю. Уваров , д.и.н. В.И. Уколова

Рецензенты: доктор исторических наук, профессор РГГУ В.С. Мирзеханов , кандидат исторических наук, доцент МГИМО (У) МИД России Т.В. Черникова

В основе данного издания лежат результаты работы над исследовательским проектом 2013 г. «Историописание в контексте книжной культуры и схоларных практик» научного он-лайн семинара «Люди и тексты». Внимание авторов сбор-ника сосредоточено на функционировании сочинений о прошлом в коммуника-тивной среде, характеризующей различные аспекты книжной культуры. Изуче-ние исторических текстов в контексте книжной культуры охватывает их форму и содержание, создание, функционирование, их комплексное рассмотрение с учетом особенностей локальных историописаний в диахронно-синхронной взаи-мосвязи. Сборник адресован ученым, преподавателям истории в вузах, учите-лям, аспирантам, студентам и всем интересующимся социальными функциями истории.

Книжная культура в познании прошлого ( М.С. Бобкова )

ЧАСТЬ I. ИСТОРИЧЕСКОЕ ЗНАНИЕ И КНИЖНАЯ КУЛЬТУРА ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ И РАННЕГО НОВОГО ВРЕМЕНИ

А.И. Сидоров. Книги по франкской истории в культурном пространстве Каролингской империи: актуальный запрос на прошлое

С.Г. Мереминский. Сочинения Альфреда Беверлийского и социальное пространство историописания в Англии XII века

И.С. Филиппов. Проблема представительности средневековых собраний источников

М.Г. Логутова. Исторические сочинения Фомы Кемпийского

И.Е. Андронов. Позднеантичные историко-церковные сочинения в книгопечатании середины XVI века П.Ю. Уваров. Университет – дочь двух отцов? История как аргумент в суде и средство социальной консолидации (Париж, 1586 г.)

ЧАСТЬ II. РОССИЙСКИЙ ЛАНДШАФТ ИСТОРИОПИСАНИЯ В КОНТЕКСТЕ КНИЖНОЙ КУЛЬТУРЫ

М.А. Ермолаева, Д.Н. Бакун. История книжной культуры в контексте исторического знания: некоторые особенности формирования и развития

Л.В. Столярова. Начальный период в истории книги Древней Руси (XI – XIV вв.)

С.Ю. Агишев. Сражение за будущее студента Шаламова (опыт биографического очерка по документальным и художественным текстам)

Abstract

Обложка: обложка книги «Люди и тексты. Исторический альманах. 2013. Историческое знание в контексте книжной культуры./ научное издание. М.: ИВИ РАН, 2014».

Источник: https://mgimo.ru