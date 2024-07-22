Историческая Память: защитить и сохранить Российское военно-историческое общество - за сохранение исторического и культурного наследия России На чтение: 1 минута

В Звенигороде недавно произошел вопиющий случай. В парке на Советской улице мужчина снес кувалдой голову с бюста Иосифа Сталина и повредил Памятник Владимиру Ленину. Злоумышленник установлен, в отношении него возбуждено уголовное дело.

К большому сожалению, «непомнящих родства» в нашей стране развелось много. Чудовищная безнравственность проявляется, в том числе, и в отношении Памяти о Героях нашей Родины. В начале июля в Зианчуринском районе Башкирии трое школьников разбили плиты на постаменте Мемориала воинам-интернационалистам и раскидали гвоздики, которые возложили местные жители.

Аналогичный случай произошел в Подмосковье. Школьники устроили пикник и готовили еду на Вечном огне Мемориального комплекса воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны.

Подобное варварское отношение к истории нашего Отечества недопустимо! Такие случаи – яркие примеры беспамятности и нравственного разложения. Пересмотр исторической действительности давно стал инструментом политических манипуляций, с помощью которого в подрывных целях создаются и внедряются идеологические установки. Долгие годы главной мишенью проводимых масштабных кампаний по фальсификациям истории являлась Историческая Память народа.

За осквернение или уничтожение захоронений и Памятников граждане должны нести личную ответственность с 14-летнего возраста. Подобные преступления против Истории Отечества должны строго наказываться со стороны Государства.

Сейчас, во время проведения Специальной военной операции, как никогда важно проводить патриотическую и просветительскую работу с молодежью, а также обеспечить популяризацию достижений военно-исторической науки. Важность патриотического воспитания в духе традиционных морально-нравственных ценностей трудно переоценить, ведь именно оно составляет Основу Национальной идеи Страны.

Только приобщаясь к Великому прошлому своей страны, человек обретает духовное богатство, основой которого является любовь к родной истории, соответственно, и к родной земле.

На встрече с представителями общественных патриотических и молодежных организаций в 2023 году Президент России Владимир Путин заявил, что без знания прошлого и без понимания того, на какой земле и благодаря кому мы живем – нет будущего.

- Народ без памяти не имеет будущего. Без памяти мы будем все утрачивать, все то, чем мы дорожим и на основе чего идем вперед. Нельзя жить только прошлым, это ведет в никуда. Нужно жить сегодняшним днем и смотреть в будущее. Но не бывает будущего без знания прошлого, без понимания того, на какой земле мы живем и благодаря кому мы живем.

Российское военно-историческое общество выступает за сохранение и популяризацию исторического и культурного наследия России. За время работы РВИО установило около 600 мемориальных объектов по всей стране и за рубежом. Отдельные Мемориалы, созданные при непосредственном участии РВИО, становятся знаковыми символами Памяти и Связи времен в масштабах Государства.

Сохранение Исторической Памяти для Российского военно-исторического общества является принципиальной позицией. Осуществлять мониторинг состояния Мемориалов позволяет ресурс Местопамяти.рф. На сегодняшний день на интерактивной карте этого сайта размещены более 93 тысяч Памятников, Мемориалов и воинских захоронений, посвященных героическому прошлому нашего Отечества. Каждый желающий может внести на карту места памяти, а главное - рассказать об их состоянии.

«Народный мониторинг», в том числе, стал стимулом для местных властей к поддержанию Памятников в надлежащем состоянии.

К 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне в России прошла акция РВИО - субботник «Место памяти» . Активисты Региональных отделений по всей стране проводили мероприятия по благоустройству и уборке Памятников и Мемориалов в своих городах. Бережное отношение к нашему уникальному историческому, культурному, духовному наследию – один из ключевых государственных приоритетов.

Именно увековечивание памяти Героев Отечества и выдающихся исторических деятелей России, а также уход за местами захоронений и сохранение Мемориалов способствуют воспитанию подрастающего поколения в духе патриотизма и противодействуют попыткам искажения Отечественной военной истории.

Сегодня отважные Сыны Отечества, не щадя своих жизней, защищают нашу Родину на фронтах Специальной военной операции. Те, кто сейчас сражаются на передовой, противостоят возрождению абсолютного зла – фашизма. И совсем, как их деды и прадеды, наши бойцы не дают этой нечисти разрушить нашу Страну. Патриотизм Защитников Родины остаётся связующим звеном между Героями прошлого и настоящего.

Авторы:

эксперты Российского военно-исторического общества

Обложка: Вечный огонь у памятника «Жертвам фашизма»

Источник: местопамяти.рф