Жизни знаменитого французского императора в книге Е. В. Тарле «Наполеон» Узнайте, как Тарле, используя метод исторического анализа, представил один из самых противоречивых и значимых образов в истории, а также какие уроки можно извлечь из его монографии.

«Не только тем нам дорог Тарле,

Что знает он о каждом Карле,

Что понят им Наполеон.

Нет, показал его анализ,

Как из Фуше родился Даллес,

Из Талейрана – Ачесон».

С.Я. Маршак

Монография «Наполеон» как исторический труд

Монография «Наполеон» Евгения Викторовича Тарле до сих пор чрезвычайно популярна не только в России, но и во Франции и других странах мира. Из всего перечня биография «маленького капрала» работа Тарле –самая читаемая из всех написанных до сих пор биографий Наполеона. При условии, что имена отечественных историков не так широко известны зарубежной аудитории, имя Евгения Викторовича знакомо повсеместно. Так, например, в парижской Высшей Нормальной школе от студентов исторического направления требуют обязательного ознакомления с «Наполеоном» за авторством Тарле, который был переведён на французский язык ещё в 1937 году.

При этом стоит отметить, что Тарле не отходит от традиционной манеры изложения биографии Наполеона: от его рождения на Корсике повествование плавно переходит к первым успехам Буонапарте, затем Наполеон достигает зенита своей славы, терпит сокрушительное поражение от стран антифранцузской коалиции и уходит в ссылку, оставаясь в памяти поколений. Работа Евгения Викторовича Тарле имеет все достоинства исторического жанра: она сбалансирована, выдержана в определённой гармонии и имеет чёткий фундамент.

Фигура Бонапарта обладает внушительной славой и величием в веках. Несложно заметить, что автор восхищается фигурой Наполеона: «Человек, биографию и характеристику которого я должен дать в предлагаемой книге, представляет собой одно из удивительнейших явлений мировой истории» – этими словами Тарле открывает свой труд.

Оценка Тарле личности Наполеона

Тарле нисколько не умаляет заслуг Бонапарта, описывая те зловещие чувства, которые исходили от личности Наполеона в зените его могущества, его стратегический, тактический и политический гений – оказавшийся, во многом мифом.

Тарле не слепо восхищается личностью Наполеона, но признаёт его качества и личные заслуги, которые вдохновляли людей как на протяжении XIX столетия, так и сейчас. В то же время Бонапарт представляется как «монарх, обративший республики, окружавшие Францию, в королевства и раздавший их своим братьям, зятьям и маршалам, – этот бесспорный исторический образ не имеет ничего общего с титулом завершителя революции. И только фальшивая идеализация Наполеона может это отрицать.

Ликвидация демократии, установление самой беспредельной личной власти, и всё это с прямой целью охраны интересов имущих классов и установления владычества над всей Европой, – вот что было налицо в деятельности первого Бонапарта, к отрицать это можно, только отказавшись от исторической правды во имя продолжения и подкрепления «наполеоновской легенды», уже принёсшей так много страшного зла в прошлом именно потому, что она рассчитана была на малосознательную, колеблющуюся массу».

Тарле замечает, что чем дольше длился мир и чем сильнее росло могущество Наполеона, тем более агрессивным, нелюдимым, раздражительным и мрачным становился император. Всё менялось тогда, когда мирные праздные дни вновь сменялись боевыми буднями. Про Бонапарта Тарле писал: «Война была настолько его стихией, что когда он готовил её и вел, он всегда производил впечатление человека, живущего полной жизнью, дышащего полной грудью».

Принятие работы читающей публикой своего времени

Сама монография увидела свет в 1936 году и сразу была признана современниками шедевром. Работа неоднократно переиздавалась в Советском Союзе и была популярна как среди читающей публики, так и среди специалистов по эпохе Революционных и Наполеоновских войн. Историк-медиевист Дмитрий Моисеевич Петрушевский, у которого были непростые отношения с Тарле, писал: «Вашего «Наполеона» прочёл с большим увлечением. Это настоящий шедевр исторической науки и искусства, с которым от всей души поздравляю Вас. Это общее мнение всех, кто читал Вашу книгу».

Книга издавалась и переиздавалась во многих странах мира. «Тарле написал действительно классическую биографию Наполеона. Однако 10 июня 1937 годах в газетах «Правда» и «Известия» появляются две разгромные статьи. Одновременно на «Наполеона» публикуется критика двух анонимных авторов, подписавшихся псевдонимами «А. Константинов» и «Дм. Кутузов». Книга Тарле называлась «вражеской вылазкой», а он сам был прозван «фальсификатором истории» и контрреволюционером.

Тарле перенёс тяжёлый удар. Известно, что Тарле по этому вопросу написал письмо Сталину, считая, что инициатива о критике исходила от него. Текст письма на данный момент обнаружен, однако известен ответ «вождя народов»: «Мне казалось, что редакционные замечания «Известий» и «Правды», дезавуирующие критику товарищей Константинова и Кутузова, уже исчерпали вопрос, затронутый в Вашем письме, насчет Вашего права ответить в печати на критику этих товарищей антикритикой.

Я узнал, однако, недавно, что редакционные замечания этих газет Вас не удовлетворяют. Если это верно, можно было бы безусловно удовлетворить Ваше требование насчёт антикритики. За Вами остаётся право остановиться на форме антикритики, наиболее Вас удовлетворяющей (выступление в газете или в виде предисловия к новому изданию «Наполеона»)».

Буквально на следующий день в газетах появляются опровержения опубликованных накануне статей. Вскоре Евгений Викторович Тарле был восстановлен в Академии наук СССР. Вслед за «Наполеоном» была издана книга «Нашествие Наполеона на Россию. 1812 год», а за ней – «Талейран». Таким образом, трилогия Тарле по эпохе Великой французской революции и наполеоновского правления во Франции стала одной из наиболее популярных среди широких слоёв читающей публики и принесла ему славу за несколько лет до выхода в свет «Крымской войны».

Содержание книги

Книга «Наполеон» состоит из двадцати семи глав. Первая из них озаглавлена «Молодые годы Наполеона Бонапарта». Здесь Евгений Викторович повествует о предыстории будущего «императора французов». Здесь, в городке Аяччо на Корсике, на берегу Средиземного моря 15 августа 1769 года в семье Карло и Летиции Буонапарте родился маленький Наполеон. На тот момент Корсика лишь три месяца была в составе Королевства Франция – до того остров, объявив о своей независимости от Генуи, несколько лет существовал самостоятельно, пока бывшая метрополия не продала свои формальные права на Корсику, что позволило французам вторгнуться в её пределы. Родители Наполеона присоединились к сопротивлению: отец в рядах повстанцев отстреливался от французов, пока беременная мать подавала ему оружие. Таким образом, даже дородовой период был связан у Наполеона с войной.

Это оставило отпечаток на сознании юноши, о чём повествует сам Тарле, описывая обучение Наполеона в Бриеннском военном училище: «Французских товарищей удивлял и отчуждал от него его корсиканский патриотизм: для него французы были тогда еще чуждой расой, пришельцами-завоевателями родного острова». Евгений Викторович подробно описывает тяжёлые жизненные испытания, с которыми пришлось столкнуться малолетнему Буонапарте, помещённому во враждебную среду, погружению в которую он предпочитал увлечение научной литературой.

Глава заканчивается на 1796 годе – поворотной для Великой французской революции дате, когда Наполеон, уже сменивший фамилию на привычную нам, стал во главе Итальянской армии. Эту часть работы Тарле подытоживает словами: «В истории Европы начиналась новая глава – долгая и кровавая».

Вторая глава книги повествует об Итальянской кампании 1796-1797 гг., в которой Наполеон, руководя французскими войсками на севере Италии (ранее упомянутая Итальянская армия) наносит ряд разгромных поражений пьемонтским и австрийским войскам, вынуждая выйти из войны по очереди сначала Турин, а за ним – Вену. Эта блестяще проведённая кампания выдвинула личность Бонапарта среди всех остальных французских военачальников, сделав его одним из главных героев Войны второй коалиции.

В какой-то момент Наполеон был единственным из победоносных французских генералов. Опасаясь за своё положение ввиду растущей популярности Наполеона, Директория направляет его на Ближний Восток, чему посвящена третья глава книги «Завоевание Египта и поход в Сирию 1798-1799 гг.», в которой повествуется о боевых действиях французов под командованием Бонапарта против англо-турецких войск на юго-востоке Средиземноморья. Четвёртая глава связана непосредственно с «Восемнадцатым брюмера 1799 г.», когда чудом вернувшийся из Египта Наполеон свергает Директорию в Париже и устанавливает власть трёх консулов, главным из которых становится он сам. Это – совершенно новый этап в личности Наполеона и, как выяснится впоследствии, новая эра в истории французской государственности. Пятая и шестая главы повествуют о первых шагах Бонапарта к упрочению своей единоличной власти, об очередном разгроме австрийцев во Второй Итальянской кампании и устроению нового французского законодательства, вершиной которого является используемый по сегодняшний день «Кодекс Наполеона».

С седьмую по девятую главу Евгений Викторович описывает боевые действия Франции против кольца её врагов и возвышение Наполеона, ставшего императором: «Начало новой войны с Англией и коронация Наполеона 1803-1804 гг.», «Разгром третьей коалиции 1805-1806 гг.», «Разгром Пруссии и окончательное подчинение Германии 1806-1807 гг.».

В следующей главе «От Тильзита до Ваграма 1807-1809 гг.» Тарле описывает трудную внешнеполитическую обстановку, в которой оказалась наполеоновская Франция по вине нескончаемо растущих амбиций своего императора: чем сильнее прирастала новыми территориями Франция, ставшая новой родиной для вчерашнего корсиканского патриота, тем сильнее становились аппетиты Парижа, вылившиеся в сложную партизанскую войну на Иберийском полуострове и постоянные восстания в странах-сателлитах. Одиннадцатая глава «Император и империя в зените могущества 1810-1811 гг.» повествует о последних относительно спокойных днях правления Бонапарта перед «Разрывом с Россией 1811-1812 гг.» и опрометчивым решением перейти Неман.

Тринадцатая глава «Нашествие Наполеона на Россию 1812 г.» рассказывает о судьбоносной Отечественной войне русского народа против «армии двунадесяти языков». Именно в этой войне была разгромлена «Великая армия» Франции и её сателлитов, а союзники, силой подчинённые по итогам предыдущих войн, изменили своё решение и примкнули к Российской империи в её освободительном заграничном походе 1813 года. Этому посвящена четырнадцатая глава книги «Восстание вассальной Европы против Наполеона и «битва народов».

Начало крушения «великой империи» 1813 г.». В эти дни к России примкнули самые разные классы населения со всех уголков Европы, о чём пишет автор: «…против Наполеона боролся также и тот класс европейского общества, который некогда восторгался «гражданином первым консулом», якобы носителем революционных освободительных идей, каким его считали многие еще в промежуток времени между 18 брюмера и провозглашением империи». Эти действия стали прямым следствием событий, описываемых в пятнадцатой главе «Война во Франции и отречение Наполеона 1814 г.». На этом, однако, история Наполеона не закончилась – следующая глава описывает попытку Наполеона реставрировать свою власть во Франции в период «ста дней» в 1815 году, но безуспешность мероприятия вынуждает Бонапарта принять свою судьбу и подчиниться воле великих держав, сославших его на остров Святой Елены, на котором «маленький капрал» доживал свои дни вплоть до 1821 года.

Империя Наполеона пала, но, как в конце своей монографии выразился Тарле: «…в памяти человечества навсегда остался образ, который в психологии одних перекликался с образами Аттилы, Тамерлана и Чингисхана, в душе других – с тенями Александра Македонского и Юлия Цезаря, но который по мере роста исторических исследований все более и более выясняется в его неповторяемом своеобразии и поразительной индивидуальной сложности».