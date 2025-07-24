Искусство войны. Константинополь под защитой «чудо-оружия» - греческого огня Искусство войны. Константинополь под защитой «чудо-оружия» - греческого огня

Одна из первых попыток осады Константинополя арабами в 673 году нашей эры провалилась в буквальном смысле с шумом и треском. С шумом бушующего пламени и треском горящих кораблей. Столицу Византии спасло секретное изобретение - греческий огонь, о составе и точных свойствах которого ученые спорят до сих пор. По своему тактическому эффекту это оружие почти не имело аналогов в истории.

Как пишет военный историк Алексей Ардашев, по легенде во время осады Константинополя сирийский ученый и инженер Каллиникос из Гелиополиса передал императору Константину IV рецепт тайного горючего состава. Эта смесь должна был полностью уничтожить арабский флот, приплывший штурмовать город с моря — с суши «второй Рим» был тогда практически неприступен. Стоит заметить, что как раз в VII веке нашей эры Арабский халифат подходил к пику могущества. А вот Византийская (т. е., Восточная Римская) империя переживала не лучшие времена, потеряв важнейшую экономическую базу - Египет. В 641 году арабы взяли его тогдашнюю столицу, Александрию.

Неудивительно, что в этой ситуации император решил рискнуть и довериться ученому. Результат превзошел все ожидания. Византийский историк Феофан сообщает: «Когда Константин IV узнал о приближении арабов, он подготовил огромные двухпалубные корабли, оснащенные греческим огнем (именно такое название получило новое «чудо-оружие» - Прим. Авт. ) Арабы были потрясены... Они бежали в великом страхе». В чем заключалась мощь греческого огня? Все источники сходятся на том, что состав горел не только на земле, но и на воде. Причем залить его той же водой не удавалось - это только усиливало горение. Спасти корабль, охваченный огнем, было невозможно. Состав помещался в закрытый сосуд, чаще всего — обыкновенный большой горшок, который выбрасывался метательной машиной на неприятеля. Выливаясь из разбившегося сосуда, смесь вспыхивала в соединении с воздухом. Нетрудно представить, какую панику это вызвало при первом применении: пылающие суда, тщетные попытки их потушить, и все новые снаряды, летевшие на корабли, заставили арабский флот поспешно ретироваться. Вторая попытка штурма Константинополя арабами в 718 году окончилась с тем же «успехом». Позже византийцы придумали более совершенные способы использования греческого огня. Непосредственно на судах устанавливались трубы, из которых огонь выпускали под давлением, с помощью мехов и насосов. Смесь вырывалась с жутким грохотом, напоминавшим артиллерийскую стрельбу, хотя конструкция в целом больше походила не на пушку, а скорее на огнемет. Во флоте византийцев появилась специальная должность - «трубник». Император Лев VI (866-912) в книге «Тактика» писал: «Должно всегда иметь на носу кораблей трубу, выложенную медью, для бросания этого огня в неприятеля. Из двух гребцов на носу один должен быть трубником». Византийские императоры тщательно хранили секрет «чудо-оружия», а также специального состава против него (есть сведения, что главным компонентом этого «противоядия» был уксус). На протяжении примерно пяти веков греческий огонь наводил ужас на врагов империи, и попытки других народов — арабов, болгар, русов — завладеть секретом оказывались тщетными. Погубило предательство. В 1210 году император Алексей III лишился престола и бежал за помощью к иконийскому султану. И уже через восемь лет рыцари-крестоносцы при осаде города Дамиетты (в современной Сирии) подверглись атаке греческим огнем со стороны сарацин. Существуют более поздние свидетельства использования греческого огня славянами. Но даже перестав быть секретом, греческий огонь еще пару веков применялся в сражениях, особенно в морских боях. Вытеснило его только появление огнестрельного оружия. В последний раз горючую смесь пускали в ход в 1453 году - опять при осаде Константинополя. Греческим огнем пользовались и византийцы, и победившие их турки. Но, закончив свою историю как оружие, греческий огонь вскоре породил новую загадку - секрет его изготовления был утрачен. Отдельные энтузиасты (например, некий француз Дюпре в середине XVIII века), посвятили разгадке тайны всю жизнь, но так и не добились успеха. Большинство современных исследователей сходятся на том, что состав делался на основе нефти, которая способна гореть на воде. Поэтому самым близким к истине можно принять мнение автора военного трактата Марка Грека (XIII век), когда греческий огонь уже стал достоянием многих народов. «Греческий огонь приготовляй таким образом: возьми чистой серы, земляного масла (нефти), вскипяти все это, положи пакли и поджигай», - сообщает Марк Грек. Впрочем, это всего лишь версия, пропорции состава неизвестны, так что самостоятельно повторять этот эксперимент категорически не рекомендуется!