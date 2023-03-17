Иностранные заимствования в русском языке: необходимость и мода На протяжении столетий русский язык впитывал в себя слова иностранного происхождения. На чтение: 3 минуты

На протяжении столетий русский язык впитывал в себя слова иностранного происхождения.

Тюркские, балтийские, финно-угорские и скандинавские народы оказали влияние на славян. А становление государства шло в тесной связи с соседями. От них в русский язык перекочевало немало слов, которые живы до сих пор: якорь, янтарь, кнут... Оставили свой след в русской культуре также латинский и греческий языки. Затем пришла мода на Францию, которая сдала позиции под натиском англомании.

Византийское наследие

Несмотря на большое количество народов, окружавших Русь, именно на юге находилось государство, оказавшее наибольшее влияние. Речь идёт о Византии, которая отодвинула на второй план и Хазарский каганат, и Хорезм.

Русь и Византию разделяло Чёрное море, что не мешало двум культурам плодотворно взаимодействовать. Причём бывало и так, что русские князья совершали военные походы на южного соседа. И тем приходилось откупаться. История со щитом Олега Вещего на воротах Константинополя известна всем.

Но главное – из Восточной Римской империи в Русь начало проникать христианство. Сначала осторожно, медленно. Для Византии это было рядовым делом в отношении воинственных соседей-язычников. Ведь Константинополю христианское государство было проще притянуть в свою сферу влияния. И если простой народ долгое время чтил веру предков, то среди знати было немало людей, лояльно относившихся к новой вере.

Есть версия, что первыми правителями Руси, принявшими христианство, стали киевские князья Аскольд и Дир. Затем в новую веру перешла княгиня Ольга. Существуетпредположение, что и её внук, Ярополк Святославич, тоже был крещёным, поскольку его женой являлась бывшая греческая монахиня. Однако о распространении христианства на всё государство речи не шло.

Ситуация изменилась, когда к власти пришёл Владимир. В 988 году произошло крещение Руси. И переход от язычества в православие оказал мощное влияние не только на статус молодого государства, но и на его культуру. Из Византии пришли новые порядки, традиции и культура. В язык начали проникать латинские и греческие слова. Например, это хорошо видно по названию наук - математика и физика. Более того, даже исконно славянские имена оказались под угрозой вытеснения. Появились Романы и Акулины, Василии и Екатерины, Георгии и Елены, Алексеи и Ксении.

Язык русичей преобразился и обогатился за счёт влияния могучего южного соседа.

Тюркизмы

На протяжении последующих столетий русский язык, конечно, менялся. Он обрастал новыми словами. Некоторые были заимствованы, другие — переделаны на новый лад. Новая мощная волна влияния иностранной культуры произошла во время татаро-монгольского нашествия. Так в русском языке поселились тюркизмы.

Проникать в Русь они начали раньше, но это были единичные случаи: боярин, богатырь, кумыс, шатёр. Оказало влияние и соседство с булгарами. От них пришли капище, сан, чертог, бисер, ковёр.

Новые слова прочно вошли в русский язык в период Золотой Орды. Причём они распространились во всех сферах жизни. И слова прижились, став частью русской языковой культуры. Например, от того периода достались арбуз и тесьма, ярлык и атаман, кинжал и казна, сарафан и базар.

В последующие годы влияние тюркизмов если и ослабло, то несильно. А после походов Ермака в Сибирь, на топографических картах появились тюркские названия рек: Енисей, Иртыш.

Галломания

Однако если влияние на русскую культуру, оказанное Византией (одна религия) и Золотой Ордой (завоевание Руси), можно отнести к категории «вынужденного», то с Францией дело обстояло иным образом.

Примерно в начале XVIII века, во время правления Петра I, Россия увлеклась Францией. Из-за границы стали прибывать специалисты, которые способствовали укоренению в русском языке французских слов. Так появились авангард, капитан, манёвр, балет, жанр, сюжет, шедевр, пейзаж, аппетит, коньяк, ресторан и многие другие слова.

Но своего расцвета почитание всего французского достигло при Екатерине Великой. Появился даже соответствующий термин - «галломания». Конечно, распространилась галломания только среди дворянства. Французский язык стал очень модным, каждому представителю знати было положено его знать.

Галломания на протяжении десятилетий не сдавала лидирующих позиций. Дошло до того, что во время светских раутов дворяне говорили исключительно на французском (что выразительно показано в романе Льва Толстого «Война и мир»). И это вызвало соответствующую реакцию у некоторых представителей творческой интеллигенции. Литераторы начали откровенно высмеивать галломанов. Среди них были Денис Фонвизин и Константин Батюшков.

У Батюшкова есть такие стихотворные строки:

Налейте мне ещё шампанского стакан,

Я сердцем славянин — желудком галломан!

Боролось с насаждением французского языка и литературное общество «Беседа любителей русского слова», возглавляемое Гавриилом Державиным и Александром Шишковым. Не остался в стороне и Александр Грибоедов. Он акцентировал внимание на своих современниках, которые бездумно соединяли русскую речь с иностранной. Появилось даже крылатое выражение «смесь французского с нижегородским».

Генерал-губернатор Москвы во времена войны с Наполеоном Фёдор Ростопчин писал: «Господи помилуй! Да будет ли этому конец? Долго ли нам быть обезьянами? Не пора ли опомниться, приняться за ум, сотворив молитву и, плюнув, сказать французу: „Сгинь ты, дьявольское наваждение! Ступай в ад или восвояси, всё равно, — только не будь на Руси…».

После наполеоновских войн галломания постепенно стала отходить на второй план, хотя ещё какое-то время дворянство и продолжало разговаривать на французском. Однако в моду стал входить другой европейский язык — английский.

Англомания

Не только славянофилы боролись с засильем французского, против него выступали и поклонники английского языка. И англомания начала обретать популярность в конце XIX века. Это стало выражением своеобразного протеста русской элиты, не желавшей сближения с Францией после событий 1805 года. И недовольное дворянство стало постепенно увлекаться Британией.

После наполеоновских войн интерес к Великобритании увеличился. Дело в том, что англичане преуспели и промышленности, и в сельском хозяйстве, и в военном деле. В Европе, в том числе и в России, стало появляться убеждение, что Англия во всём лучше остальных. И старались придерживаться этого стереотипа. Одними из главных англоманов того времени считались представители дворянского рода Воронцовых, адмиралы Павел Чичагов и Николай Мордвин, политический деятель Виктор Кочубей.

Англомания нашла отражение в русской литературе. Так, Павел Кирсанов — один из персонажей романа Ивана Тургенева «Отцы и дети» - являлся поклонником Англии. Он восхищался культурой королевства, аристократией. И одевался Кирсанов на английский манер.

Укреплению англомании способствовали и многочисленные британцы, жившие и работавшие в России. Причём это были не только гувернёры и гувернантки, а также врачи, инженеры, преподаватели. А в Санкт-Петербурге, Москве и других крупных городах стали появляться сады в британском стиле и Английские клубы.

Увлечение Великобританией не могло не сказаться на русском языке. В нём началиукореняться английские слова: денди, пикник, раут, комфорт, лидер, клуб, спорт, футбол, кекс, пудинг и другие.

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Английский язык превратился в международный после окончания Второй мировой войны. И, несмотря на «железный занавес», проник он и в Советский Союз. Режиссёр Игорь Масленников, увлекавшийся Англией, взялся за работу над картиной о Шерлоке Холмсе и докторе Ватсоне.

Более активно англицизмы стали проникать в СССР в конце 1980-х, когда «железный занавес» был опущен. Новые слова, словно семена, удачно ложились на благодатную почву.

Происходило обогащение русского языка словами, которые понятны в разных европейских государствах. Это привело к упрощению международного общения. Например, появились: спикер, брокер, саммит, мейкап, парадиз, шоппинг. Не изменилась ситуация и в последующие годы. А с распространением интернета, развитием социальных сетей и появлением новых профессий количество англицизмов только увеличилось.

Если посмотреть на историю заимствований в русском языке, станет заметно, что интенсивность внедрения иностранных слов напоминает синусоиду. Главное — знать меру.

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