Императрица Елизавета Петровна: достойная дочь реформатора Елизавета Петровна была хорошим отражением эпохи: звезда придворных вечеринок смогла удержать престиж Российской Империи в неспокойное время. На чтение: 2 минуты

Елизавета Петровна была хорошим отражением эпохи: звезда придворных вечеринок стремительно взошла на престол и смогла удержать престиж Российской Империи в это неспокойное время.

Путь к трону

Родилась будущая императрица в 1709 году в Коломенском дворце аккурат к возвращению своего отца из похода, в ходе которого он одержал знаменитую победу под Полтавой над шведской армией. Наследница трона росла в благоприятной среде и была окружена заботой и лаской. Петр I возлагал большие надежды на династический союз французского монарха Людовика XV и Елизаветы, которая слыла чуть ли не первой красавицей Европы. Однако проект такого выгодного брака не был реализован.

Будучи главной звездой петровских ассамблей, Елизавета привыкла к праздной жизни. Ее, безусловно, считали ярчайшей персоной императорского двора. Но после смерти отца в 1725 году ситуация начала меняться. В царствование Петра II (1727–1730) Елизавета Петровна еще играла заметную роль при дворе. С восшествием на престол племянницы императора Анны Иоанновны в 1730 году положение дочери Петра стало шатким. Цесаревна действовала осторожно, чтобы не разгневать новоиспеченную русскую императрицу. У Елизаветы Петровны было куда больше прав на престол. В 1740 году не стало Анны Иоанновны . Власть в стране вновь поменялась: бушевала эпоха дворцовых переворотов. У власти оказался внучатый племянник покойной императрицы Анны Иоанновны – двухмесячный Иоанн Антонович под регентством своей матери Анны Леопольдовны.

В этой ситуации Елизавета Петровна в захвате власти могла рассчитывать лишь на поддержку гвардии. В ночь на 25 ноября 1741 года караул из гренадеров Семеновского полка сопроводил будущую императрицу в казармы Преображенского полка. Большая часть гвардейских унтер-офицеров была собрана в отдельную роту и принесла присягу новой государыне. Гренадеры под началом камер-юнкера Воронцова и лекаря Лестока отправились в Зимний дворец. Анна Леопольдовна и Иоанн Антонович были арестованы. Французские и шведские атташе предлагали Елизавете Петровне поддержку взамен на изменение внешнеполитического направления Российской Империи. Но новая императрица обошлась без помощи иностранцев, внутренний конфликт в Российской империи не оказал сильного влияния на внешнеполитическую обстановку. Дворцовый переворот произошел довольно быстро и без крови. Интересно, что именно в этот момент Елизавета Петровна обещала не казнить никого из своих подданных. Эту клятву императрица соблюдала на протяжении всего своего правления.

Внутренняя политика императрицы

Можно сказать, что Елизавета Петровна взошла на престол в 1741 году под лозунгом реставрации порядков своего отца. Однако императрице явно было далеко до дарований Петра I, и государственное управление совсем ее не увлекало. Она гораздо охотнее предавалась придворным увеселениям. Но, надо заметить, что и эпоха была несколько иная: управлять страной «петровскими» методами уже было просто невозможно.

В середине XVIII века русское дворянство переживало свой расцвет. Экономическое положение знати укрепилось, процессы европеизации России скрепили дворян и высшую власть. Восприняв идеи эпохи просвещения, знать совершенно четко обозначила свои интересы и особое положение в государстве. С этой силой сложно было не считаться. Тогда же среди дворян подросло «первое непоротое поколение» - телесные наказания к дворянам больше не применялись.

С конца 1740 – начала 1750 годов власть предпринимала меры по созданию более благоприятного положения дворянства в России. Огромное влияние на внутреннюю политику Елизаветы Петровны оказывали ее фавориты: прежде всего, Алексей Григорьевич Разумовский, Иван Иванович Шувалов и его брат Петр Иванович Шувалов. В 1754 году было принято решение о начале Генерального межевания: недворяне обязались продать свои земельные владения, а знать могла купить эти имения, при этом не располагая нужными юридическими документами. С 1746 года всем, кроме дворян, было нельзя покупать крепостных крестьян. Монополия на крестьян была в руках у дворянства. С 1760 года знати было позволено ссылать крестьян в Сибирь. Императрица также запретила заниматься крестьянам любой финансовой деятельностью без ведома помещиков. Дворянам с 1755 года было разрешено заниматься винокурением без конкурентов (их попросту не было). Эта деятельность приносила очень большие доходы. При этом с 1757 года действовал Таможенный тариф, который отменял внутреннюю таможню товаров. При Елизавете Петровне в 1755 году было основано первое высшее учебное заведение – Московский Университет. «»

Внешняя политика России при Елизавете Петровне

Когда Елизавета взошла на престол, Россия вела войну со Швецией (1741–1743 годы) за территории, которые были потеряны по Ништадтскому мирному договору (это касалось Прибалтики). В результате шведская корона не смогла вернуть утраченное, однако должна была передать территории на юго-востоке Финляндии. Военный конфликт был завершен Абосским миром в 1743 году. Также в это время в состав Российской Империи вошел Средний Казахский жуз.

На политической арене Европы главную роль играла Пруссия. Фридрих II, прусский король, развязал войну за австрийское наследство. В результате этого конфликта территория Силезии отошла к Пруссии. Россия вошла в состав антипрусского союза, в который входили Франция и Австрия. При этом Пруссию поддерживала английская корона и Португалия. Все это вылилось в Семилетнюю войну , которая началась в 1756 году. Пруссия явно угрожала российским интересам в Прибалтике и в польских землях.

Русская армия в 1757 году вторглась в Восточную Пруссию и одержала победу над войсками Фридриха II у Гросс-Егерсдорфа. 14 августа 1758 года у деревни Цорнсдорф прусская армия была разбита. К концу года в руках у русской армии был Кенигсберг. Еще одним громким поражением пруссаков стала битва у Кунерсдорфа 23 июля 1759 года. 29 сентября 1760 года отряд русского генерала Чернышева вошел в Берлин. Через год была захвачена крепость Кольберг.

Несмотря на победоносное шествие русской армии, ситуация при дворе императрицы виделась совсем непростой: наследником престола был племянник императрицы Петр Федорович – сын сестры Елизаветы, Анны, от брака с герцогом Голштинским. Наследник русского императорского престола был ярым поклонником Фридриха II и его методов управления армией.

Казалось, войне пришел конец: Пруссия находилась на грани разгрома. Однако в 1761 году Елизавета Петровна скоропостижно скончалась. Новый государь Петр III свел все военные успехи русской армии на нет. 24 апреля 1762 года он заключил сепаратный мир с Фридрихом II и вернул все занятые территории. Своим решением новый император не только подписал себе смертный приговор, но и продолжил череду Дворцовых переворотов, очередной из которых, к счастью, закончился воцарением Екатерины Великой. Россию ждала эпоха великих побед и свершений.

Обложка: И.Я. Вишняков. Портрет императрицы Елизаветы Петровны, 1743 год. Из собрания Третьяковской галереи

Источник: https://my.tretyakov.ru