И примкнувший к ним Шепилов… Дмитрий Трофимович Шепилов – министр иностранных дел СССР в 1956-1957 гг.

Именно в этом контексте – как сторонника выступавшей против волюнтариста Хрущёва "антипартийной группы" Молотова-Маленкова-Кагановича запомнили фамилию Дмитрия Трофимовича Шепилова большинство советских людей. Между тем, человеком он был гораздо более многогранным, чем просто сторонник одной из борющихся за власть элитных групп.

Родился Дмитрий Трофимович родился в 1905 году в Асхабаде (ныне Ашхабад) Туркестанского края Российской империи в семье рабочего-железнодорожника. Учился в гимназии, потом работал, в т.ч. – помощником гримёра в оперном театре. Театр и оперу полюбил на всю жизнь: говорят, что мог пропеть наизусть десяток опер и сотню романсов, пел их до конца жизни. В 1926г окончил юрфак МГУ, а затем кузницу высших идеологических кадров – "Институт красной профессуры". Работал в органах юстиции, потом после ряда заметных публикаций перешёл в Институт экономики АН СССР, а позднее попал в аппарат ЦК партии.

Шепилов всегда был человеком принципиальным, и однажды даже, критикуя деятельность "народного академика" Лысенко посмел лично возражать Сталину, за что лишился места в аппарате ЦК и семь месяцев вообще не имел работы. Затем с 1938г был учёным секретарём всё в том же институте экономики АН СССР и преподавал политэкономию в Московском институте советской кооперативной торговли. А когда началась война, добровольно ушёл в ополчение, хотя, как профессор, имел "бронь". Сражался в т.ч. на Курской дуге, в Венгрии и Австрии, закончил войну генерал-майором с семью боевыми орденами.

После Победы занимал высокие должности – намначальника управления пропаганды Главного политического управленияВС СССР, редактора по отделу пропаганды газеты "Правда", а в 1948г в течение года успел побывать даже главой отдела пропаганды ЦК ВКП(б). По предложению Сталина возглавил авторский коллектив по написанию первого учебника политэкономии социализма. В 1952-1956гг занимал важнейшую должность главреда газеты "Правда". Являлся членом-корреспондентом АН СССР. Принял активное участие в "десталинизации" – помогал Хрущёву писать знаменитый доклад "О культе личности и его последствиях" (который, правда, был генсеком существенно изменён). А 2 июня 1956г сменил Молотова на посту Министра иностранных дел.

В своём новом качестве он в июне 1956 года впервые в истории совершил турне по Ближнему Востоку, посетил Египет (где договорился с президентом Насером о финансировании строительства Асуанской плотины), Сирию. ливан и Грецию. Был сторонником налаживания связей СССР с арабскими странами и противодействия Израилю. Отстаивал позицию СССР в таких важнейших вопросах как Суэцкий кризис (возглавлял советскую делегацию на Лондонской конференции по этому вопросу)и введение войск для подавления мятежа в Венгрии в 1956г. Его усилиями подписана в октябре 1956г совместная советско-японская декларация, прекращающая состояние войны между странами, после чего последовал обмен послами.

В МИДе Дмитрий Тимофеевич имел репутацию "первого советского министра, который никогда ни на кого не накричал", однако требовал от сотрудников самоотдачи и грамотности, даже заставив их изучить курс политэкономии и сдать по ней экзамен.

Когда группа Молотова-Маленкова-Кагановича (а также Ворошилова, Булганина, Первухина, Сабурова – по сути всех центральных фигур Президиума ЦК) попыталась сместить зарвавшегося и устроившего собственный "культ личности" Хрущёва, не входивший в эту группу Шепилов со свойственной ему принципиальностью тоже критиковал генсека – как человека, практически не имеющего образования ("две зимы учился у попа за пуд картошки"), но при этом подающего себя как корифея во всех вопросах. Разумеется, этого ему не простили, группу объявили "антипартийной", а Шепилова лишили всех постов и сослали в г.Фрунзе (ныне Бишкек) замдиректором местного Института экономики. Пока лежал в больнице после операции, решением Хрущёва у него отобради московскую квартиру под предлогом, что он имеет жильё во Фрунзе, и лишь впоследствии выделили маленькую "двушку".

В 1960-1982гг Шепилов работает старшим археографом в Главном архивном управлении при Совмине СССР. Однако сотрудникам рекомендовано без нужды с ним не общаться, а все его документы подписывают вышестоящие начальники. И лишь в 1970-х ему, как отставному генералу, назначили военную пенсию и дали более удобную квартиру в Москве. Исключённому из партии в 1962 году Дмитрию Трофимовичу восстановиться удалось только в 1976г, а в Академии Наук – в 1991г. Умер он в 1995г и похоронен был на Новодевичьем кладбище.

Дело против себя Шепилов до конца жизни считал сфабрикованным, и даже оставил резко критичные по отношению к Хрущёву воспоминания с красноречивым названием "Непримкнувший".