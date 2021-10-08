Хаджи-Умар Мамсуров. Диверсант, по которому звонил колокол Несколько эпизодов биографии одного из самых знаменитых военных разведчиков СССР На чтение: 3 минуты

Несколько эпизодов биографии одного из самых знаменитых военных разведчиков Советского Союза

Ему поставлен персональный памятник в Испании – одному из немногих советских добровольцев, воевавших на стороне испанских республиканцев. Он еще и один из прототипов Роберта Джордана, главного героя романа «По ком звонит колокол» Эрнеста Хемингуэя. И он же – один из самых засекреченных по сей день отечественных разведчиков, Герой Советского Союза и один из создателей отечественной диверсионной школы. Его имя – Хаджи-Умар Мамсуров.

Диверсант Фабер и полковник Ксанти

Сын небогатого осетина (в автобиографиях раннего времени он называет его то просто отцом, то приемным отцом, а в действительности был братом), Мамсуров мальчишкой узнал, что такое тяжелый труд, от которого никак нельзя отвертеться. В Красную армию Мамсуров вступил пятнадцатилетним мальчишкой, как он сам пишет, по совету своего дяди (или брата – тут данные автобиографий расходятся) Саханджери Мамсурова.

Неизвестно, каким чутьем Саханджери угадал в мальчике военную косточку, но Хаджи с первых же дней нашел себя в воинской службе. Успел повоевать красноармейцем, партизаном, тогда же впервые попробовал себя в роли диверсанта… Ранняя биография Мамсурова представляет собой чередование поездок в Москву на учебу и командировки на Кавказ: то в роли сотрудника опергруппы ЧК, то в роли инструктора Ревкома, то уполномоченным обкома партии. А окончательно Хаджи-Умар Мамсуров связал свою судьбу с армией в 1923 году, когда попал курсантом в окружную военно-политическую школу.

К этому времени у Хаджи-Умара за плечами уже была учеба в Коммунистическом университете трудящихся Востока. Кстати, его однокашником по университету был Исхак Ахмеров – еще одна легенда советской разведки. Мамсуров отлично понимал, что именно образование откроет ему дорогу к вершинам военной карьеры, а потому никогда не прекращал учиться. В 1931 году он отправляется на Курсы усовершенствования комсостава при Военно-политической академии. Четыре года спустя Мамсуров попадает в поле зрения военной разведки и его направляют на разведывательные курсы при Разведуправлении РККА.

Слово Хаджи-Умару Мамсурову: «Был назначен (после окончания разведкурсов. – Прим. авт. ) командиром полка, но не был отпущен и оставлен для работы в Разведуправлении, где и работал, выполнял ряд ответственных заданий. В октябре 1936 года был командирован в Испанию, где пробыл до октября 1937 года. Организовывал и был одним из руководителей обороны Мадрида в октябре-декабре 1936 года. Лично руководил рядом операций в районе Мадрида. Организовывал и руководил всем партизанским движением в Испании. Лично участвовал во многих боях. Был ранен легко и контужен».

Это цитата из автобиографии гвардии генерал-майора Хаджи-Умара Мамсурова, написанной им в 1947 году. За скупыми словами скрыта огромная работа, проделанная в Испании «полковником Ксанти» – такой псевдоним получил молодой разведчик перед отправкой за границу. Под этим именем его в основном и знали испанские товарищи и враги за линией фронта, хотя в служебных документах Разведупра РККА той поры встречается еще один псевдоним – Фабер.

Жена для герильерос

Хаджи-Умар Мамсуров прибыл в Испанию в октябре 1936 года, в один из самых драматических моментов Гражданской войны – в начале обороны Мадрида. Формально Мамсуров занимал должность военного советника ЦК Коммунистической партии Испании. В действительности он занимался подготовкой республиканских «герильерос» – партизан-диверсантов, из которых со временем сформировал 14-й диверсионный корпус. Именно это и скрывается за фразой «Лично руководил рядом операций в районе Мадрида». «Полковник Ксанти» выдавал себя за македонца, благо сделать это смуглому уроженцу Осетии было нетрудно, и нередко перемещался по тылам франкистов, выдавая себя за бродячего торговца апельсинами. Это если он не шел вместе с группой. В иных случаях диверсанты Мамсурова пробирались тихо и незаметно, используя приемы партизанской войны, которыми со времен борьбы с бандитами на родном Кавказе владел их командир.

Из Испании Хаджи-Умар Мамсуров вернулся, привезя контузию, легкое ранение и… жену. Ею стала Паулина-Мариана Абрамсон – дочь бежавшего с каторги в Южную Америку революционера Вениамина Абрамсона. В 1925 году он начал работать в советском торгпредстве в Аргентине, а шесть лет спустя вместе с семьей вернулся на родину. В конце 1936 года наркомат обороны призвал Вениамина Абрамсона на службу и направил в Испанию в качестве переводчика при советских военных советниках. Вместе с отцом туда отправилась и Паулина Абрамсон, с детства свободно говорившая по-испански, ее назначили переводчицей при Хаджи-Умаре Мамсурове.

Храбрый и удачливый диверсант покорил сердце Лины, как все ее называли (кстати, в совершенно секретных списках Разведупра РККА она тоже значится под этим именем). К тому же, как вспоминал позднее сам Мамсуров, она дважды спасла ему жизнь. В первый раз – когда вернулась за командиром диверсионной группы, лежавшим без сознания после атаки на франкистский аэродром, на первой попавшейся машине. А второй – когда буквально на следующий день во время бомбежки втолкнула его в дверь дома, близ которого разорвалась бомба.

Подвиги разведчика Мамсурова Родина оценила по заслугам. 2 января 1937 года он был награжден орденом Ленина, а 21 июня к нему добавился орден Красного знамени. Это были две высшие на тот момент боевые награды. Оба ордена «полковник Ксанти», носивший советское воинское звание майор, получил уже в Москве. Вскоре после этого, в феврале 1938 года, он и правда стал полковником, а в апреле его назначили начальником специального отделения «А» – «активная разведка» – в Разведупре РККА.

В мае 1939 года отделение превратилось в спецотдел «А» в составе 5-го (разведывательного) управления Наркомата обороны СССР. Полковник Хаджи-Умар Мамсуров остался его руководителем, а после начала Советско-финской войны 1939-40 годов был назначен заместителем начальника оперативной группы Генштаба на Северо-Западном фронте. Одновременно он командовал Особой лыжной бригадой, действовавшей в тылу финских войск с декабря 1939-го – той самой, костяк которой составили студенты Ленинградского института физкультуры имени Лесгафта. Это соединение совершило несколько дерзких рейдов по тылам финских войск, уничтожая штабы и командные пункты, нарушая связь и взрывая склады боеприпасов.

Герой для Хемингуэя

Осенью 1940 года, когда полковник Хаджи-Умар Мамсуров собирал документы для поступления на учебу на курсы усовершенствования начсостава при Военной академии имени Фрунзе в Москве, в США впервые увидела свет знаменитая книга Эрнеста Хемингуэя «По ком звонит колокол». Многие эпизоды этого романа были написаны по следам долгого, на протяжении трех суток, разговора писателя с «полковником Ксанти» в мадридском отеле «Флорида».

Хемингуэю, долго добивавшемуся встречи с неуловимым герильерос, помог советский журналист и писатель Михаил Кольцов, прекрасно знавший Мамсурова. И хотя на прямые вопросы о себе Хаджи-Умар не ответил, о своей войне и партизанской работе говорил немало. Хемингуэю даже удалось, как говорят в Испании, уговорить Ксанти разрешить ему побывать в школе диверсионной подготовки и совершить два рейда за линию фронта вместе с «герильерос». Во время второго такого рейда он наблюдал за подрывом стратегически важного моста в Гвадарраме. Не исключено, что именно поэтому задача подрыва моста стала центральным событием в фабуле нового романа.

Велик соблазн сказать, что главного героя «По ком звонит колокол» – американца Роберта Джордана – автор «списал» с Хаджи-Умара Мамсурова. В действительности же черты «полковника Ксанти» достались многим герильерос, которые действуют в романе. Скорее, можно говорить о том, что Мамсуров и его подчиненные послужили главным источником сведений о борьбе испанских партизан-республиканцев. Неслучайно на заданный уже в середине 1960-х годов (первая публикация романа в СССР пришлась на 1962 год) вопрос интервьюера, узнал ли он себя в Роберте Джордане, заместитель начальника ГРУ генерал-лейтенант Хаджи-Умар Мамсуров ответил: «И да, и нет». А потом добавил: «Впрочем, все это штрихи. Еще радостнее – узнавать людей, которые действуют в романе. Я узнал почти всех».

Партизан, комдив, разведчик

Великую Отечественную войну Хаджи-Умар Мамсуров встретил в должности начальника Особой оперативной группы ГРУ РККА и уже 24 июня отправился на фронт вместе с бывшим наркомом обороны Климентом Ворошиловым. Главной задачей опытного диверсанта стала закладка основы будущего партизанского движения. Из автобиографии Мамсурова: « Руководил подготовкой и переброской в тыл немцев кадров организаторов партизанских отрядов и диверсионных групп из местных работников Белоруссии, Смоленщины и др. районов. <…> Руководил подготовкой кадров и их переброской, руководителей партизанских отрядов и диверсионных групп в тылу немцев на Северо-Западном и Ленинградском фронтах».

В августе 1942 года полковника Мамсурова отзывают в Москву и назначают начальником Южного штаба партизанского движения, отвечавшего за Кавказ и Крым. В ноябре он уже становится помощником начальника Центрального штаба партизанского движения и начальником его оперативного отдела. И только в марте 1943 года Мамсурову удается «отпроситься» на фронт: он становится командиром 2-й гвардейской Крымской кавалерийской дивизией, которой и будет командовать с начала апреля 1943-го по август 1946 года. В этой должности Хаджи-Умар Мамсуров проявил все свои способности и опытного военачальника, и специалиста по операциям в тылу врага, заслужив звание Героя Советского Союза и честь стать командиром батальона в сводном полку 1-го Украинского фронта на Параде Победы 24 июня 1945 года.

Свою военную карьеру Хаджи-Умар Мамсуров закончил в должности первого замначальника ГРУ Генштаба и в звании генерал-полковника. К этому времени он уже одиннадцать лет руководил Центром особого назначения Главного разведуправления: многолетний опыт разведчика-диверсанта требовалось передавать другим. И ушел из жизни в апреле 1968 года, так и не уйдя в отставку. На Новодевичьем кладбище у них с Линой одна могила на двоих…