Хабаровский процесс Советско-японская война была стремительной — менее чем за месяц (9 августа – 2 сентября 1945 гг.) Красная Армия разгромила Квантунскую группировку, предотвратив огромные жертвы. Как признал ее командующий генерал Ямада: «Стремительное продвижение Советской армии вглубь Маньчжурии лишило нас возможности применять бактериологическое оружие против СССР и других стран». На чтение: 4 минуты

Хабаровский процесс

Из допроса Ямады на следствии: «Я признаю себя виновным в том, что с 1944 года по день капитуляции, являясь главнокомандующим Квантунской армией, я осуществлял непосредственное руководство работой подчиненных мне бактериологических отрядов №731 и №100 по изысканиям наиболее эффективных способов применения бактериологического оружия и его массовому производству для военных целей. Другими словами, я признаю себя виновным в том, что я осуществлял непосредственное руководство подготовкой бактериологической войны против СССР, Китая, Монгольской народной республики, Англии, США и других стран. Я также должен признать, что в основном эта подготовка была направлена против Советского Союза. Именно этим и объясняется, что бактериологические отряды 731-й и 100-й и их филиалы были расположены поблизости от границы с Советским Союзом.

<…> Лично я как командующий Квантунской армией считал, что бактериологическое оружие против Советского Союза должно быть применено в случае возникновения военных действий с Советским Союзом с помощью авиации для заражения тыловых районов Советского Союза и путем проведения диверсионных мероприятий по линии отряда №100. Если бы военные действия с Советским Союзом не возникли, то бактериологическое оружие могло быть применено против США и других стран ».

Генерал-лейтенант медицинской службы Р. Кадзицука, начальник медицинского управления Квантунской группировки, помогал создать «отряд №731», снабжал необходимым и руководил его «научно-исследовательской работой», также создавал филиалы отряда у советской границы. Опыты на людях проводились с его ведома. В отличии от всех остальных подсудимых, свою вину он признал не полностью — кроме конкретных работ над созданием бактериологического оружия (с его слов, ими занимался С. Исии).

Генерал-лейтенант ветеринарной службы Т. Такахаси, начальник ветеринарной службы Квантунской группировки, признал себя полностью виновным: « Я, руководя практической деятельностью отряда №100, давал указания о массовом изготовлении бактериологического оружия, в частности возбудителей остроинфекционных болезней: сапа, сибирской язвы, чумы рогатого скота, овечьей оспы и мозаики ». Об этом он докладывал Ямаде, он же обличил полностью Кадзицуку.

Генерал-майор медицинской службы К. Кавасима был начальником производственного отдела в отряде №731 и лично участвовал в опытах над людьми. Свою вину признал полностью: « Производственный отдел был оснащен хорошей аппаратурой для культивирования бактерий, которая давала нам возможность ежемесячно изготавливать в чистом виде примерно до 300 килограммов бактерий чумы, или до 500 – 600 килограммов бактерий сибирской язвы, или до 800 – 900 килограммов бактерий брюшного тифа, паратифа или дизентерии, или до 1000 килограммов бактерий холеры. Такое количество бактерий в действительности изготавливалось не ежемесячно, так как такие потребности были рассчитаны на время войны. Фактически производственный отдел изготавливал бактерии в количествах, нужных для текущих работ отряда. В целях проверки изготавливаемых образцов бактериологического оружия, а также изыскания способов лечения эпидемических болезней в 731-м отряде постоянно велись опыты над живыми людьми — заключенными из числа китайцев и русских ».

Генерал-майор медицинской службы С. Сато был начальником санитарной службы 5 армии (в составе Квантунской группировки) и руководил филиалом №643 отряда №731, принимал участие в создании бактериологического оружия и помогал обеспечивать отряды новыми кадрами (обучение до 300 человек в год).

Остальные подсудимые были исполнителями разного ранга: подполковник медслужбы Т. Ниси, майоры медслужбы Т. Карасава и М. Оноуэ, поручик ветслужбы Д. Хиразакура, унтер-офицер лаборант К. Митомо, ефрейтор Н. Кикучи, санитар Ю. Курусима.

На суде работало 7 адвокатов, 5 переводчиков, 8 адвокатов (в том числе Н.П. Белов, защищавший нацистов на Харьковском процессе). Были заслушаны свидетельства 16 японских военнопленных, заключение судебно-медицинской экспертизы под руководством действительного члена Академии медицинских наук СССР Н.Н. Жукова-Вережникова. Трибунал изучил многочисленные трофейные документы (их фотокопии с переводом вошли в брошюру о процессе, изданную 50000 тиражом).

Приговор суда: Ямада, Кадзицука, Такахаси и Кавасима получили высшую меру (25 лет лагерей), Карасава и Сато получили 20 лет, Оноуэ — 12 лет, Митомо — 15 лет, Хирадзакура — 10 лет, Курусима — 3 года, Кикучи — 2 года. Такой разброс сложно объяснить — возможно, повлияло сотрудничество со следствием или работа адвокатов. Все осужденные на большие сроки были отпущены домой в 1956 году по амнистии.

Допрос подсудимого Кавасима

Источник: Материалы судебного процесса по делу бывших военнослужащих японской армии, обвиняемых в подготовке и применении бактериологического оружия. М.: Госполитиздат, 1950. С. 253-254.

<…> Вопрос: Скажите, подсудимый, откуда отряд 731 получал людей для производства опытов?

Ответ: Насколько я знаю, отряд получал живых людей из харбинского жандармского управления.

Вопрос: Расскажите, что вам известно об опытах над живыми людьми, производившихся 1-м отделом?

Ответ: Заключенные, содержавшиеся во внутренней тюрьме 731-го отряда, использовались для проведения различных исследований в целях подготовки бактериологической войны. Исследования были следующего порядка: для усиления токсичности смертоносных бактерий различных инфекционных заболеваний, для изучения способов применения этих бактерий на живых людях. На этих экспериментах я сам лично не присутствовал и подробностей рассказать не имею возможности.

Вопрос: Где производились эти эксперименты?

Ответ: Они производились в тюрьме. Кроме тюрьмы имелись специальные лаборатории, в которых также производились опыты над живыми людьми.

Вопрос: На содержание какого количества заключенных одновременно была рассчитана тюрьма?

Ответ: От 200 до 300 человек, но возможно было содержать и 400 человек.

Вопрос: Какое количество заключенных доставлялось в тюрьму отряда в течение года?

Ответ: Статистические данные по этому вопросу и точные цифры мне неизвестны, но приблизительно от 400 до 600 человек в год.

Вопрос: После того когда человек подвергался заражению соответствующими бактериями, его лечили в тюрьме, находившейся при отряде, или нет?

Ответ: Лечили.

Вопрос: А после того, когда он выздоравливал, что с ним происходило?

Ответ: Обычно после излечения его использовали для других экспериментов.

Вопрос: И так делалось до смерти человека?

Ответ: Да, так делалось.

Вопрос: И каждый попавший в тюрьму отряда 731 должен был умереть?

Ответ: Да, это так. За все время существования тюрьмы, известное мне, ни один из заключенных живым оттуда не вышел.

Вопрос: Какой национальности были люди, подвергавшиеся этим страшным опытам?

Ответ: Это были главным образом китайцы и маньчжуры и небольшое число русских.

Вопрос: Были ли среди подопытных заключенных женщины?

Ответ: Были.

Вопрос: Видели ли вы в тюрьме женщин, когда вы посещали тюрьму в апреле 1941 года?

Ответ: Видел.

Вопрос: Какой национальности были эти женщины?

Ответ: Я думаю, что это были русские.

Вопрос: Были ли в числе заключенных женщины с детьми?

Ответ: Одна из этих женщин имела грудного ребенка.

Вопрос: Ее доставили в тюрьму отряда 731 с ребенком?

Ответ: Как я слышал, она родила в тюрьме.

Вопрос: И эта женщина также не могла выйти живой из тюрьмы?

Ответ: В то время, когда я служил в отряде, это было так, и с этой женщиной произошло именно так.

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