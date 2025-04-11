Греко-персидская война 492-490—х годов до н.э.
В 491 году до н.э. в Афины прибыли персидские послы. В безапелляционной форме они потребовали «земли и воды». Мильтиад принял решение, которое предопределило все последующие события. Послы были убиты. Точно так же с персидской делегацией поступили и спартанцы. Греков ждала война.
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К тому времени в Афинах тиранов уже не жаловали, в полисе царила демократия. Народ действительно обладал большой силой и влиянием. При этом политические интриги никуда не делись. В Афинах боролись за власть (и народное одобрение) сразу несколько аристократических родов. И в изгнаннике, бывшем тиране Херсонеса Фракийского (города на одноимённом полуострове), они увидели сильного политического конкурента. Мильтиада даже пытались судить за былые деяния. Припомнили и то, что он участвовал на стороне Дария в походе против скифов. Но без результата. Бывший тиран сумел оправдаться, после чего его авторитет и влияние резко возросли. Вскоре бывший изгой стал стратегом. Однако народ всё равно относился к Мильтиаду неоднозначно. За ним по-прежнему тянулся шлейф былых поступков, кроме этого, он не придерживался демократических взглядов. А значит, мог попытаться захватить власть.
Предпосылки для этого были. Всему виной — многочисленные политические группировки, которые никак не могли друг с другом договориться. Например, Алкмениды выступали за мир с Персией и войну со Спартой. А Фемистокл и его соратники считали, что Афинам стоит сражаться на два фронта. В конфликт интересов вмешался и Мильтиад. Он занимал самую непопулярную позицию — наладить отношение со Спартой и дать бой Дарию.
В 491 году до н.э. в Афины прибыли персидские послы. В безапелляционной форме они потребовали «земли и воды». Мильтиад принял решение, которое предопределило все последующие события. Послы были убиты. Точно так же с персидской делегацией поступили и спартанцы. Греков ждала война.
Дарий не хотел покорять все полисы материковой Греции. Для этого требовались бы слишком большие силы. Поэтому царь решил, что разгром Афин и Эретрии позволит ему добиться добровольного подчинения остальных городов.
Первой пала Эретрия, расположенная на острове Эвбея. Персидское войско разграбило город, отомстив жителям за поддержку мятежа греческих полисов в Малой Азии. После этого флот и армия двинулись в сторону Афин. Дарий хотел разбить афинское войско и заставить греков сесть за стол переговоров. И тогда за «работу» взялся бы изгнанный Гиппий. Он должен был склонить соотечественников признать над собой власть персов. А взамен Гиппий получил бы город и вернул бы себе звание тирана. Грека такой исход событий полностью устраивал. Он мечтал вернуть власть, пусть даже с помощью врагов.
Когда жители Афин узнали о грядущем нашествии, начали собирать войска. Отправили послов и в Спарту, попросив о помощи. Спартанцы согласились, однако заявили, что смогут выступить через неделю. Таким образом, Афины в грядущей битве поддержал лишь отряд воинов из Платеи. Полемарх (главнокомандующий) войском Каллимах и стратеги решили, что нужно действовать самим, не дожидаясь помощи от Спарты. Такого же мнения придерживался и Мильтиад. Несмотря на почтенный возраст, а греку было на тот момент около 60 лет, фактически он являлся главнокомандующим.
Каллимаху и Мильтиаду противостояли опытные персидские военачальники – Датис и Артаферн. И они не сомневались в своей победе.
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