Граф Блудов: вся жизнь – на службе Отечеству
Дмитрий Николаевич Блудов – министр внутренних дел Российской империи в 1832-1839 гг., министр юстиции и генерал-прокурор в 1839 г.
Дмитрий Николаевич Блудов по праву может считаться одним из выдающихся сынов России. Родился он 2 февраля 1785 года в родовом имении Романово. Уже с детства блестяще владел французским, немецким и итальянским языками, затем выучил ещё и английский, а также серьёзно занимался латинским и греческим. Неудивительно, что при столь блестящем образовании он поступил на службу сначала в Московский архив коллегии иностранных дел, а затем был переведён в коллегию иностранных дел Санкт-Петербурга.
Будучи двоюродным братом самого популярного драматурга-трагика начала XIX века Владислава Озерова и двоюродным племянником поэта Гавриила Державина, он был с готовностью принят в кругу столичных литераторов. Дружил с Карамзиным, Жуковским, Батюшковым, Пушкиным (последнему даже помогал с получением архивных документов при написании трагедии "Борис Годунов"). В 1815г участвовал в создании литературного общества "Арзамас", куда входили также Жуковский, Вяземский, Дашков и молодой Пушкин. А после смерти Карамзина именно Блудов готовил к печати его последний неоконченный том "Истории государства Российского".
Одно время по причине малой загруженности по службе Дмитрий Николаевич даже подумывал выйти в отставку и заняться всецело литературной деятельностью. Но тут на четвёртом году службы товарищ (заместитель) министра иностранных дел Александр Салтыков заметил способного молодого человека и начал давать ему более серьёзные поручения. Он командируется в Голландию, Стокгольм и Лондон. По личному указанию Александра I переводит на русский язык важнейшие политические акты, составившие двухтомник "Документов для истории дипломатических сношений России с Западными державами от заключения вcеобщего мира в 1822 году" – император желал, чтобы русский язык на равных был включён в дипломатическую переписку.
Известно, что незадолго до своей смерти сам Николай Карамзин указал взошедшему на престол императору Николаю I на Блудова, охарактеризовав его как человека консервативного, но вместе с тем просвещённого, достойного занять место в элите Империи. Так что при Николае I Блудов становится сначала товарищем (заместителем) Министра народного просвещения, затем – Министром внутренних дел, а там и Министром юстиции. Далее его назначают главноуправляющим II отделения собственной его Императорского Величества канцелярии, председателем департамента законов и членом Государственного совета.
Что касается взглядов, то Блудов действительно не был ни консерватором, ни либералом: он преклонялся перед просветительской философией XVIII века, но категорически не принимал порождённую отчасти ею французскую революцию. Вероятно, здесь сказалось сильное влияние в детстве его гувернёра – французского эмигранта графа де Фонтеля.
Человек с такими взглядами наиболее отвечал требованиям эпохи великих преобразований императора Александра II. Неудивительно поэтому, что в эпоху александровских реформ Блудов вновь оказался востребован. Именно он разрабатывал проект судебной реформы с отходом от "сословной" системы и предусматривающей разделение судебной и исполнительной властей. А с 1857г являлся членом комитета для рассмотрения постановлений о крепостном праве в России. Внёс огромный вклад в создание законодательной базы по освобождению крестьян от крепостной зависимости, что было даже отмечено отдельным высочайшим рескриптом от 23 апреля 1861г.
Плюс к тому, в 1855г он стал президентом Академии наук, а в 1857г – председателем Комитета главного попечительства детских приютов. Был статс-секретарём императора Александра II. Вершиной же его карьеры стало назначение в 1862г председателем Государственного совета и Комитета министров (что соответствует нынешнему премьер-министру).
За безупречную службу Дмитрий Николаевич неоднократно награждался орденами Российской империи, из которых сам более всего ценил орденами св. Андрея Первозванного и св. Князя Владимира I степени. Что символично, умер граф Блудов 19 февраля 1864 года, в день трехлетия отмены крепостного права, к которой приложил при жизни столько трудов. Погребён на Тихвинском кладбище Александро-Невской лавры.
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