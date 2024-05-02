Государство-полис в Древней Греции К XVII веку до нашей эры в Греции начали появляться полисы. И просуществовали они вплоть до возникновения империи Александра Македонского. На чтение: 5 минут

К XVII веку до нашей эры в Греции начали появляться полисы. И просуществовали они вплоть до возникновения империи Александра Македонского. Полис (город-государство) — это не просто город-государство, а уникальный тип политической жизни, основа эллинской цивилизации, был типичной формой общественной и политической организации в Древней Греции, но также существовал в других культурах. Полисы были городами-государствами, где свободные граждане образовывали самостоятельное сообщество и управлялись сами.

Для древних греков было важно принадлежать к полису. В большинстве случаев во время общения с членами других общин, они указывали название своих полисов рядом с именами. За пределами Греции подобные формы государственности существовали, например, в древнем Риме, где были муниципии (происходит от слов «дар» и «беру»; город, в котором у свободного населения были в полном или ограниченном объёме права римского гражданства и самоуправление), обладавшие своей автономией и правительством. Подобные города-государства можно было встретить также в древнем Карфагене и в других местах, расположенных на Средиземноморском побережье. Местные города-государства были похожи на полисы, которые находились в Древней Греции. Верховная власть была в руках гражданского коллектива. Но карфагенский полис являлся аристократичным, это сближало его с такими греческими государствами, как Спарта и Крит.

Учеными Копенгагенского центра по изучению полиса собрана информация о 1035 полисах, существовавших в Архаическую и Классическую эпохи. Не все они существовали одновременно. Какие-то были основаны позже, уже в Классическую эпоху. Другие, наоборот, перестали существовать до начала Классической эпохи. Архаической эпохой, считается исторический период в развитии древнегреческой культуры, который существовал примерно с VIII века до нашей эры до начала V века нашей эры. Этот период получил своё название от слова «архаика», что значит «древний», «первобытный». Классическая античность (или же классическая эпоха), также является периодом культурной истории между VIII веком до нашей эры и VI веком нашей эры, сосредоточенный на территории Средиземноморского побережья. Он включает в себя взаимосвязанные цивилизации Древней Греции и Древнего мира, ещё они известны как греко-римский мир. В этот период римское и греческое общества не только развивались и процветали, но и ещё обладали огромным влиянием на большей части Европы, Западной Азии, Северной Африки.

Социальное устройство полисов

Специфика греческих городов-государств заключалась в уникальной форме правления и организации общества. Полисы являлись не только самостоятельными городами, но и государствами. В них было сочетание демократии, самоуправления и олигархии. Это позволяло гражданам принимать участие в политической жизни и управлении государством. Есть одно, но, гражданином города-государства (то есть полиса) мог стать далеко не каждый человек. Стать гражданином можно было только по рождению. Среди свободных людей, которые приезжали из других полисов, было множество метеков. В Древней Греции метеки – это чужеземцы, добровольно или вынужденно переселившиеся в тот или иной полис и постоянно проживавшие там, а также их потомки. Метеки не могли принимать решения на собраниях, а участвовать в суде могли только с помощью посредников. У женщин в полисах был особый статус, он отличался от статуса мужчин. Им (женщинам) запрещалось принимать политические решения и появляться в общественных местах без мужей. Греки считали, что главная обязанность женщины состоит в хранении домашнего очага.

Полисы были автономными (независимыми) городами-государствами. Они имели свою армию, законы и систему управления. В каждом из них производили собственные монеты, а управление городом принадлежало всем свободным жителям. Они отличались формами правительства: например, Афины были демократическим полисом, где решения принимались гражданами на общественных собраниях, они назывались экклесиями. В Афинах в V веке до нашей эры так называли верховный орган государства, осуществлявший законодательную, исполнительную и судебную власть. Принимать участие в деятельности этого органа мог любой афинский гражданин мужского пола, достигший двадцати летнего возраста, в то время как Спарта была олигархическим (это вид автократии, во время которой государственная власть находится в руках несменяемой малочисленной группы лиц) государством с несколькими состоятельными семьями, контролировавшими всю власть. Эти различия в политических системах и формах правительства делали эллинские полисы уникальными в своём роде.

Особенности городов-государств:

• Наличие коллектива граждан, связанных понятиями гражданства, участия в управлении, воинской повинности и земельной собственности.

• Отсутствие особых органов власти, оторванных от народа: высшую власть осуществлял гражданский коллектив через Народное собрание.

• Противопоставление граждан остальному населению, не входящему в гражданскую общину (метеки, рабы и т. п.). Метеки— неполноправные жители Аттики в Древней Греции.

• Ограничение порабощения граждан и их равноправие в участии.

Классический полис был устроен вокруг социальной структуры и политической структуры, которая обеспечивала участие граждан в принятии решений и управлении делами общества. Основные элементы устройства и управления полиса включали агору – центральную площадь Афин, площадью примерно сорок гектаров и расположенная на пологи склоне к северо-западу от Акрополя, где жители собирались для обсуждения и принятия решений, экклесию – Народное собрание граждан, высший орган государственной власти, принимающий важные решения, гражданские права и обязанности, полисскую армию и совет старейшин. Управление полисом осуществлялось через Народное собрание, совет старейшин и выборных должностных лиц.

В права древних греков входили: возможность заниматься любой деятельностью (земледелие, разведение скота, торговля, ремесло); иметь земельный участок и другое имущество (к примеру, дом, орудия труда, домашнюю утварь); участвовать в управлении полисом, присутствовать и голосовать на Народном собрании; посещать храм и восхвалять Богов. А в обязанности древних греков входили: работа на своём земельном участке или занятие другим трудом; оказывать помощь полису в случае войны, чрезвычайной ситуации, эпидемии, стихийного действия; выполнять решения властей, а также соблюдать законы; участвовать в общественной жизни, избираться на разные должности; поклоняться Богам и приносить им жертвы.

В каждом полисе многое различалось, но основная идея состояла в том, что граждане принимали активное участие в управлении своим обществом через участие в агоре, голосовании на собраниях и участие в других общественных обязанностях. Основными типами полисов являлись: аристократический (олигархический) и демократический. Классический полис состоял из населённого пункта, окрестных пашен, пастбищ и мелких поселений. Гражданами полиса были свободные люди, обладающие правом голоса, а также свободные чужеземцы и рабы. Если говорить о рабах, то они, как правило, обрабатывали землю. Рабами были военнопленные и попавшие в рабство за долги. Они не считались гражданами. И всё же, главную роль в труде играла община. Многие граждане работали в пределах своих угодий, не покидая их. Ещё к одной категории граждан полисов можно отнести ремесленников. Они занимались торговлей на центральных площадях. Полис был центром ремесла, торговли и формирования политических и социальных институтов. В некоторых полисах, например, в Спарте, власть принадлежала сразу двум царям. Средний полис имел территорию около 100-200 км и население 5-10 тысяч человек. Минимальное число жителей в полисе составляло 5 тысяч человек. Конечно, по современным меркам, он больше напоминал посёлок, нежели город. Но для античного периода, это были огромные территории. Так как каждый полис был абсолютно самостоятельным, то они вели торговлю друг с другом, и обеспечивали сами себя. Армия в Древней Греции было довольно просто устроена. Основу войска составляли гоплиты—это пешие тяжеловооруженные воины. Широко использовалась легкая пехота (дротикометатели, лучники и пращники). Кавалерии в то время ещё не существовало. Так как в Древней Греции не существовало единой религии, то у каждого полиса были свои Боги. Не было в Греции и единых обрядов поклонения. Греки строили акрополи — «верхний город», возвышенная и укреплённая часть древнегреческого города, там обычно находились святилища, в которых, чаще всего, находились и священные источники, вокруг него развивался менее защищённый «нижний город», населённый земледельцами. Обычно, акрополь находился на самой высокой точке полиса, возвышаясь над остальными постройками. Но всех жителей Эллады объединяла любовь к спорту. (Эллада – это самоназвание греками своего государства, самих себя они называли- эллинами). Греки считали, что гражданин обязан быть красивым, сильным и здоровым. В каждом полисе был свой гимнасий — учебное учреждение, в котором юноши проходили обучение и тренировались, как правило, располагалось за городом. Там были собственные площадки для физических упражнений, бассейны, бани. Ещё в гимнасиях проводились выступления известных древнегреческих учёных и ораторов. Строили греки и театры. Театр произошёл от народных гуляний в честь Бога Диониса. Эти празднества проходили несколько раз в год. На них пели хвалебные песни, которые назывались дифирамбами. Древние театры чаще всего сооружались под открытым небом и были огромных размеров. Граждане греческих полисов уважали людей, которые умели красиво говорить. Главной целью полисов было поддержание комфортной жизни для собственных граждан.

Кризис полиса

Кризис полиса начался в IV веке до нашей эры после Пелопоннесской войны и привёл к утрате политической свободы. Пелопоннесская война (431 - 404 гг. до н.э.) - это масштабный конфликт между Афинами и Спартой за гегемонию в Греции. Война началась из-за локальных конфликтов, вызванных вмешательством Афин в дела Коринфа и Керкиры, а также осадой афинянами коринфской колонии Потидеи и запретом Мегарам вести торговлю на рынках Первого афинского морского союза. Война имела общегреческий характер, так как Афины и Спарта возглавляли крупные военно-политические союзы: Первый афинский морской союз и Пелопоннесский союз соответственно. На начальном этапе войны (Архидамова война, 431-421 гг. До Н.Э.) пелопоннесские войска ежегодно вторгались в Аттику, опустошая сельскохозяйственные угодья афинян. В ответ на это афиняне эвакуировали всё население Аттики на территорию Афин, что привело к возникновению эпидемии чумы, унёсшей жизни более четверти жителей Афин, включая Перикла. Одновременно афинский флот опустошал населённые пункты на побережье Пелопоннеса. Афиняне захватили Пилос, который стал опорным пунктом для поддержки выступлений против спартанцев мессенских илотов. В 425 г. на острове Сфактерия афиняне взяли в плен отряд спартанцев. Угрожая жизни заложников, они добились прекращения ежегодных вторжений противника в Аттику. После смерти Перикла политику Афин определяли Клеон и Никий. Большие военные расходы вынудили афинян резко увеличить размер взносов союзников, что вызвало острое недовольство последних. В 427 г. жители острова Лесбос подняли восстание против Афин, которое было жестоко подавлено. В 424 г. спартанский полководец Брасид с отрядом проник на северное побережье Эгейского моря и смог добиться отпадения от Афин значительного числа местных полисов. В 412-411 гг. спартанцы заключили три договора с Персией, заинтересованной во взаимном ослаблении греческих полисов. Персы обязались финансировать строительство и содержание боевых судов Спарты, вследствие чего Афины начали терять своё преимущество на море. Ослабление Афин привело к отпадению от них значительного числа полисов - участников Первого афинского морского союза. В 411 г. в Афинах произошёл переворот, в результате которого к власти пришла олигархическая группировка, но мирные предложения афинских олигархов были отвергнуты Спартой, стремившейся к полному уничтожению противника. В Афинах вскоре была восстановлена демократия, и афинский флот под руководством вернувшегося Алкивиада снова стал преобладать на море. Этот необратимый процесс был вызван рядом факторов. В результате кризиса произошли значительные изменения в государственной структуре и управлении полисов.

Основные факторы кризиса полисов:

1. Экономические изменения: Развитие торговли и ремесел привело к появлению нового класса - купцов и ремесленников, которые не были связаны с землей и не имели статуса гражданина. Это подрывало основу полиса, где гражданство было тесно связано с владением землей.

2. Рабство: Увеличение числа рабов, которые выполняли большую часть работы, вело к уменьшению роли свободных граждан в экономике. Это вызывало недовольство среди граждан, которые теряли свою экономическую значимость.

3. Социальные изменения: Появление богатых граждан, которые не участвовали в общественной жизни полиса, и обеднение части граждан, вынужденных продавать свои земли, нарушало социальную структуру полиса.

4. Политическая нестабильность: Борьба между различными политическими группировками внутри полиса, а также внешние конфликты между полисами, ослабляли политическую систему и доверие граждан к власти.

5. Культурные изменения: Развитие индивидуализма (это моральное, политическое и социальное мировоззрение, которое выделяет свободу каждого индивидуума и независимость в рамках конституционного правопорядка) и скептицизма (философское направление, выдвигающее сомнение в качестве принципа мышления) подрывало традиционные ценности и нормы полиса, основанные на коллективной ответственности и лояльности к государству.

6. Внешние угрозы, войны и захваты. Постоянные конфликты между полисами истощали ресурсы и разрушали инфраструктуру полисов. Это негативно сказывалось на жизни древних греков.

7. Внутренние конфликты и противоречия между разными группами граждан. Различия в статусе, власти приводили к борьбе за влияние и власть.

8. Рост населения и увеличение потребностей привели к дефициту различных ресурсов, таких как земля и пища. Это вызывало конкуренцию и конфликты между жителями полисов.

9. Внутренние конфликты привели к политической нестабильности. Это произошло из-за борьбы за власть и влияние. Полисы стали более слабыми и это сделало их менее способными к управлению и принятию эффективных решений. В эллинистический период большинство полисов было поглощено или поставлено под контроль мировых империй поздней античности, ни одному из полисов не удалось вернуть и половины своего когда-то былого могущества. Часть полисов потерпела поражение и утратила свою автономию, другие претерпели демократические изменения или подверглись завоеванию и управлению внешними силами. Последствия Пелопоннесской войны оказались крайне губительными для Афин и Спарты.

Последствия:

1. Землевладение полностью утратило свою роль.

2. Разрушенные города, военные потери, растоптанные поля с посевами—отсутствие урожая и дефицит пищит на протяжение некоторого времени.

3. Роль рабства резко выросла

4. Возник рост имущественного расслоения— власть богатых

5. Средний слой населения полностью разрушился. Это значит, что остались только богатые и нищие жители полисов.

6. Морская торговля шла значительно хуже, чем до войны.

В целом, кризис полиса в Древней Греции свидетельствует о переходе от классической полисной системы к новым формам государственного устройства, таким как эллинистические государства. Этот процесс оказал значительное влияние на развитие древнегреческой цивилизации информирование новых политических и экономических структур.

Источник обложки: Заметки путешественника