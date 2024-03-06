Город Гагарин - родина первого космонавта планеты Краткая историческая справка о городе Гагарин - родине первого космонавта планеты Ю.А. Гагарина На чтение: 3 минуты

Первое упоминание о Гжатской пристани местные писатели относят к 1705 году. (См. статью, напечатанную в №69 «Вечерней Газеты» за 1872 год, перепечатанную в №12 «Смоленские Губернские Ведомости» за тот же год. В помещении Гжатской Городской Управы имеется также портрет Петра Великого с надписью: « Основатель Гжатска в 1705 году июня 20 дня », но откуда этот портрет — неизвестно).

Город возник на реке Гжати на месте небольшого сельского поселения в 1719 г. по указу Петра I как пристань-посредник в торговле с Петербургом, с переселением сюда 30 посадских семей из Можайска, Вереи, Боровска, Калуги и Мещевска. Первые суда с хлебом и пенькой для новой столицы Гжатская пристань снарядила в 1718 г. Судоходство вызвало к жизни развитие мануфактур и ремесла. В 1776 г. пристань была преобразована в г. Гжатск – уездный центр Смоленского наместничества.

Первый регулярный план города 1779 г. имел форму треугольника, в котором одна из сторон прошла параллельно р. Гжати, другая – параллельно дороге на Москву, третья – соединяла две первые. Проектировался вал, ограничивающий город со всех сторон. Территория, ограждавшаяся валом, покрывалась прямоугольной сеткой улиц. В генеральном плане выделялась центральная часть, где намечалось строительство казенных административных зданий, частных каменных домов дворян и купцов. В 1781 г. в городе было 33 каменных и 575 деревянных "обывательских” и свыше 100 других частновладельческих и казенных зданий, населения – 2731 человек.

В 1737 г. на главной площади была построена каменная церковь Казанской Богоматери. Композиция ее не имеет аналогов на Смоленщине: четверик плавно переходит в восьмерик, на котором возвышается еще один восьмерик, увенчанный пятиглавием. В 1791 г. появился новый каменный храм – церковь Вознесения.

На утвержденном Екатериной II гербе города была изображена серебряная барка, плывущая по голубой реке.

17 августа 1812 г. Гжатск торжественно встречал М.И.Кутузова. До сих пор сохраняется дом купца Церевитинова, в котором останавливался полководец. Из Гжатска главнокомандующий русскими войсками обратился с воззванием к смолянам. В Цареве-Займище М.И. Кутузов принял командование над войсками, вселил в них веру в победу, поднял боевой дух. Из Гжатска французские захватчики были изгнаны 17 октября. Убыток, причиненный городу врагом, составил свыше 5,8 миллионов руб. ассигнациями. Уцелело только 87 строений, город обезлюдел. Но уже в 1825 г. в нем учтено 3243 жителя, в 1848 г. – 3700. В 1825 г. числилось домов 659 домов, в 1857 г.– 677. К 1850 г. в Гжатске действовало 9 небольших промышленных предприятий.

Торговое значение Гжатской пристани сильно подорвало открытие в 1851 г. железной дороги Петербург – Москва, а окончательный удар по ней нанесло открытие в конце 60-х гг. движения по железной дороге Москва – Брест.

Культура дореформенного города соответствовала невысокому уровню экономического развития. В уездном трехклассном и городском приходском училищах обучалось 160 детей, в 3 частных светских школах – 40 учащихся. В небольшом частном доме располагалась платная больница на 10 коек, доступная для лиц привилегированных сословий.

В пореформенное время Гжатск стал важным пунктом торговли льном, коноплей, мясными и молочными продуктами. В конце ХIХ – начале ХХ вв. из него ежегодно вывозилось до 160 тысяч пудов льноволокна и почти 120 тысяч пудов конопляного и льняного семени.

К началу ХХ в. Гжатск представлял собой провинциальный город с 9-тысячным населением. В 1910 г. в нем насчитывалось 872 жилых строения, из которых только 68 – кирпичных. Было 2 небольших механических завода, один из которых производил плуги, другой занимался ремонтом различных орудий. 3 кирпичных завода, 1 пивоваренный и несколько кожевенных, по свидетельству современников, не имели серьезного значения. Отсюда малочисленность рабочей прослойки Гжатска.

Известие о свержении самодержавия было получено командованием гарнизона в Гжатске 1 марта 1917 г. Новая городская и уездная администрация начала создаваться из буржуазии, чиновников прежних ведомств. 12 марта был создан Совет солдатских депутатов. В конце апреля начала создаваться Гжатская группа большевиков во главе с членом РСДРП с 1914 г. М.П. Ремизовым, прошедшим большую школу революционной борьбы в Петербурге. Он установил связь с ЦК РСДРП(б), московским областным бюро партии и со смоленскими большевиками. 31 октября 1917 г. исполком Гжатского Совета, поддержанный большевистской организацией, полковым и ротными комитетами гарнизона, объявил о взятии власти в свои руки.

В предвоенные годы в Гжатске были построены электростанция, кирпичный завод. Работали педагогическое училище, сельстройтехникум, профтехучилище. В зооветеринарном техникуме обучалось около 400 человек. Он считался одним из лучших в системе Наркомзема Российской Федерации. В 1935 г. открыт звуковой кинотеатр на 500 зрителей. В городе имелись Дом учителя, районный клуб, библиотека. В Гжатске было 1317 домов, население составляло более 12000 человек.

В период Великой Отечественной войны Гжатский район явился ареной ожесточенных боев. Гжатск имел большое стратегическое значение, и немцы пытались использовать его как плацдарм для наступления на Москву. Советские войска взломали мощные укрепления противника и 6 марта 1943 г. штурмом овладели Гжатском. За период оккупации Гжатск был превращен в руины: уничтожено 844 жилых дома и 842 (из 862) др. зданий, 9 промышленных предприятий, 4 школы, кинотеатр, 4 клуба, 14 магазинов, больница.

Восстанавливать хозяйство пришлось в условиях острой нехватки рабочей силы: после освобождения в Гжатске насчитывалось немногим более тысячи жителей.

Но уже к осени 1943 г. в городе работали средняя школа, кинотеатр, детский сад и ясли, столовые. 10 января 1944 г. начались занятия в зооветтехникуме. Одно за другим в строй вступали восстановленные промышленные предприятия: льнозавод, электростанция, швейная артель "Трудовик”, кирпичный, лесопильный заводы и др. К марту 1951 г., к 8-й годовщине освобождения Гжатска, было восстановлено 12 промышленных предприятий, 80 торговых точек. На улицах города построены десятки жилых и общественных кирпичных зданий в 2 и 3 этажа, возведено новое здание железнодорожного вокзала.

Большое строительство осуществлено в 1960-е годы (центральная больница, школы и др.). В 1966 году открыт широкоэкранный кинотеатр "Космос". В левобережье возникли целые районы новостроек.

12 апреля 1961 г. название Гжатска, небольшого города на Смоленщине, услышал весь мир: в космосе – гражданин СССР, гжатчанин Ю.А. Гагарин. В 1968 году, после трагической гибели Юрия Гагарина, указом Президиума Верховного Совета РСФСР Гжатск был переименован в город Гагарин в честь первого космонавта, уроженца Гжатского района.

В 1969 году город отметил свое 250-летие. В 1970 году в небольшом деревянном доме семьи Гагариных на бывшей Петербургской улице (ныне улица Гагарина) был организован музей космонавта.

30 августа 1974 г. собравшиеся на центральной площади Гагарина жители увидели запечатленного в бронзе первого космонавта земли. ЦК ВЛКСМ принял постановление о шефстве комсомола над родиной первого космонавта. Ежегодно летом в Гагарине трудились студенческие строительные отряды из всех республик СССР. В 70-е гг. большое строительство осуществлялось методом молодежной стройки. Студенческие бригады возвели общественные здания (школы, Дом пионеров, поликлинику, типографию), построили спорткомплекс и многие жилые дома, участвовали в реконструкции центральной площади и в сооружении памятника Юрию Гагарину. В городском парке в 1979-81 гг. у главного входа (с ул. Гагарина) поставлен памятник уроженцу города Ф.Ф. Солнцеву, одному из 26 бакинских комиссаров.

Гагарин превратился в заметный центр машиностроительной, пищевой и легкой промышленности. Насчитывалось до 15 промышленных предприятий: завод "Динамик”, светотехнический завод, машиностроительный завод, молочно-консервный комбинат, хлебозавод, швейная фабрика, льноперерабатывающий завод, лесокомбинат и др.

Развитие города шло в соответствии с генеральным планом, разработанным в 1980 г. московским институтом проектирования городов "Гипрогор”. Основной композиционной осью осталась река Гжать с ее поймой. Главная роль в структуре центра отведена улице Гагарина, которая застраивается зданиями повышенной этажности по индивидуальным проектам.

Гагарин – значительный центр образования и культуры. Сельскохозяйственный колледж - одно из старейших учебных заведений страны. С 1944 г. существует в городе педагогическое училище, которое готовит для школ и учреждений дополнительного образования , имеет 2 отделения (физкультуры и школьное). В 2000 году выпущено 115 специалистов , корпуса училища построены при участии бойцов Интер-отряда ССО. С 1999 года вновь созданный ССО «Интер» работает в тесном контакте с коллективами и студентами педучилища. С октября 1943 года существует профессионально техническое училище №8. Здесь готовят кадры по многим специальностям, которые пользуются большим спросом на стройках и промышленных предприятий области и города. В Гагарине работают 4 средние общеобразовательные школы, 1 открытая школа, школа-интернат, детская музыкальная и художественная школы, районный культурно-методический центр, Народный театр (с 1962 г.), кинотеатр "Космос”, киноконцертный зал "Комсомолец”, Краеведческий музей, Мемориальный музей Ю.А. Гагарина. Дом учителя, 4 массовых библиотеки (общий книжный фондом 119 тыс.936 экз., 2000 г.). Гостиница "Восток”.

В Гжатске родились А.Н.Тихонов, В.И.Волков. Также уроженцами города были: Ф.Ф. Солнцев - один из 26 Бакинских комиссаров, Герои Советского Союза летчик штурмовой авиации А.И. Гридинский и вице-адмирал И.А. Сорнев.

Памятники истории и культуры: памятное место "Дворца Петра I”, откуда началось строительство Гжатска, дом купца Церевитинова, в котором 17 (29) августа 1812 г. останавливался М.И. Кутузов, здание бывшей земской управы, где 31 октября 1917 г. была провозглашена Советская власть в уезде, братская могила активных участников Октябрьской революции (Ф.К. Эйзенарма, Л.В. Цыпкина и др.), погибших во время мятежа в ноябре 1918 г., братская могила воинов Советской Армии, погибших в боях с немецко-фашистскими захватчиками, исторические памятники, связанные с именами Ю.А. Гагарина и Бакинского комиссара Ф.Ф. Солнцева.

Статья подготовлена по материалам Официального сайта города Гагарина Смоленской области

Обложка источник: https://humus.livejournal.com/5209636.html