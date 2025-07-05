Памятник Филиппу Ивановичу Голикову Маршал Советского Союза Голиков Филипп Иванович. Красный орёл РККА

Выдержка в самых сложных условиях, мужество, сильная воля и высокие организаторские качества всегда отличали Филиппа Ивановича Голикова. Его жизнь и деятельность служат достойным примером беззаветного служения Отечеству, образцом чести и верности воинскому долгу.

«Красный орёл»

Филипп Иванович Голиков родился 29 (16 по старому стилю) июля 1900 г. в д. Борисово Тобольской губернии Российской империи (ныне в составе Камышловского района Свердловской области) в крестьянской семье. Окончил семь классов уездной гимназии. Весной 1918 г. добровольцем вступил в ряды Рабоче-крестьянской Красной Армии (РККА). Принимал участие в Гражданской войне 1917-1922 гг. В составе Добровольческого 1-го Крестьянского коммунистического стрелкового полка "Красные орлы" (с октября 1918 г. 253-й стрелковый полк Красных орлов) 29-й стрелковой дивизии участвовал в боях с антибольшевистскими силами на Урале. Осенью 1918 г. он стал корреспондентом дивизионной газеты "Окопная правда" и газеты 3-й армии Восточного фронта РККА.

В короткие минуты привалов, во время затишья в боях, Голиков заносил в дневник многое из того, что он видел и испытал. Эти записи почти через 40 лет легли в основу книги «Красные орлы», которую автор посвятил бойцам, командирам и политработникам 3-й армии Восточного фронта.

В 1919 г. Голиков окончил военно-агитаторские курсы в Петрограде (ныне Санкт-Петербург) и был назначен агитатором полковой пулеметной команды 10-го Московского стрелкового полка Особой бригады 3-й армии Восточного фронта. Летом 1919 г. он занял должность секретаря политотдела Особой бригады, затем инструктора-организатора по работе политотдела 51-й стрелковой дивизии.

В 1920 г. Филипп Голиков стал начальником информации дивизии. В мае 1921 г. был переведен начальником политотдела стрелковой бригады. С мая 1922 г. служил инструктором, затем начальником отделения политодела Приволжско-Уральского военного округа. В июне 1922 г. занял должность помощника начальника, затем начальника агитационно-пропагандистского отдела политуправления Западно-Сибирского военного округа.

В 1929 г. Голиков окончил Курсы усовершенствования высшего начальствующего состава РККА. После чего стал начальником агитационно-пропагандистского отдела политуправления Приволжского военного округа. В 1931 г. он окончил нормальную военную школу (так назывались тогда военные училища среднего звена), и был назначен командиром 95-го стрелкового полка 32-й стрелковой дивизии.

В 1933 г. заочно окончил Военную академию им. М. В. Фрунзе и занял должность командира 61-й стрелковой дивизии Приволжского военного округа. В 1935 г. ему было присвоено воинское звание комбрига.

Позднее в 1944 году в письме к И.В. Сталину с просьбой отправить его на фронт Ф.И. Голиков писал о том периоде службы: «Чем дальше, тем больше крепло и росло моё стремление стать командиром. Будучи комиссаром 32-й стрелковой дивизии, я хотел пойти командиром батальона и, наконец, в 1931 году был назначен в строй командиром полка. 95-й стрелковый полк, которым я командовал, в первый же год завоевал и оба года держал первенство во всем округе среди стрелковых полков».

В 1936 г. был назначен командиром 8-й отдельной механизированной бригады. В 1937 г. произведен в корпусные комиссары и назначен командиром 45-го механизированного корпуса Киевского военного округа.

В январе 1938 года Ф.И. Голиков возвращается на политическую работу и назначается членом военного совета – начальником политуправления Белорусского военного округа с присвоением звания корпусного комиссара. Через полгода избирается членом бюро ЦК компартии (большевиков) Белоруссии.

Тяжёлое время репрессий в Вооружённых Силах не обошло и будущего маршала. В 1938 году Филипп Иванович был снят с должности, переведён в распоряжение управления по комсоставу РККА и чудом избежал дальнейших репрессий – его спас нарком Ворошилов, отказавшийся подписать необходимые для ареста бумаги. Климент Ефремович помнил Голикова по инспекции его дивизии несколькими годами ранее и знал его как отличного командира. Очевидно, без наркома не обошлось и последующее восстановление Ф.И. Голикова в кадрах Красной Армии.

Освобождение украинских и белорусских братьев

В ноябре 1938 года его возвращают в Киевский особый военный округ и назначают командующим войсками Винницкой армейской группы, которая в начале Второй мировой войны в сентябре 1939 года переформирована в Волочинскую армейскую группу Украинского фронта (затем в Восточную группу и 6-ю армию).

В её составе он участвует в Польском походе РККА. В соответствии с директивой НКО СССР и НГШ РККА армейская группа под его командованием действовала на важнейшем Львовском направлении.

Войскам запрещалось обстреливать и подвергать бомбардировке населённые пункты, а также вести боевые действия против польских войск, если они не оказывают сопротивления. Проводилась большая разъяснительная работа с красноармейцами, особо обращалось внимание на то, что они идут в Западную Белоруссию и на Западную Украину не как завоеватели, а как освободители украинских и белорусских братьев.

Красная Армия не стремилась к военным столкновениям с польской армией. Как писал начальник генерального штаба Войска Польского В. Стахевич, польские части были «дезориентированы поведением советских солдат… Они не стреляют, к нашим относятся с демонстративной симпатией, делятся папиросами, всюду повторяют, что идут на помощь Польше». Тем не менее, организованное сопротивление частям Красной Армии было оказано польским гарнизоном, полицией, жандармерией и ополчением у города Сасова, на подступах к Львову, а также в некоторых других населённых пунктах. Местное же украинское, белорусское и еврейское население оказывало содействие частям Красной Армии.

В штабе командующего Восточной группы Ф.И. Голикова в Винниках (вблизи Львова) представителями командования Украинского фронта (командующий артиллерией фронта комбриг Н.Д. Яковлев) и германским командованием (командир 2-й немецкой горной дивизии) велись напряжённые переговоры об установлении демаркационной линии и отводе немецких войск от Львова.

Польский поход Красной Армии в первую очередь был обусловлен соображениями самозащиты. Главная цель – отодвинуть театр будущих военных действий с фашистами от своих важных центров Киева, Минска, Ленинграда, Москвы – была достигнута.

Вот что он позже рассказывал о том этапе своей жизни: «Работой в 6-й армии я был очень увлечён. Ведь со дня воссоединения западных областей Украины с Советским Союзом в сентябре 1939 года не прошло и года, и лето сорокового было очень горячим: приближение опасности для нашей Родины чувствовалось сильнее и сильнее. Все мы были целиком захвачены повышением боевой готовности и строительством оборонительных укреплений на нашей новой границе».

Главное разведывательное управление РККА

В военной же карьере 40-летнего генерал-лейтенанта Ф.И. Голикова произошли крутые изменения. 11 июля 1940 года приказом НКО СССР он был назначен начальником 5-го управления Красной Армии, переименованного в конце июля в Разведывательное управление и включённое в состав Генерального штаба Красной Армии. Сам Филипп Иванович справедливо характеризовал эту должность как острейший участок деятельности. Пять предшественников Голикова на этом ответственейшем посту были сняты с должности и расстреляны.

Не смотря на то, что репрессии в Красной Армии нанесли удар и по военной разведке, Разведывательное управление и созданная им разветвлённая разведывательная сеть оказались в состоянии обеспечивать высшее командование Красной Армии и советское правительство надёжной информацией практически по всем важным вопросам.

Как отмечал Ф.И. Голиков, в пяти сводках в первые пять месяцев 1941 года Разведуправление неоднократно представляло обстоятельные данные об общей группировке и конкретной дислокации германской армии по всем театрам военных действий и оперативно-стратегическим направлениям.

Об этом со всей убедительностью говорит, например, одна из последних перед нападением гитлеровской Германии на СССР разведсводка от 15 июня 1941 года. Приложенная к ней подробная схема наглядно вскрывает группировку немецких войск в Восточной Пруссии, Польше, Словакии и Закарпатской Украине от нашей границы вплоть до района Данциг, Познань, Торн, Эльбинг, то есть на глубину стратегического порядка в 400 км. Всего здесь было выявлено 105–107 дивизий, включая 11 танковых и 10 моторизованных. Были определены и зафиксированы места нахождения штабов семи армий, двадцати двух корпусов и семидесяти пяти дивизий. В подавляющем большинстве были установлены номера этих дивизий и армий, а также номера половины корпусных управлений. По данным Разведуправления общий состав сил Германии, развёрнутых и предназначенных для начала действий против Советской армии, на 1 июня 1941 года составлял не менее 150–155 немецких дивизий. При этом сводка № 5 указывала, что « германское командование продолжает сосредоточение войск в пограничной полосе с СССР, производя массовые переброски частей из глубины Германии, оккупированных стран Западной Европы и с Балкан ».

В поиске виновных отдельные современные историки сочли, что, зафиксировав факт сосредоточения значительного количества германских войск у границ СССР, военная разведка не вскрыла районы сосредоточения и состав ударных наступательных группировок противника. По их мнению следствием этого стала неожиданно мощная сила ударов врага с первого дня войны, предрешившая крайне неблагоприятных ход боевых действий и огромные потери советских войск на первом этапе Великой Отечественной войны. Однако, нет документов, подтверждающих такую информацию.

После немецкого вторжения, в июле 1941 г. Голикова направили начальником советской военной миссии в Великобритании и США, которая вела переговоры о выделении этими странами помощи СССР.

Советская военная миссия

Как руководитель разведки, заместитель начальника Генерального штаба (начальник Генштаба Г.К. Жуков) он был направлен в Великобританию и в США в качестве руководителя советской военной миссии, где провёл несколько раундов переговоров о военных поставках для СССР и открытии второго фронта.

Накануне командировки на Британские острова Голикова вызвал Верховный Главнокомандующий ВС СССР И.В. Сталин, продиктовавший, какие именно виды вооружения и стратегических материалов следует добиваться от англичан: зенитные и противотанковые орудия, пулемёты, винтовки, острую потребность Красная Армия испытывала также в самолётах, авиационных бомбах, горючем и других стратегических материалах. Чтобы побудить партнёров к встречным шагам, советская сторона согласилась, в случае совместной операции на Севере, взять на себя обеспечение английских войск и сил флота горючим, продемонстрировать нашу авиационную технику, организовать посещение передовой, предоставить дальним бомбардировщикам королевских ВВС возможность использовать советские аэродромы.

12 июля Ф.И. Голиков был вызван для доклада в Москву. Обратная дорога заняла более трёх дней. По прибытии в столицу 17 июля генерал Голиков обстоятельно проинформировал Сталина о результатах переговоров в Лондоне. Но Верховный главнокомандующий планировал дальше. Филипп Иванович получил приказ срочно вылететь в США: изучить настроения в высших кругах страны, срочно организовать приобретение вооружения и стратегических материалов, изучить условия, на которых нашей стране мог бы быть представлен финансовый заём.

31 июля советскую делегацию принял президент США. Встреча прошла позитивно, место отведённых 15 минут она продолжалась около часа. По собственному признанию Голикова, он и его товарищи жёстко говорили о низкой результативности контактов с американскими официальными лицами.

Назначение руководителем военной миссии именно генерал-лейтенанта Ф.И. Голикова оказалось оправданным. Несмотря на новизну и сложность задач, Филиппу Ивановичу и его подчинённым удалось сделать немало.

Уже 31 августа 1941 года в Архангельск с Британских островов прибыл конвой с военными грузами, доставивший 49 самолётов, 800 магнитных мин, 3 тыс. бомб, 1,1 млн. патронов.

Великая Отечественная

В октябре 1941 года Филипп Иванович назначен командующим 10-й армии. В составе войск Западного фронта войска армии достаточно успешно наступали с начала декабря 1941 года южнее Тулы, отбросив на расстояние до 200 километров от Москвы части германской 2-й танковой армии генерала Гудериана. В октябре 1942 года Голиков назначен командующим войсками Воронежского фронта.

На посту командующего этим фронтом провел три крупные операции. В первой из них, Острогожско-Россошанской операции 13–27 января 1943 года войска фронта разгромили основные силы 2-й венгерской армии, итальянский альпийский корпус, 24-й немецкий танковый корпус. По советским данным, было захвачено до 86 000 пленных.

Во второй, Воронежско-Касторненской операции, с 24 января по 17 февраля 1943 года, были окружены и разгромлены 2-й венгерский корпус и часть сил 2-й немецкой армии. В третьей по счету, в Харьковской наступательной операции 2 февраля — 2 марта 1943 года, советским войскам удалось продвинуться ещё более чем на 100 километров и освободить Харьков.

Однако в четвертой по счету, в Харьковской оборонительной операции 2–25 марта 1943 года противник сумел нанести мощные удары по войскам Воронежского фронта, пробив брешь до 30 километров по фронту и выйдя на коммуникации советских войск.

В августе 1942 г. его направили командовать 1-й гвардейской армией, во главе которой он принимал участие в Сталинградской битве (1942-1943).

В сентябре 1942 г. Филипп Голиков был назначен заместителем командующего Сталинградским фронтом генерал-полковника Андрея Еременко, в октябре того же года возглавил Северо-Западный фронт.

После действий в ходе Харьковской оборонительной операции в марте 1943 г. Голиков был переведен в Москву и назначен заместителем народного комиссара обороны СССР Иосифа Сталина по кадрам. С мая 1943 г. по октябрь 1944 г. он служил начальником Главного управления кадров Народного комиссариата обороны СССР. В том же году ему было присвоено звание генерал-полковника.

С октября 1944 г. Голиков возглавил Управление Уполномоченного Совета Народных Комиссаров (СНК) СССР по делам репатриации граждан СССР из Германии и оккупированных ей стран.

Послевоенное время

В сентябре 1950 г. Филипп Голиков был назначен командующим Отдельной механизированной армией, которая дислоцировалась на территории Румынии. В мае 1956 г. занял должность начальника Военной академии бронетанковых войск им. И. В. Сталина (Военная академия бронетанковых войск им. Маршала Советского Союза Р. Я. Малиновского была расформирована в 1998 г.).

В январе 1958 г. Голиков возглавил Главное политическое управление (ГлавПУР) Советской Армии (СА) и Военно-морского флота (ВМФ). В 1959 г. он был произведен в генералы армии. В 1961 г. ему было присвоено звание Маршала Советского Союза.

В 1961-1966 гг. Филипп Голиков был членом Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза (КПСС).

В 1962 г. его перевели на службу в Группу генеральных инспекторов Министерства обороны СССР.

Автор книг воспоминаний "Красные орлы (Из дневников 1918-1920)" (1959), "10-я армия в московской битве" (1966), "В Московской битве (Записки командарма)" (1967).

Филипп Голиков скончался 29 июля 1980 г. в возрасте 80 лет. Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище.

Награды

Был награжден четырьмя орденами Ленина (1941, 1945, 1950, 1960), орденом Октябрьской революции (1968), четырьмя орденами Красного Знамени (1933, 1942, 1944, 1949), орденом Суворова I степени (1943), орденом Кутузова I степени (1944), орденом Трудового Красного Знамени (1980), двумя орденами Красной Звезды (1936, 1970), орденом "За службу Родине в Вооруженных Силах СССР" III степени (1975), медалями. Также имел награды иностранных государств - орден "Крест Грюнвальда" I степени (Польша), Военный крест (Чехословакия), орден Партизанской звезды I степени (Югославия), орден Красного Знамени (Монголия), орден Государственного флага I степени (КНДР) и др.