Главная награда Российской империи Краткая история появления первого русского ордена — Святого апостола Андрея Первозванного На чтение: 2 минуты

За триста с небольшим лет истории наградной системы России почти двести пятьдесят ее главной наградой был орден Святого апостола Андрея Первозванного. Своим появлением он обязан царю Петру I — тогда еще даже не императору. Но именно этот орден стал одним из важнейших символов складывавшейся Российской империи. Не случайно начертанный на нем девиз гласил: «За веру и верность». Именно верой и верностью и возводилось российское государство.

Первый русский орден

Точная дата учреждения ордена до сих пор неизвестна: если где-то и есть документы, на которых она проставлена, историки их пока не нашли. Поэтому главной датой, связанной с наградой, стал орденский, или кавалерский день — общий праздник всех кавалеров высшего ордена. Этой датой стало 30 ноября (13 декабря н. ст.), день памяти апостола Андрея Первозванного. Со временем в Санкт-Петербурге появилась и капитульная церковь, то есть главный храм ордена: ею в 1732 году стал собор Святого Андрея Первозванного на Васильевском острове, сохранившийся и по сей день.

Хотя точная дата учреждения ордена неизвестна, историки сходятся в том, что причиной его появления стало полное отсутствие такого рода наград в Русском царстве времен Петра I. Во время Великого посольства молодой царь даже вынужден был отказываться от преподнесенных ему иноземных высших орденов, поскольку, согласно этикету, должен был в ответ наградить собрата-монарха высшим русским орденом — а его-то и не было. С другой стороны, орденская система давала возможность награждать согласно правилам, а не просто по воле монарха.

Правда, в этом-то как раз орден Святого апостола Андрея Первозванного не сильно идет против прежних русских традиций. Петр I не успел составить и ввести статут награды, существовал лишь его проект. В нем говорилось, что орден вручается «в воздаяние и награждение одним за верность, храбрость и разные нам и Отечеству оказанные услуги; а другим для ободрения ко всяким благородным и геройским добродетелям». А в статуте 1892 года отмечается, что «никакие точные заслуги не определяются законом для достижения сего ордена, и удостоение оным зависит единственно от Монаршего внимания к службе и отличиям высших чиновников государственных».

Иными словами, нужны были действительно выдающиеся заслуги, чтобы заслужить орден Святого апостола Андрея Первозванного. И лишь российские императоры с середины XVIII века награждались главным орденом по факту своего рождения. Поэтому не стоит удивляться, видя характерную восьмилучевую звезду на мундире совсем еще юного великого князя Александра Александровича, будущего императора Александра III.

За веру и верность

Главными символами награды стали орденский знак на цепи и звезда ордена Святого апостола Андрея Первозванного. Знак представлял собой изображение апостола Андрея, распятого на косом кресте, наложенное поверх черного двуглавого орла — герба России. На обратной стороне знака, так же, как и на центральном медальоне восьмилучевой серебряной звезды ордена, был написал орденский девиз — «За веру и верность».

Звезду полагалось носить на одежде (позднее прибавилось уточнение «выше всех иных наград»), а знак ордена носили на голубой шелковой ленте, надетой через правое плечо. В особо торжественных случаях знак надевали поверх груди на специальной орденской цепи, состоявшей первоначально из тридцати, потом — из двадцати одного, а в конце концов из семнадцати звеньев. Семь из них представляли собой тех же императорских двуглавых орлов с московским гербом, шесть — розетки с андреевским крестом, а четыре — так называемые «трофеи» (то есть эмблемы, составленные из изображений знамен и оружия), на которых во времена царицы Елизаветы Петровны появился вензель Петра I.

Первым кавалером высокой награды в 1699 году стал первый русский генерал-фельдмаршал и глава Посольского приказа Федор Головин, а сам Петр I был седьмым: его наградили в 1703 году. Нередко российским императорам доводилось награждать высшим русским орденом собратьев-монархов, порой награждения носили политический характер. Но все-таки из тысячи с небольшим кавалеров подавляющее большинство получили награду совершенно заслуженно. Среди них были, например, такие знаменитые военачальники, как генералиссимус Александр Суворов и генерал-фельдмаршалы Михаил Кутузов и Михаил Барклай-де-Толли, петровские сподвижники Яков Брюс и Федор Апраксин, исследователь Петр Семенов-Тян-Шанский, адмирал Евфимий Путятин, инженер-генерал Эдуард Тотлебен — и множество иных, не менее достойных.