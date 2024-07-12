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Георгиевские кавалеры
Алфавитный список лиц, награжденных георгиевскими крестами 1-ой степени. 1913-1917 гг.Капитул российских императорских и царских орденов.РГИА. Фонд № 496, опись № 3, ед. хр. № 902. — 53 л.
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Алфавитный список лиц, награжденных георгиевскими крестами 1-ой степени. 1913-1917 гг. Капитул российских императорских и царских орденов. РГИА. Фонд № 496, опись № 3, ед. хр. № 902. — 53 л.
Обложка: Знак отличия — Георгиевский крест II степени.
Источник: http://pravkhabarovsk.ru
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