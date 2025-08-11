Герой Советского Союза молодогвардеец Сергей Тюленин 12 августа родился один из организаторов подпольной организации «Молодая гвардия» Сергей Тюленин

«Тюленин держал себя на допросе с достоинством, и мы удивлялись, как могла у еще молодого человека выработаться такая крепкая воля. По-видимому, презрение к смерти породило в нем твердость характера. Во время пыток он не проронил ни слова о пощаде и не выдал никого из молодогвардейцев».

(Из книги Ф.М. Гордеева "Подвиг во имя жизни")

Сергей Гавриилович Тюленин родился 12 августа 1925 года в селе Киселеве Новосильского района Орловской области. В 1926 году Тюленины переехали в Краснодон, где отец Сергея поступил работать на шахту, семья состояла из 12 человек: отец, Гавриил Петрович, мать, Александра Васильевна, и десять детей. Сергей был самым младшим.

Тюленин начал учиться в школе № 1 имени А. М. Горького, продолжал в школе имени К. Е. Ворошилова (ныне эта школа носит имя Сергея Тюленина). Вместе со школьными товарищами Виктором Третьякевичем, Любой Шевцовой и другими участвовал в художественной самодеятельности при клубе имени А. М. Горького. Кружковцы выступали на полевых станах, в нарядных шахт, в клубах.

После окончания семи классов Тюленин пытался поступить в летную школу в городе Ворошиловграде, выпускником которой был Гастелло, но не прошел по возрасту. Школьный товарищ Сергея Николай Камбулов, ставший впоследствии летчиком, вспоминал, как вместе бегали они на аэродром, ели из одного котелка вместе с летчиками, всеми силами юных душ завидовали покорителям воздушного пространства, мечтали стать такими, как Чкалов.

Мать Сергея, Александра Васильевна, рассказывала, что сын с начала войны работал на шахте № 1-бис, потом на строительстве оборонительных рубежей, уже тогда собирал оружие.

С первых дней оккупации Сергей Тюленин с группой ребят боролся с фашистами, распространял листовки. Он вошел в штаб созданной организации, которая по его предложению была названа "Молодой гвардией". В ее рядах подпольщик Сергей Тюленин становится комсомольцем.

Штаб "Молодой гвардии" дает группе Тюленина ряд боевых заданий, с которыми она блестяще справляется. Отважная пятерка Сергея разгоняет за Шевыревкой скот, совершает нападение на вражеский обоз. В ночь с 6 на 7 ноября 1942 года молодогвардеец Сергей Тюленин с боевыми товарищами вывесил флаг на школе № 4 имени К. Е. Ворошилова. Ночью 5 декабря Сергей Тюленин, Любовь Шевцова, Виктор Лукьянченко подожгли биржу труда.

В декабре 1942 года группа Тюленина составила ядро струнного кружка клуба имени А. М. Горького. Здесь вновь встретились школьные товарищи Люба Шевцова, Сергей Тюленин, Виктор Третьякевич, который руководил кружком. Работа в клубе освобождала молодежь от угона на работу в Германию.

В январе 1943 года Сергей переходит линию фронта. Во время боев на Каменско-Краснодонском направлении подпольщик попадает в плен. Бежит из-под расстрела и раненный в руку, 25 января возвращается в Краснодон. Через два дня по доносу предателя он был схвачен полицией.

"В конце января 1943 г. Соликовский и Захаров привели на очередной допрос Сергея. По свидетельству бывшего следователя полиции Черенкова, "он был изуродован до неузнаваемости, лицо покрыто синяками и распухло, из открытых ран сочилась кровь. Тут же вошли три немца и вслед за ними явился Бургардт (переводчик - А.Г.), вызванный Соликовским. Один немец спросил Соликовского, что это за человек, которого так избили. Соликовский объяснил. Немец, как разъяренный тигр, ударом кулака сбил Сергея с ног и кованными немецкими сапогами стал терзать его тело. Он со страшной силой наносил ему удары в живот, спину, лицо, топтал и рвал на куски его одежду вместе с телом. Вначале этой страшной экзекуции Тюленин подавал признаки жизни, но вскоре он умолк и его замертво выволокли из кабинета. При этом ужасном побоище беззащитного юноши присутствовал Усачев".

Необычайная стойкость, бесстрашие и выдержка Тюленина бесили гитлеровцев и вызывали у них чувство бессилия и растерянности. Бывший начальник краснодонского жандармского поста Отто Шен на следствии признал, что

«Тюленин держал себя на допросе с достоинством, и мы удивлялись, как могла у еще молодого человека выработаться такая крепкая воля. По-видимому, презрение к смерти породило в нем твердость характера. Во время пыток он не проронил ни слова о пощаде и не выдал никого из молодогвардейцев».

(Из книги Ф.М. Гордеева "Подвиг во имя жизни")

31 января семнадцатилетнего участника "Молодой гвардии" фашисты сбросили в шурф шахты № 5. Похоронен в братской могиле героев на центральной площади города Краснодона.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 сентября 1943 года члену штаба подпольной комсомольской организации "Молодая гвардия" Сергею Гаврииловичу Тюленину посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

(по материалам сайта https://www.molodguard.ru/ )

Почему нужно знать подлинную историю молодежной подпольной организации Краснодона

Дата 16 января 1943 года навсегда вошла в историю не только маленького шахтерского города Краснодона на Донбассе, но и всей Великой Отечественной войны.

В этот день в шурф шахты №5 были сброшены 49 членов подпольной организации «Молодая гвардия», действовавшей с сентября 1942 года, и еще 22 участника партийного подполья. Эта казнь была не последней: такие же состоялись на следующий день и 31 января. Из всех молодогвардейцев лишь тринадцать человек пережили разгром организации и только десять дожили до Победы. Им и довелось приложить немало усилий, чтобы настоящая история «Молодой гвардии» стала такой же известной, как и ее литературная версия — роман Александра Фадеева «Молодая гвардия», написанный по горячим следам и вышедший в 1946 году.

Что успели молодогвардейцы

За четыре месяца своего существования комсомольская организация «Молодая гвардия» успела многое. Скажем, к началу декабря 1942 года молодогвардейцы сумели собрать настоящий арсенал, который намеревались пустить в дело по мере приближения Красной Армии: 15 автоматов, 80 винтовок, 10 пистолетов и около 15 тысяч патронов к этому оружию, а еще 300 гранат и 65 килограммов взрывчатки. На счету «Молодой гвардии» было несколько рискованных удачных операций, в том числе уничтожение документов двух тысяч земляков, которых собирались отправить на принудительные работы в Германию и освобождение нескольких десятков военнопленных. А печать и расклеивание листовок с информацией о положении на фронтах и сводками Совинформбюро были, если так можно выразиться, рутинной работой, с которой, собственно, и началась «Молодая гвардия». Самой же яркой демонстрацией того, что в оккупированном городе по-прежнему живут советские люди, стало вывешивание на 7 ноября 1942 года, в 25-летнюю годовщину Октябрьской революции, восьми красных флагов на самых высоких зданиях Краснодона.

Во всей этой деятельности участвовали семьдесят с лишним молодых краснодонцев, самому младшему из которых едва исполнилось четырнадцать лет, а большинство были восемнадцатилетними. Поначалу молодежные подпольные группы в городе складывались стихийно, но в сентябре 1942 года их удалось объединить. 30 сентября по предложению одного из самых активных подпольщиков, Сергея Тюленина, эта объединенная подпольная комсомольская организация получила название «Молодая гвардия». Во главе подпольщиков встал штаб, в который вошли четыре человека: начштаба Иван Земнухов, а также Василий Левашов, Георгий Арутюнянц и Сергей Тюленин как члены штаба, а комиссаром молодогвардейцев стал Виктор Третьякевич Чуть позже членами штаба стали также Ульяна Громова, Олег Кошевой, Иван Туркенич и Любовь Шевцова. Из всех них лишь двоим — Арутюнянцу и Левашову — суждено было уцелеть во время разгрома «Молодой гвардии», довоевать до Победы и дожить до седин.

Месяц казней

Аресты молодогвардейцев начались 1 января 1943 года, и в течение десяти дней в руках у немцев оказались практически все молодые подпольщики. Те, кого арестовали последними, с ужасом смотрели на своих товарищей, которые встречали их в четырех тюремных камерах местного полицейского управления: всех захваченных подпольщиков подвергали изощренным пыткам. Но выведать у членов «Молодой гвардии» интересовавшую полицаев и немцев информацию о партийном подполье и деятельности местных партизанских отрядов, с которыми подпольщики поддерживали связь, так и не удалось. И тогда молодогвардейцев начали партиями вывозить за город и сбрасывать в шурф шахты №5. Одних расстреливали прямо на краю шахты, других скидывали в 58-метровый ствол живыми, а чтобы лишить их шанса уцелеть, сброшенных закидывали ручными гранатами. А четверых членов организации, в том числе Любовь Шевцову и Олега Кошевого, расстреляли в лесу под Ровеньками.

О страшных казнях знал весь город, и когда 14 февраля 1943 года Красная Армия освободила Краснодон, уцелевшие подпольщики, родители погибших и активисты начали поднимать тела на поверхность. Именно в этот момент вся страна и узнала о подвиге молодогвардейцев и их жестоком убийстве. И с этого момента началась литературная история «Молодой гвардии». Первые сообщения о ней появились в местных газетах, затем подключилась московская пресса: 15 сентября 1943 года в газете «Правда» появился очерк Александра Фадеева «Бессмертие». Материалы, которые тогда начал собирать писатель, легли в основу его романа «Молодая гвардия». Именно по нему, а также по фильму режиссера Сергея Герасимова, вышедшему на экраны в 1948 году, большинство жителей Советского Союза и узнали о подвиге молодогвардейцев. И очень скоро эта литературная история краснодонских подпольщиков стала куда более знаменитой, чем подлинные события: фильм регулярно показывали по всей стране, а роман Фадеева даже вошел в школьный курс литературы.

Мемориал «Непокорённые»

В память о подвиге молодогвардейцев в 1982 году по проекту луганских скульпторов был создан мемориал «Непокоренные». Со временем под воздействием естественных природных процессов монумент стал разрушаться. В 2022 году по просьбе луганских властей мемориал восстановлен силами Российского военно-исторического общества.

В сентябре 2022 года в городе Краснодон Луганской Народной Республики состоялось торжественное открытие мемориала «Непокорённые», восстановленного Российским военно-историческим обществом.

У подножия мемориала создана аллея с портретами молодогвардейцев. Впервые в истории памятника был зажжен Вечный огонь.

- Это еще раз показывает, что Россия – страна, которая чтит и помнит своих героев, сохраняет преемственность поколений! Благодарю Президента России за принятое решение. Мы храним и никому не дадим растоптать нашу историю! – сказал глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник в своем ТГ-канале.

Мемориал «Непокорённые» сооружен на месте казни гитлеровцами членов комсомольского подполья «Молодая гвардия», которые наряду с партизанскими отрядами мужественно боролись с врагом на оккупированной фашистами территории. В организации участвовал 71 молодой краснодонец, из них 55 - погибли. Самому младшему молодогвардейцу едва исполнилось 14 лет, большинство были 18-летними.

Памятник Героям-Молодогвардейцам в Москве

В марте 2024 года Российским военно-историческим обществом по поручению Президента России Владимира Путина установлен памятник героям-молодогвардейцам в Москве. Воплотил образы Героев скульптор Михаил Баскаков. Это первый памятник в истории, на котором изображены вместе шестеро Героев Советского Союза (Ульяна Громова, Любовь Шевцова, Иван Земнухов, Олег Кошевой, Сергей Тюленин, Иван Туркенич) и один Герой Российской Федерации (Виктор Третьякевич).

- Эта улица была названа Молодогвардейской в честь героев Молодой гвардии более 50 лет назад, в 1962 году. Тогда же здесь установили закладной камень в ознаменование будущего монумента, но не поставили, не дошли руки… Прошло 50 с лишним лет, и памятник Героям Молодой гвардии обрел свое место. Правда восторжествовала, и пусть память о молодогвардейцах отныне живет в веках,

- сказал на церемонии открытия помощник Президента РФ, Председатель РВИО Владимир Мединский.