Фотовыставка «Герои с вечно русским сердцем» Выставка создана Российским военно-историческим обществом при поддержке Министерства обороны Российской Федерации На чтение: 1 минута

Выставка создана Российским военно-историческим обществом при поддержке Министерства обороны Российской Федерации.

За более чем тысячу лет существования России неоднократно предпринимались попытки подчинить и разрушить наше государство. Но наши предки умели дать отпор захватчикам.

В народной памяти навсегда останутся Куликово поле, Полтава, Бородино, Сталинград – как символы несокрушимого мужества русских воинов при защите Отечества.

После разгрома немцев под Москвой Илья Эренбург написал: «Сто тридцать лет спустя Бородино снова увидело героев – в других шинелях, но с вечно русским сердцем».

В сентябре 1943 года, после освобождения Мариуполя, был составлен Акт о зверствах и злодеяниях, совершенных немецко-фашистскими войсками и властями за время оккупации: «В Мариуполе немцы также по-разбойничьи грабили, убивали, насиловали, жгли и разрушали, как и в других городах и селах. Немец не щадит ни старых, ни малых, ни женщин, ни детей…».

Не то же ли самое мы наблюдаем сейчас? Циничные бомбардировки мирного населения, издевательства и убийства военнопленных, прикрытие беззащитными женщинами и детьми как «живым щитом». Мог ли кто-нибудь предположить, что на героической земле Донбасса спустя восемь десятилетий снова будет дан смертельный бой нацизму?

Во время Великой Отечественной войны за мужество и отвагу, проявленные в ходе освобождения Донбасса и Харькова, при форсировании Днепра, звания Герой Советского Союза были удостоены тысячи воинов Красной Армии. Тогда за добро и вечные гуманистические ценности воевали плечом к плечу представители всех национальностей нашей огромной страны.

Внукам и правнукам поколения Победителей пришлось вновь встать на защиту самой правды и права говорить на русском языке, поруганной исторической памяти, своей земли и своих близких.

Сегодня на борьбу с поднявшим голову европейским нацизмом встали граждане Российской Федерации, ДНР и ЛНР. Отважно, героически, не щадя своих жизней сражаются русские и татары, буряты и чеченцы, тувинцы и дагестанцы, и многие другие.

Настоящие герои нашего времени – они борются за мир и будущее нашей великой и любимой Родины.

Эта выставка посвящена их подвигу.